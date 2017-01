Vegyész RC: Túl erősek voltak az osztrákok…

Hiába indult el Levélről szombaton kora reggel a Vegyész Innsbruckba két soros Közép-Európa Kupa találkozójára, az intenzív havazás miatt Salzburg környékén közel egy órát kellett állnia az autópályán, és ha haladt a busz, akkor is tyúklépésben. A Posojilnica AICH/DOB elleni összecsapás 20 órára volt kiírva, előtte három órával sikerült megérkezni, így a játékosoknak nem sok idejük maradt arra, hogy kinyújtóztassák lábaikat.

Az első csatáról

Tapogatóztak a meccs elején a csapatok, sok volt a hiba mindkét oldalon. Borovicaninnak nagyon nem ment, 5-11-nél Budait be is cserélte a helyére Toma Sándor vezetőedző. Egy ponttal később jött is az első borsodi idő. A Posojilnica sem játszott jól, de kevesebbet rontott, ezért tudott vezetni több ponttal. Árva jó ütése egy hosszú labdamenet végét jelentette, de így is 8-16 volt a második technikainál az ellenfélnek. 9-18-nál Borovicanin visszatért, de a kemény osztrák nyitásokkal továbbra sem tudott mit tenni a Vegyész. 9-20-nál még Kecskeméti is pályára lépett Toronyai helyére, de a játék képe nem változott (13-25, 0:1).

Nyitóháborút folytattak a felek a második szettben: csak éppen rossz szabályokkal, hiszen mind a két oldal sorra rontotta el a szervákat, folyamatos játék ritkán alakult ki. Árva több jó megoldást is bemutatott ebben a periódusban (6-8), társai is éledeztek, kezdtek bekeményíteni a csapatok. Állandósult a két csapat közti különbség, bár Toma próbált cserékkel és időkérésekkel is segíteni csapatán. A hajrában kicsit mintha megindult volna felfelé a Vegyész, majd az AICH/DOB gyorsan pontot tett a szett végére (16-25, 0-2).

Csak rossz nyitásai voltak a kazincbarcikaiaknak a harmadik játszma elején, pedig önerőből jöttek a pontok, így a találkozón először vezetettek is (5-4). A jó sorozat azonban nem tartott sokáig, az osztrákok ismét magukhoz ragadták a kezdeményezést. Sorra gyártották a pontokat Mennerék (6-8, 7-12), a Vegyész nem tudott extrát hozni, így a különbség rohamosan nőtt. Surányi és Gulyás is pályára lépett, de zavarba hozni csak ritkán sikerült a sárga-kék mezben játszó osztrákokat. Végül könnyed Posojilnica-siker született 70 perc alatt (14-25, 0:3).

A második meccsről

Vasárnap délután a házigazda Hypo Tirol Innsbruck várt a borsodiakra. Gyors és hatékony támadásokkal kezdett a tiroli alakulat, de védekezésben is magabiztos volt, hamar többpontos előnyt harcolt így ki magának (5-2, 8-4). Januzovicnak sikerült bemutatnia egy blokkot, Banainak ez csak centimétereken múlott, míg Juhász centerben verte meg emberét (10-8). Juhkami vezérletével gyorsan visszaállították a hazaiak a négypontos előnyt, majd 13-8-nál Toma Sándor időt kért. Árva után Teppan is bevágta a labdát, a második technikai szünetnél hat volt közte (16-10). Két rossz nyitásfogadás után Januzovic támadásból javított, de segíteni már sem ő, sem pedig a csereként beálló Kecskeméti nem tudott csapatán (25-14, 1-0).

