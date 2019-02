Vegyész RC: Öt játszma után egy egységet szereztek

A férfi röplabda Közép-Európa Kupa (MEVZA) 9. fordulójában pénteken este idegenben, Ausztriában játszott a Vegyész RC Kazincbarcika csapata. Jó nyitásokkal indítottak a barcikaiak, akik egy-két ponttal mindig ellenfelük előtt jártak a játszma elején. Vitko és társai többször is kiválóan védekeztek, majd éltek a lehetőséggel, és a visszatámadásokat pontra váltották. Szabó D. hatékonyan támadott, már öttel ment a Vegyész (13-18), majd szereztek kettőt az osztrákok a feladójuknak köszönhetően. Juhászék jókor hozták a blokkokat, és a végjátékban nem volt kérdés, előnybe kerülnek (19-25).

A folytatásban

A fordulást követően fej-fej mellett haladtak a felek, kicsit egymás hibájából is éltek ekkor. Majd feljebb kapcsolt a VRCK, gyorsan ötpontos előnyre tett szert (10-15), de meg is dolgozott érte. Páez remekül osztogatta el a labdákat, azoknak remek ívet adott, Némethék pedig továbbra is jó százalékkal dolgoztak. Boff hátsósoros bombája után vérszemet kapott az URW, egy téves bírói ítélet is nekik jött jól (17-21). A brazil légiós vezérletével kettőre is feljött a Waldviertel, de Milev jókor villant, majd a Mackóval alkotott kettős blokkját nem tudták átütni (21-25).

Szépítettek

A harmadik játszmát kezdték a legjobban az „északiak”, gyorsan meglógtak (4-1), de Milev vonalütését követően újra egált mutatott az eredményjelző. Férfias küzdelemre késztették egymást a felek, nem fukarkodtak a kemény nyitásokkal és támadásokkal. Hol az egyik, hol a másik csapat volt előrébb, de a hajrába fordulva a lelkes szurkolótáboruk buzdítását élvező hazaiak mentek kettővel (20-18). Marek Kardos időkérése jól jött, de 23-20 után a hazaiak éltek a szépítés lehetőségével (25-21).

A Waldviertelnek bejöttek a cserék, főleg fogadásban sikerült javulniuk, de nem kevés bravúrt mutattak be a mezőnyben is. Ennek ellenére a VRCK ott volt ellenfele nyakán, egészen 14-ig, amikor jött egy kisebb hullámvölgy (18-14). Kardos cserékkel próbálta felrázni övéit, Blázsovics és Gebhardt N. is beállt, és a pontokkal sem maradtak adósak (21-18). Megfordítani azonban már nem tudta a játék képét a Vegyész (25-22).

Az ötödik szettben is kiegyenlített csata zajlott, csak egy picivel a házigazdák voltak szerencsésebbek, így ők két pontot szereztek, a jól kezdő VRCK egyet.

ÉM-TM

Jegyzőkönyv

Union Raiffeisen Waldviertel (osztrák) – Vegyész RC Kazincbarcika

3:2 (-19, -21, 21, 22, 13)

Zwettl, 300 néző. V.: Gall, Grabovsky (csehek).

Union Raiffeisen Waldviertel: Bartos 2, Bornemann 17, Schober 8, Szarek 29, Boff 7, Siwczyk 13. Csere: Tille (liberó), Plizga 3, Hahn, Fullerton. Vezetőedző: Zdenek Smejkal.

Vegyész RC Kazincbarcika: Páez 2, Juhász 8, Szabó D. 22, Milev 14, Németh 21, Macko 3. Csere: Vitko (liberó), Banai, Blázsovics 4, Gebhardt N. 1, Dudás, Árva. Vezetőedző: Marek Kardos.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA