A 26. fesztivál margójára

Érdemes felidézni a mögöttünk hagyott negyedszázadot, mert ez megmagyarázza, hogy mi zempléniek miért is vagyunk büszkék erre a 25 évre! S egyben választ arra a sokszor feltett kérdésre: hogy miért is jó nekünk a Zempléni Fesztivál? Nos, ahogy a nevében is benne van a „zempléni” jelző, ez valóban a miénk. Mert nekünk és rólunk, illetve értünk is szól ez a fesztivál!

Mert értünk is szól! Ha hiszik, ha nem, ez a fesztivál immáron 25 éve a térség fejlődését segíti.“

Mert nekünk is szól! Hiszen olyan lehetőséget kínál Tokaj-Hegyalja művészeteket kedvelő polgárainak, hogy házhoz hozza a magas minőségű művészeteket. Olyan zenei darabok szólaltak meg, olyan európai és világhíres művészek tolmácsolásában, amiért normális esetben több száz, ha nem ezer kilométereket kellene utazni. Itt csak elég elmenni Patakig, Újhelyig, Tokajig stb. Mert rólunk is szól! Hiszen a művészeteket kedvelő idelátogatóknak évről évre meg tudtuk mutatni a csodálatos Zemplén és részben Abaúj értékeit. A kirándulókoncertekkel ez évben is megismerhetik a több ezer éves épített és kulturális örökségünket csakúgy, mint kiváló ételeinket és a méltán világhíres tokaji borainkat.

Mert értünk is szól! Ha hiszik, ha nem, ez a fesztivál immáron 25 éve a térség fejlődését segíti. Ha visszagondolok az elmúlt negyedszázadra, szembeötlő kulturális beruházások sorát generálta: Tokajban a Zsinagóga felújítását, a Paulay Ede Színház megépítését, Patakon a Sarokbástya rendezvénycentrumot, a vízi-kapui szabadtéri színpadot, a református templom Moser orgonájának felújítását, a szomszédos Sátoraljaújhelyben a Kossuth Művelődési Központ felújítását, a Magyar Nyelv Múzeuma megépítését, a rendezvénytér kialakítását… nem sorolom tovább. Csupa olyan helyszínei a fesztiválunknak, amik jelzik Zemplén töretlen fejlődését. Hálásak vagyunk az alapítóknak: Rolla Jánosnak, Merényi Juditnak, aztán a folytatóknak: Hollerung Gábornak és Turjányi Miklósnak ezért a kiváló inspirációért!

Fesztiválunk másik sajátossága, hogy mindig kiemelt szerepet kaptak az évfordulók. Ez évben több koncertet szentelünk a Kodály-emlékévnek, és mivel Európa-szerte ünneplik a reformáció 500. évfordulóját, a korabeli egyházi zenék megidézésével mi is köszöntöttük a reformáció 500 éves jubileumát. Nem véletlenül tesszük ezt! Mert ha van hely manapság Európában vagy Magyarországon, ahol ezt méltóképpen megtehetjük, az éppen Zemplén régiója és Sárospatak. Ahol az épített és a szellemi örökség minden porcikáján kitapintható a reformáció örökségének lüktetése. Elég csak a tekintetünket felemelnünk és egy pillantást vetni a Vörös toronyra: ami az egykori tulajdonosokat, a reformáció főúri patrónusait juttatja eszünkbe: Perényi Pétert és Gábort, vagy Rákóczi Györgyöt és Lorántffy Zsuzsannát. Vagy a város másik végén lévő 486 éves Református Kollégium, amely szellemiségével „Bodrog-parti Athénként” táplálta a magyarság felnövekvő generációit évszázadokon át.

Az a nagyszerű, hogy a reformáció egyszerűen túllépett a vallás vagy az egyház határain – és mint Európa-szerte, itt Zemplénben is a mindennapjaink részévé vált –, és a korai polgárosodás és életforma eszményét lett hívatva ápolni. És így jött létre a hegyaljai mezővárosokban egy irodalmat, zenét és művészeteket értő és azért áldozni tudó, öntudatos polgári társadalom. Akiknek természetes volt már a 18. században Haydnt vagy Lavottát hallgatni, Barabás Miklós mellett osztrák és német festők képeit vásárolni, irodalmi újságot járatni! Ez a szellemiség adott erőt és kurázsit a politikában: Kossuthnak, Szemerének, az irodalomban Kazinczynak, a zenében Lavottának, a tudományban Erdélyi Jánosnak. Nem sorolom tovább… S úgy érzem, hogy a péntek esti megnyitó is méltó alkalom volt erre a megemlékezésre, mert maga a 25 éves fesztivál eddigi története és filozófiája rengeteg hasonlóságot mutat a reformációnak az életről, a művészetekről, a zenéről, a szerelemről stb. vallott felfogásával. Minden éven új arcát mutatja meg a fesztivál. De egy valamiben változatlan volt ez a 25 esztendő, amit Hollerung Gábor és Turjányi Miklós ígért: „A Zempléni Fesztivál egyenlő a biztos színvonallal!” Annak ellenére állták a szavukat, hogy az anyagiak előteremtése bizony sokszor okozott nehézséget. Hiszen a szponzorok gyakran változtak, magam is tanúja voltam, hogy sokszor az utolsó pillanatban sikerült megszerezni a támogatást. Ennek is köszönhetően az Észak-magyarországi régió kulturális–turisztikai–gasztronómiai komplexitást kínáló, legnagyobb nyári rendezvénysorozatává nőtte ki magát a Zempléni Fesztivál.

– ÉM –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA