A mi évfolyamunk új rendszerben kezdte meg tanulmányait 2013-ban, hiszen ebben az évben sok változtatást vezettek be az oktatásban, és még mindig alakítják, csiszolják a rendszert. Nekünk már kötelező volt a szakmai gyakorlat teljesítése év végén és év közben is, amit nagy előnynek érzek, hiszen akik 2013 előtt kezdtek az iskolámban, nem jártak még ki gyakorlatra, így kevésbé láttak bele a szakmába, és az elméleti tudásukat nem tudták annyira elmélyíteni véleményem szerint. Nehezebb úgy dönteni, ha az ember nem tudja, mi közül választhat. Az évfolyamom az érettségi mellé kisegítő ápolói végzettséget is szerzett, ami önmagában nem túl sok, de egy biztos alap, amelyre lehet építeni.

Az érettségire június közepén került sor, amelyet az egész osztályom sikeresen teljesített, így mindenki előtt nyitva áll a kapu, amely a továbbtanulás felé vezet. Sokan közülünk maradnak és iskolánk falai között folytatják tovább tanulmányaikat – az egészségügyi pályán – valamely szakma elvégzésével. Vannak közülünk, akik a szakma megszerzése után szeretnének egyetemre menni, és vannak, akik munkába állnának. Én a felsőoktatás felé szeretném venni az irányt, hiszen érettségi eredményeim négyes-ötösök lettek és a 12. év végére sikerült minden tantárgyamat ötösre teljesítenem. A Miskolci Egyetem Egészségügyi Karát tűztem ki célul, azon belül pedig az egészségügyi szervező szakot. Ezt az egyetemet választottam, hiszen ez egy méltán híres intézmény, amelyet mi sem bizonyít jobban, mint a rengeteg túljelentkezés. Mikor említettem, hogy mit szeretnék tanulni, sokan kérdezték, hogy mit is foglal magában az egészségügyi szervező szak. Eddigi ismereteim alapján a 7 félév elvégzésével, amely során egyaránt fogok egészségügyi (anatómia, orvosi latin, elsősegélynyújtás stb.), turisztikai, földrajzzal kapcsolatos, illetve szervezői képességeimet és tudásomat fejlesztő tantárgyakat tanulni, olyan felsőfokú végzettségű szakember leszek, aki átfogó egészségügyi, földrajzi és gazdasági ismeretekkel rendelkezik, és megismerem a turizmus, egészségturizmus rendszerét. Bízom benne, hogy olyan szakot választottam, amellyel könnyű lesz elhelyezkedni, hiszen ez volt az egyik indok, ami miatt az egészségügyet választottam, amellett, hogy ez az egyik legszebb hivatás.

Jelenleg sok-sok másik diákkal együtt én is feszülten várom a ponthatárhúzás napját, amely július 26-a, hiszen várhatóan ezen a napon hirdetik ki a ponthatárokat, és az is kiderül, kik kerültek be a megjelölt szakokra. Az általam megjelölt szakon a tavalyi évben 280 pont volt a követelmény, és bízom benne, hogy nem sokat változott, mert a jegyeim és az érettségi eredményeim alapján van esélyem, hogy felvételt nyerjek. Vannak szakok, amelyekre emelt szintű érettségi kötelező, így az azon szakokra jelentkezők előtt még nagyobb akadály állt, de mostanra minden 12.-es tanuló számára véget ért életünk eddigi legnagyobb vizsgája. Minden szaknak megvan a maga követelménye, elvárások, amelyeknek meg kell felelni.

Jelenleg sajnos még nem rendelkezem nyelvvizsgával, így a jövőbeli terveim között szerepel ez is. Egyrészről azért, mert ez a diplomához elengedhetetlen, ha felvesznek, másrészről, ha mégsem sikerülne elérnem a célomat és nem vesznek fel az általam választott szakra, biztos vagyok benne, hogy akkor is nagy hasznát veszem, hiszen manapság ez már a legtöbb munkahelyen elvárás, vagy ha nem, akkor is előnyt jelent.

– ÉM –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA