Vegyész RC: Nem számolnak a csehek lazításával

Vasárnap még Magyar Kupa negyeddöntő-visszavágót vívott, hét közben azonban már a nemzetközi porondon szerepel az élvonalbeli kazincbarcikai férfi röplabdagárda. Amint az ismert, az észak-borsodiak a kupa első felvonását adminisztratív hiba miatt 3:0-ra elveszítették (otthon felejtették a játékengedélyeket) a Szolnokkal szemben, és hiába nyertek 3:2-re a december 18-i visszavágón, elbukták a továbbjutást.

– Nyilván még most is csalódottak vagyunk – tért vissza az esetre Toma Sándor, a VRCK vezetőedzője. – A második meccsen lett volna lehetőségünk arra, hogy nyerjünk, olyan arányban, ahogyan, amennyire kell, de sajnos olyan hibákat vétettünk a találkozó elején, amelyek megpecsételték a sorsunkat. Nem ütöttünk be ziccereket, kivédekezett labdákat, s ezek megbosszulták magukat. Ugyan fel tudtunk állni a két elveszített játszma után, nyertünk, de még egyszer: csalódásként értékeljük a búcsúnkat.

Magas szinten művelik

Rátérve a Challenge Kupára: a barcikaiak már hétfőn útra keltek, Komarnóban szálltak meg aznap este, útjukat másnap reggel folytatták, s foglalták el szállásukat Csehországban kedden, kora délután. Toma Sándor kedden 18.30-tól edzést tartott a házigazda, az ellenfél, a Ceské Budejovice csarnokában. A VRCK az első magyarországi odavágón 3:0-ás vereséget szenvedett, ennek fényében így nyilatkozott a Vegyész szakvezetője:

– Annak a találkozónak a legnagyobb pozitívuma az első szett volt, akkor meg tudtuk szorongatni a cseh csapatot, amely végül csak nagy csatában győzött 26-24-re. Azt hiszem, az ekkor mutatott játékra lehet alapozni – fogalmazott Toma Sándor, aki így folytatta: – A következő két felvonásban már sokkal határozottabban röplabdázott a Ceské Budejovice, ránk tudták kényszeríteni az akaratukat. Hogy mi a célunk most? Az év utolsó mérkőzése vár ránk, amelyen teher nélkül játszhatunk, felszabadultan, szeretném, ha mindenki örömét lelné a meccsben. Arról nincs információnk, hogy az első mérkőzés eredményének tudatában milyen változásokat eszközölhet kollégám, de az biztos, hogy nem veszik könnyedén a visszavágót sem, mert szeretnék kiszolgálni közönségüket. Most már tisztában vannak azzal, hogy mit várhatnak tőlünk, egy remek csapatról, ellenfélről beszélünk, aki kinn volt az első meccsen, az személyesen láthatta. Magas szinten művelik a szakmát, nekünk kicsit pimasznak is kell lennünk, határozottnak, emellett egy másodpercre sem szabad majd megállni. Amennyiben meg tudjuk szorítani őket, akkor úgy jöhetünk le a pályáról, hogy megtettük a magunkét, tiszta a lelkiismeretünk.

– Molnár István –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA