Vegyész RC: Olajozottabb játékban bízik a barcikaiak vezetőedzője

Szerdán hazai környezetben győzött 3:0-ra, így az egyik fél három nyert meccséig tartó párharcban 1–0-ra vezet a Vegyész RC Kazincbarcika férfi röplabda csapata a Pénzügyőr SE ellen a bajnoki elődöntőben. Az alapszakaszt veretlenül megnyerő észak-borsodiak kemény ellenállásba ütköztek hét közben, ugyanis fővárosi ellenfelük mindhárom szettben 20 pont fölé került. A rutin és a tudás azonban a házigazdák oldalán volt, így a meglepetés elmaradt.

Fogadás és támadás

– Az, hogy a kupadöntőt követően egyetlen tétmérkőzésünk sem volt, meglátszott a csapat játékán – tekintett vissza a pár nappal ezelőtti ütközetre Daniel Oravec, a Vegyész RC vezetőedzője. – Habár ilyenkor már csak az eredmény számít, amit hoztunk is, azért a mutatott játékunkon változtatnunk kell. Bízom benne, hogy a holtponton átestünk idehaza, és idegenben már olajozottabban fogunk játszani. A PSE csarnoka kisebb, mint a miénk, erre fogadásnál nagyon oda kell figyelnünk. Az alapszakaszban 3:0-ra nyertünk Budapesten, most is ez a célunk, a győzelem. Amennyiben a fogadásunk rendben lesz, és támadásban is jó százalékkal fogunk teljesíteni, úgy bizakodhatunk ismét egy jó eredményben.

Feszültek voltak

A kupagyőztes első számú feladója, a venezuelai Carlos Páez így nyilatkozott:

– Nem volt rossz az első meccsünk, habár el kell ismerni, játszhattunk volna jobban is. Kicsit feszültek voltunk, idegesek, de a szurkolók folyamatosan ott voltak mellettünk, buzdítottak, ez is mindig segített a szettek végén. Alaposan felkészültünk a szombati összecsapásra, megvan a taktikánk, amit játszani szeretnénk. Nem szabad leírnunk a Pénzügyőrt, nem is fogjuk, eddig sem tettük, mert Kazincbarcikán is bizonyították, jó csapatuk van.

A másik ágon

A másik ágon a Kecskemét és a Kaposvár küzd a döntőért.

1. mérkőzés:

HÉP-Kecskeméti RC – FINO Kaposvár SE 3:1 (-22, 13, 20, 24).

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban 1-0-ra a Kecskemét vezet.

A második meccset ma 17 órától rendezik Kaposváron.