Hosszú, pontatlan ütésekkel kezdett az Innsbruck a második menetben, a VRCK pedig kihasználta ellenfele bizonytalanságát, így 0-4-gyel nyitott a második játékrészben. Mivel a hazai nyitások nem igazán sültek, Toronyaiék partiban voltak vendéglátójukkal, az előny viszont folyamatosan olvadt (4-8, 8-9). Januzovic pontot érő támadása után ászértékűt nyitott (13-14), Árva pedig hatalmas blokkot adott Chrtianskynak (14-16). Az innsbrucki mester cserékkel próbált operálni, de nem ezen múlt, hogy több ütést is hibáztak Juhászék (19-17). A center egy blokkal rukkolt elő (19-19), majd ismét a Vegyésznél volt az előny, Gavan időt is kért (19-20). Az adok-kapokból a hazaiak jöttek ki jobban, köszönhetően a sáncmunkájuknak (25-21, 2-0).

A harmadik szettben is küzdött becsülettel a borsodi alakulat, folyamatosan ott loholt ellenfele nyakán (3-3, 5-5). 8-7-et mutatott az eredményjelző az egyperceshez érve, majd nem várt hibákat mutattak be Dudásék (11-7). Budai ponttal mutatkozott be, egy rossz fogadás után viszont jött is a helyére Borovicanin. Megtorpant a Toma-csapat (14-8), a tréner magához is hívta fiait, Surányit pedig pályára küldte. A játék képe viszont nem változott, amin az újabb cserék és az időkérés sem igazán segített (16-10, 19-12), így a Hypo Tirol magabiztos előnnyel nyerte a játszmát és a meccset.

Vasárnapi tények

Hypo Tirol Innsbruck (osztrák) – Vegyész RC Kazincbarcika

3:0 (14, 21, 15)

Innsbruck, 100 néző. V.: Schürmann, Sikanjic (liechtensteiniek).

Innsbruck: Beer, Chrtiansky, Teppan, Tusch, Juhkami, Duarte. Csere: Provenzano (liberó), Frances, Kronthaler, Król, Yenipazar. Vezetőedző: Daniel Gavan.

Vegyész RC: Toronyai, Januzovic, Banai, Árva, Borovicanin, Juhász. Csere: Dudás (liberó), Kecskeméti, Budai, Surányi, Kozsla. Vezetőedző: Toma Sándor.

Daniel Gavan: – A Kazincbarcika mindenképpen javítani akart szombati teljesítményén, ami a második szettben sikerült is neki. Mi a négy közé akarunk kerülni, és nem megbántva az ellenfelet, de jobb a keretünk, így hozni tudtuk a kötelező győzelmet a szimpatikusan játszó ellenféllel szemben.

Toma Sándor: – Tegnaphoz képest sokkal energikusabban és tisztább fejjel játszottunk. Nem kapkodtunk annyira, nagyobb volt a vállalkozókedv a srácokban. Sajnos voltak olyan játékosok, akik fölöttünk dolgoztak, de nem lehet rossz szavam a csapatomra, ma mindent megpróbáltak.

Szombati tények

Vegyész RC-Kazincbarcika – Posojilnica AICH/DOB (osztrák)

0:3 (-13, -16, -14)

Innsbruck, 50 néző. V.: Sikanjic, Schürmann (liechtensteiniek).

Vegyész RC: Toronyai, Januzovic, Banai, Árva, Borovicanin, Juhász. Csere: Dudás (liberó), Budai, Kecskeméti, Surányi, Gulyás. Vezetőedző: Toma Sándor.

Posojilnica: Mlynarcik, Menner, Koncilja, Meklin, Pavlovic, Dalakurasz. Csere: Weber (liberó), Petras. Vezetőedző: Matjaz Hafner.

Toma Sándor: – Sajnálom, hogy csak beestünk a mérkőzésre, nehezen is pörögtünk fel, amikor pedig elkezdtünk volna játszani, olyan hibákat követtünk el, amit egy ilyen csapat ellen nem szabad. Merevek voltunk, rengeteg nyitást rontottunk, illetve sok blokkot is kaptunk.

Matjaz Hafner: – Sikerült győzelemmel zárnunk ezt a tornát, ami fontos volt a számunkra a pénteki vereség után. Az, hogy szettveszteség nélkül sikerült ezt elérnünk, külön öröm.

