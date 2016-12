A csend és a Szó

Pedig ahhoz, hogy a szívünkig ható szó elhangozzék, hogy meghalljuk a lényeges mondatot, csendre van szükségünk. Tudni kell figyelnünk önmagunkra, másokra és a világra. Ki kell nyitni a szívünket is, hogy behatoljon a másoktól érkező kedvesség sugara, hogy érzékelni tudjuk az igazi segítséget kérő kiáltásokat is.

A hangzavarból kihallani azt a szót, ami minket hív – ehhez kell az igazi figyelem. Egy kereskedőtől kérdeztem a karácsonyi vásáron, milyen vevőt kedvel leginkább. Nem az a legjobb vevő – mondta –, aki a legtöbbet válogat, hanem az, aki tudja mit akar, és azt mind nálam veszi meg. Még a jó bevásárláshoz is szükséges az összeszedettség és a figyelem. Enélkül a bevásárlóközpontokban is nagyot tévedhetünk.

Az igazi szó a csendből születik. Majakovszkij – talán téves szómagyarázattal – azt vallotta, hogy a vers a csendből alkotott valóság. A figyelem, a lelkünk nyitottsága, a befogadásra való készségünk és a szó ereje összetartozik, kiegészíti egymást.

Karácsonykor Jézus Krisztus születését ünnepeljük. Ő a megtestesült Ige. A Teremtő végső és teljes szava az emberiséghez. Az ő életében látjuk meg, hogy milyennek gondolta el az Alkotó az embert. Mert aki a betlehemi istállóban született, az nem ragaszkodott a gazdagsághoz, a kényelmes környezethez, a társadalmi megbecsüléshez, de nem akart lemondani arról, hogy családba szülessen, hogy szeretet vegye körül. Ezért is mondják joggal sokan, hogy a karácsony a család ünnepe is. Aki az idén, vagy az idén sem tud családi körben ünnepelni, látogassa meg legalább a rokonokat vagy a barátokat, legyen egy jó szava mindenkihez. Aki pedig képes rá, hogy örömet szerezzen másoknak, ezt el ne mulassza, mert ettől lesz boldog a saját karácsonya is.

És ha az ünnepek idején megjelenik közöttünk a szeretet, az azt jelenti, hogy megnyíltunk és meghallottuk a Szót, hogy az éjszaka nappallá változott, és most már mi is tovább tudjuk adni a fényt, ami egyszer majd minden sötétséggel dacolva beborítja a világot.

A karácsony tehát a remény ünnepe is, értelmet ad éltünk és a történelem idejének, tartalommal tölti meg a napok egymásutánját. Biztonságot ajándékoz nekünk, mert minden önpusztító harácsolás és minden háborúság, minden konfliktus és minden kudarc, minden testi és lelki szenvedés felett végül mégis a szereteté az utolsó szó, mert ez az az Ige, ami kezdetben volt, benne van az élet és ő az emberek világossága.

Boldog karácsonyi ünnepeket kívánok minden kedves olvasónak!

– Szerzőnk bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke –

