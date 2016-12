Sok munkával és hittel

Amikor az ország több részéből érkezett emberekkel beszélgetünk, megyénk nevének említésekor leginkább egy lesajnálkozó pillantás érkezik, sokszor ez szavakban, mondatokban is megnyilvánul. Kétségtelen, hogy van egy erős sztereotípia, ami szerint nemcsak nehéz, hanem sajnálatra méltó is az itt élő emberek helyzete. Engem ez nagyon bánt, sőt kimondottan rosszul is esik. Alapvetően azért, mert bénító pesszimizmust sugároz. Demeter Ervin írása.

Köztudott, legalább is az kell legyen, hogy a magyar egy olyan nép, akiknek a legnehezebb körülmények között jönnek elő igazán a jó tulajdonságai. Ez bizonyára segít nekünk kimászni a gödörből. Ha visszatekintünk az elmúlt évekre, a most mögöttünk hagyott esztendőre, látnunk kell: a világ jelentősen változik. Különösen a mi joggal szegénynek mondott megyénkben is. Centiméterekre vagyunk attól, hogy mindenki, aki akar, tudjon dolgozni. Még akkor is, ha ennek jó része közfoglalkoztatás. Ez az első lépés a munka világa felé. Ezzel egy időben növekszik a betöltetlen álláshelyek száma. Jelentős, megyei szinten több mint 10 milliárd forintot fordítunk felnőttképzésre az úgynevezett foglalkoztatási paktum keretében azért, az alacsony képzettségűek tudásukat gyarapítva (sokszor inkább megszerezve) a közmunka kereteiből át tudjanak lépni a munkaerőpiacra. A mostani uniós ciklusban Borsod-Abaúj-Zemplén megye részesedik a legnagyobb összegű Területi és Településfejlesztési Operatív Programban. Ezek az úgynevezett TOP-ok. A megye és Miskolc városa együttesen több mint 120 milliárd forintot tud ebből a forrásból a saját maga által meghatározott fejlesztési célokra fordítani. A napokban jelent meg a 2014 és 2020 közötti legnagyobb hazai – uniós forrásból finanszírozott – beruházások toplistája, melynek élén az M30-as, Miskolcot Tornyosnémetivel összekötő autópálya szakasza áll. A tervek elkészültek, azt a települések jóváhagyták, a hatósági munkák folynak, rövidesen kiírásra kerül a közbeszerzési eljárás és a kivitelezési munkálatok reményeink szerint az új esztendő első felében elindulhatnak. Az új autópálya mellett Szikszón, a HELL-csoport nagyszabású, 30 milliárd forintos beruházást valósít meg. Néhány hete, a Megyei Államigazgatási Kollégium ülésén járt itt nálunk a pénzügyi államtitkár. Az ország gazdasági helyzetelemzése után kitért a megyénkre is. „Az egy főre jutó bruttó hazai termék nagyobb mértékben növekedett Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, mint a régióban” – olvasta ki a számokból. Mennyivel másképpen hangzik ez, mint a korábbi, lesajnáló vélekedések. Ilyenkor, az év végén számvetést teszünk. Mit végeztünk el és mit nem. Az előző évek és az idei is jó alapot adnak a bizakodásra. Higgyünk benne, hogy a lesajnált megyéből fokozatosan, sok munkával és hittel más dimenzióba tudunk átlépni. Ehhez még sok mindent kell tennünk. Talán ezek közül a legfontosabb, hogy minél többen tegyük magunkévá Ciceró közel kétezer éves gondolatait: „A balszerencsét nem siratni, hanem legyőzni kell.” Szerzőnk a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője, kormánymegbízott VISSZA A KEZDŐOLDALRA