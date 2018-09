Vendégként szerepelnek a kazincbarcikaiak

Soroksár – Kazincbarcikai SC (Soroksár, vasárnap, 16.30)

Koleszár György, a Kazincbarcikai SC vezetőedzője: – A viszonylag jó váci teljesítmény és nagyon értékes győzelem után sajnos jött a hazai hideg zuhany, ilyen azonban van a labdarúgásban, és ebben az NB II-ben. Bizony igazam lett, amikor azt mondtam, hogy a második osztályban hétről hétre mindenki vívja a maga élet-halál harcát. A helyzeteink ugyan megvoltak a hét közi összecsapásunkon, a Dorog viszont a kontrákra rendezkedett be, és amikor számára megnyíltak területek, élt az alkalmakkal. Most nemes feladat előtt állunk: a tét a játékosok önbecsülése. Amennyiben a fiúk olyan teljesítményt nyújtanak, mint Vácott, akkor bármi megtörténhet. Elmondtam nekik, hogy bátran kell játszaniuk, függetlenül a táblázaton elfoglalt helyezésektől, ezért ne azt nézzék, ki és hol áll a mezőnyben. Remélem, hogy kellemes csalódás ér majd engem és a csapat tagjait is.

A vendégeknél csupán Kanalos bajlódik sérüléssel, de még nem dőlt el, hogy pályára léphet-e.

A Kazincbarcikai SC tervezett összeállítása: Somodi – Belényesi, Heil, Fótyik, Mikló – Kiss B., Toma, Takács P., Krausz – Tóth L., Olasz D.

ÉM

