Duális tanévnyitó

A gazdaság felkészült fiatalokat vár az iskolapadokból, megfelelő elméleti alapokkal, amelybe a digitalizáció és a nyelvtudás is beleértendő, és konstruktív hozzáállást a szakma tényleges elsajátításához.

A magyar gazdaság, a magyar ipar szereplői régi adósságukat törlesztik most már évek óta, amikor szerepet vállalnak a fiatalok gyakorlati képzésében. Világos, hogy a versenyképesség javításának – amely a jelenlegi gazdasági növekedés további stabil folytatásának elemi feltétele – az egyik legfontosabb tényezője a szakképzett munkaerő.

A kormány és a kamara 2010-ben megállapodást kötött a duális képzés megvalósítására Magyarországon. Ez a folyamat tart, és látható, hogy még hosszú évek kellenek ahhoz, hogy ez német mintára stabil oktatási formává váljon. Egy új rendszer kialakítása – érthető – sok ellenzővel, érdekütközéssel jár. A kamara végzi a munkáját, tanulószerződéseket menedzsel, vizsgáztat, pályaválasztást valósít meg, hiányszakmákat mér fel stb., és ma azt tudom mondani, hogy már látható eredmények is vannak. Jelenleg nincs olyan gazdasági, ipari ágazat, ahol a tanulók gyakorlati foglalkoztatását ne tekintenék elsődleges feladatnak.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében mintegy 5000 tanulószerződés megkötését tervezzük 2017 szeptemberében, ez a szakközépiskolás gyerekek mintegy 75 százalékát jelenti. Erőfeszítéseket teszünk természetesen, hogy a 13. évfolyamos technikusképzés területén is a mintegy 2500 fő beiskolázásból minél több gyerek szerezhesse meg gyakorlati tudását munkahelyi környezetben. Még jogszabályi változtatást igényel, de dolgozunk azon is, hogy az ágazati szakgimnáziumokban is minél több tanuló rendelkezhessen tanulószerződéssel és az ezzel járó előnyökkel. Itt is 2017 szeptemberében mintegy 2700 fő kezdi meg tanulmányait. Felméréseink szerint – a csökkenő gyereklétszám miatt – a beiskolázási szám a szakképző intézményekben stagnál, de folyamatos erőfeszítéseket teszünk a szakképzési centrumokkal együtt annak érdekében, hogy a családok, a gyerekek a számukra is elfogadható döntést hozhassák meg. Fontos megemlíteni azt is, hogy a munka világában szerzett tapasztalat, a konkrét szakmai tudás – felméréseink és tapasztalatunk szerint – lehetőséget biztosít arra, hogy a középszintű képzés az egyre inkább a felsőoktatásba történő továbbtanulás lehetőségét is eredményezheti. Biztos vagyok abban, hogy a duális képzésbe jelentkezett fiatalok jó döntést hoztak, amely életükben egzisztenciát és társadalmi megbecsülést is hoz számukra.

Engedjék meg, hogy – a megyei vállalkozói társadalom nevében is – sikeres és eredményes 2017/2018-as tanévet kívánjak valamennyi diák számára.

– Bihall Tamás –

