Vegyész RC: Nyitva van az aranykapu

A férfi röplabda NB I rájátszásában, a bajnoki döntő harmadik meccsét játszották csütörtökön este Kazincbarcikán, a Don Bosco Sportközpontban. A három nyert meccsig tartó csatában ezúttal az volt a tét, hogy melyik együttes kerül egy lépésre az aranyéremhez. Az első összecsapáson, Barcikán a Fino Kaposvár SE győzött öt játszmában, a másodikon, a somogyi megyeszékhelyen pedig a Vegyész RC Kazincbarcika négy szettben.

Erőtől duzzadó

A finálé résztvevői közül a kék mezes hazai együttes kezdte jobban az esti bajnokit, Milev nem tudott elkerülni a nyitóhelyről, egészen addig, amíg a hálóba nem vágta a labdát (4-1). Aztán mások is folytatták a rossz játékba hozatalt, és amikor pörgött a meccs, akkor a hálónál a Vegyész dolgozott jobban, Szabó D. egymás után szerezte szélső ütőből a pontokat (8-3). A vendégeknél Nagy P. éledezett (8-5), de a nyitás neki sem ment. A hazaiak 3-4-5 egységnyi fórja sokáig tartott, és 17–12-nél vendég időkérés pórbált ezen változtatni. A 20. barcikai pontot Mészáros verte be, aztán Páez tette le úgy a somogyi térfélre a labdát, hogy az még a játékszernek is tetszett. 22–16-nál második idejét is kikérte Demeter edző, de ellenszert nem találtak az erőtől duzzadó VRCK-val szemben (25-18).

A második játszma elején Mészáros ütőben, Páez nyitásban jeleskedett (4-1), majd 4–3-at követően játékvezetői tévedés miatt nem volt esélye a vendégeknek az egyenlítésre, és ezt a lélektani helyzetet a Vegyész a maga javára fordította (7-3), 9–4-nél pedig kaposvári „időzés” jött. Mivel a játékrész elején a vendég cserék nem segítettek, így szivárgott vissza a kezdőjük, miközben a hazaiaknál ugyanaz a hét ember tolta, nem is akárhogyan (11-6). Szabó D. után a Mészáros, Juhász sánc demoralizálta a Finót, amire időkérés volt a válasz (16-8). Ez lódított a sárga mezeseken (18-13), de ez meg Oravec edzőnek adott okot beszélgetésre. A pauza után Mészáros húzta a szettgyőzelem felé csapatát (20-14), amit Szabó D. két ász nyitásával értek el (25-16).

Szabó D. zárta

A harmadik menet elején Nagy P. ügyeskedett, a VRCK pedig időt kért (1-4). Mészáros próbálta felvenni a versenyt az eredményes kaposvárival (5-6), de ő nem hagyta magát (5-10). 7–12-nél második pauzáját vette igénybe Oravec edző, a folytatásban Toronyai és Árva is lehetőséget kapott, miközben Juhász remekelt. 13–14-nél somogyi időkérés miatt állt a játék, aztán Árva két jó megoldásával lett egál (15-15). Bögöly hálóba küldött labdájával vette át a vezetést a VRCK (18-17), majd az újabb somogyi rontás után a szünetelés volt műsoron. A vendégek egyenlítése után fej fej mellett haladtak a csapatok, Juhász jó sáncáig (22-20). A Fino játékosai rossz nyitásaikkal „segítették” a Vegyészt, Szabó D. azonban az első meccslabdát szintén a hálóba verte, majd javított és a következő labdamenetben ő zárta le a találkozót (25-22).

Jegyzőkönyv

Vegyész RC Kazincbarcika – Fino Kaposvár SE 3:0 (18, 16, 22)

Kazincbarcika, 800 néző. V.: Bátkai-Katona, Szabó P.

Vegyész RC Kazincbarcika: Páez, JUHÁSZ, Banai, SZABÓ D., Milev, MÉSZÁROS. Csere: Dudás (liberó), Toronyai, Gebhardt N., Árva. Vezetőedző: Daniel Oravec.

Fino Kaposvár SE: Nagy J., NAGY P., Keen, Bögöly, Nikolov, Vajda. Csere: Pápai P. (liberó), Kalmár, Szabó Bence, Horváth K. Vezetőedző: Demeter György.

Daniel Oravec: – Az első két szettben jó játékot nyújtottunk, motiváltak voltak a fiúk, nagy erőket mozgósítottunk, de fejben egy picit elfáradtunk, emiatt a harmadik szettben több hibát vétettünk. Viszont amikor kellett, magunkra találtunk, a végén ismét jól játszottunk.

Demeter György: – Gratulálok a Barcikának, sajnos ma nagyon rosszul játszottunk.

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2-1, a Vegyész RC Kazincbarcika javára.

A két csapat a következő mérkőzést szombaton 17.30-tól Kazincbarcikán játssza.

