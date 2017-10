Vegyész RC: Szettveszteség nélküli győzelem a cél a kupában

Magyar Kupa, férfiak, a 8 közé jutásért, visszavágó

MÁV Előre SC – Vegyész RC Kazincbarcika (Székesfehérvár, csütörtök, 19.00)

Daniel Oravec, a VRCK vezetőedzője: – Az első felvonáson nyertünk 3:0-ra, utána pedig a bajnokságban is győztünk, ami jót tett a játékosok önbizalmának. Viszont hátradőlni nem lehet és nem is szabad, nem vesszük félvállról a hazaiakat, mert Barcikán is megmutatták, hogy jó képességekkel rendelkeznek. Mi más is lehet most a célunk, mint az, hogy Székesfehérváron is szettveszteség

nélkül nyerjünk, ez benne van ebben a keretben.

