Pótfelvételi? Elnöki ügy!

Jómagam is tisztában vagyok azzal, hogy nem minden „pót”-tal kezdődő kifejezést szeretünk. Ott van például a pótcselekvés, amit jobb elkerülni. Vagy a pótvizsga, amit szintén erősen ajánlott. A póttag, aki van is, meg nincs is, helyzete mindenesetre labilis. A pótkávé, aminek mégsem pont olyan az íze, mint kellene. A pótköltségvetés, amit azért készítenek, hogy valahová eldugják a mínuszokat. A pótjegy és a pótdíj: előbbi gyakran elfogy, utóbbinak pedig igen húzós az ára, ami szintén bosszantó tud lenni. A pótágy vagy a pótszék, ami mindig kisebb és kényelmetlenebb. A pótselejtező, ahol egyszer nagyon kikaptunk a jugóktól, majd tavaly mennybe mentünk a norvégok meglepetésszerű búcsúztatásával. A felsőoktatásban tanulók sokat tudnának mesélni a pót-zh-ról, ami gyakran az utolsó esélyként funkcionál, és Murphy szerint mindig nehezebb, mint a korábbi.

Vannak a semleges töltetű szavaink, mint a póthaj, a pótkocsi, és persze a pótkulcs, a pótszemüveg meg a pótkerék, ami azért mindig jobb, ha kéznél van. A pótpedál nélkül talán sohasem szerezhetnénk jogsit, a pótmérkőzésen gyakran milliók múlhatnak a totóban, míg a póttartalékos csak vár és vár, hátha ő következik.

Folytatva a sort, a harmadik csoportban ott van a pozitív konnotációjú pótnagyi, akit mindig nagyon szeretünk, mert ő még „igazi” szilvás gombócot és kalácsot készít, és itt lakik a lépcsőházban, vagy a pótlék, amit azért kapunk, mert éjszaka és/vagy vasárnap is bemegyünk dolgozni.

És íme, már el is jutottunk írásom kulcsszavához: pótfelvételi. Ízlelgessük, rágcsáljuk, emésszük! Vajon a három fenti halmaz közül melyikbe illik leginkább? Akik sikertelenül próbáltak a felsőoktatásba jelentkezni, azok valószínűleg egyfajta utolsó mentsvárként tekintenek rá. Azok, akik egyáltalán nem jelentkeztek sehová, talán még mérlegelnek: megéri a diploma, jó lesz ez nekem?

Azt hiszem, érdemes tudatosítani mindenkiben, hogy a pótfelvételi elsősorban lehetőség arra, hogy valaki évvesztés nélkül kezdje meg felsőfokú tanulmányait. Lehetőség a kitörésre, a bizonyításra, a továbblépésre. Lehetőség elindulni az első vagy a sokadik oklevél felé. Lehetőség arra, hogy a diák a negyedik éve sorozatban hallgatói létszámrekordot döntő Miskolci Egyetemen tanulhasson. Egy olyan intézményben, amely az előbb említett pozitív változás mértéke szempontjából a releváns, nem szakspecifikus felsőoktatási intézmények között országosan a 4., míg a vidéki rangsorban a 2. helyezést szerezte meg.

Végezetül biztosan sokakban megfogalmazódik a kérdés: mit keres az „elnöki ügy” kifejezés a vendégjegyzet címében? Nos, úgy gondoltam, meglovagolom a népszerű pophullámot, hátha még több fiatal ül le elolvasni ezt a cikket… s közben talán ráébred: ahhoz, hogy „enyém legyen a kilátó”, nem árt egy diploma sem.

– ÉM –

