Vegyész RC: Öt játszmás után közelebb a döntőhöz

A férfi röplabda NB I rájátszásában, az elődöntő három nyerte meccséig tartó csatában, a barcikaiak hazai sikerét követően, a második meccset játszotta szombaton a Pénzügyőr SE és a Vegyész RC Kazincbarcika gárdája. A budapesti találkozót megelőzően a hazaiak mestere abban reménykedett: meg tudják nehezíteni a toronymagas bajnokesélyes dolgát, és akár még a meglepetés is „bejöhet”. A vendégek természetesen az otthonihoz hasonló győzelemben bíztak.

Fej-fej mellett…

Egy pont ide, egy oda, azaz hol az egyik, hol a másik csapat vezetett, majd lett ismét egál a mérkőzés állása. A Pénzügyőr kapott előbb lábra, Rása bombája már három, majd egy rontott barcikai nyitás négy pontos hazai előnyt jelentett (13-9). Mészáros furfangos ejtése, majd Banai hálót érintő adogatása hozta közelebb a vendégeket, Milev bombája nyomán pedig már a Vegyész volt előnyben (20-21). És annyira lendületbe jöttek a fordítástól, hogy innen már csak egy pontot engedélyeztek vendéglátóiknak ebben a szettben (21-25).

Mészáros percek

A kék-sárgák szerezték a második játékrész első két pontját, de kiderült: a háló is a hazaiakat támogatja, így egyenlítettek a zöldek. Mészáros nyitásaival ismét kétpontosra nőtt a barcikaiak előnye, ám Rozgonyi ütései ismét egyenlítést eredményeztek (8-8). Mi több, Szalai bombája már hazai előnyt jelzett, de a vendégek két gyors ponttal válaszoltak. Az alacsony terem sem tett jót a nem ehhez szokott Vegyész csapatának, így azután újfent előnybe kerültek a házigazdák, akiket két véleményes bírói döntés is segített (17-16). Egyenlő állással (21-21) érkeztek a hajrához a csapatok, ám ettől kezdve a vendégek nem kegyelmeztek (21-25).

Feltámadt a Pénzügyőr

Nagyon bekezdett a harmadik játékrészben a hazai gárda, de azután jött Mészáros és 4-1 után egalizált (5-5). Újabb bírók által megítélt vitatott pont adott lendületet a zöldeknek, akik el is húztak (10-6), amit Oravec mester időkéréssel próbált lefékezni. Ez sem segített, miként az sem, hogy a mintegy húsz főnyi barcikai drukkerhad „Ébresztő!” kiáltással próbálta jobb játékra sarkallni kedvenceit. Valahogy semmi sem sikerült ekkor a bajnokesélyesnek, így hiába kért újabb időt a Vegyész trénere, ez sem hatott. Rása nyitása már a 20. hazai pontot jelentette nyolc kék-sárgával szemben. Toronyai fifikás ejtése hozta meg a tizedik pontot, s legalább kijött a „maccsból” a vendégcsapat (25-13)…

Extázisban a hazaiak

Mészáros bombák, Páez nyitások jelentették a vendégpontokat a negyedik játszma elején (1-4), de Szalai tartotta a lelket a hazaiakban hatalmas bombáival, egyenlített is a Pénzügyőr (8-8). Szabó D. két alakítása nem jött be – le is cserélte Oravec mester –, és már a vendéglátók vezettek. Akik óriási elánnal küzdöttek minden labdáért, közönségük hangorkánnal honorálta ezt, pláne, mert közben már 17-14-es előnyre tettek szert. A szett végén még Páez nyitásai éltették a reményt a vendégekben, de Szalai bombái döntő szettre kényszerítették a csapatokat (25-20).

A Vegyész megmutatta…

Rozgonyi szerezte ponttal indított a hazai gárda, ám a Vegyész gyorsan átvette az irányítást. Milev bombája után már négy pontos volt a vendégelőny (3-7), Weczera Csaba időt is kért, de a térfélcserére maradt a négypontos Vegyész előny. Milev volt elemében ezekben a percekben, ennek ellenére a szívós hazaiak felzárkóztak (8-10), így már Oravec mester kérte ki az idejét. S mert a közönség hajszolta a hazaiakat, egy pontra fel is jöttek (10-11), de ezt követően érvényesült a Vegyész nagyobb rutinja, és Szabó le is zárta a meccset (12-15).

Röplabda: jegyzőkönyv

Pénzügyőr SE – Vegyész RC Kazincbarcika 2:3 (-21, -21, 13, 20, -12)

Budapest, Kőér utca, 120 néző. V.: Bátkai-Katona, Halász.

Pénzügyőr SE: Szalai, Rozgonyi, Kiss D., Kovács S., Rása, Kecskeméti. Csere: Manoogian (liberó), Bán (liberó), Gallo, Jánossy, Sallai, Bokor, Kiss N. Vezetőedző: Weczera Csaba.

Vegyész RC Kazincbarcika: Páez, Juhász, Szabó D., Milev, Banai, Mészáros. Csere: Gebhardt Á. (liberó), Árva M., Blázsovics, Toronyai, Gebhardt N. Vezetőedző: Daniel Oravec.

Weczera Csaba: – Kiélezett meccset kívántunk játszani – hát az is lett! Sajnálom az első két szettet, mert ott is lett volna keresnivalónk. Ezt mutatta a következő kettő, ám a döntő játékrészben kiütközött a vendégek erőfölénye, gratulálok győzelmükhöz!

Daniel Oravec: – Elismerésem a Pénzügyőr játékosainak, remekül játszottak, alaposan feladták a leckét a mieinknek. Valahogy fejben nem itt voltak a játékosaim. Nyitási és nyitásfogadási hibáink miatt is volt ennyire szoros a mérkőzés, szerencsére a végjátékra összekapták magukat a fiúk. Köszönöm szurkolóink fergeteges biztatását is!

Az egyik fél három nyert mérkőzéséig tartó párharc állása: 2-0 a Vegyész RC javára. A harmadik meccset kedden 18.00-tól Barcikán játsszák.

A másik elődöntőben

A másik elődöntő eredményei:

HÉP-Kecskeméti RC – FINO Kaposvár SE 3:1 (-22, 13, 20, 24)

FINO Kaposvár SE – HÉP-Kecskeméti RC 3:1 (-21, 16, 23, 16)

A három nyert meccsig tartó párharc állása: 1-1.

