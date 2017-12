Vegyész RC: Négyben hozták a sikert Zágrábban

A nyitószettben 3-0 után szerezte az első pontot a borsodi együttes, majd egyhamar 4-4 lett az eredmény. A szlovákok összekapták magukat, a következő pár percben ismét ők játszottak jobban, és hozták a pontokat (8-4). A legjobb négybe hajtó, itthon veretlen Vegyész azonban keményen harcolt és Szabóék ki is egyenlítettek, sőt átvették a vezetést (9-10). A folytatásban is „szorosban” haladtak a csapatok (12-13), de aztán az Oravec-társaságnak sikerült pár egységnyi fórt összegyűjtenie (13-16). Jó ritmusban, határozottan röplabdázott a Vegyész (14-20), ahonnan a kassaiak már nem is tudtak visszajönni, így a VRCK 23 perc alatt előnyt szerzett.

Kicsi, de jó lépések

A második játszma különösen fontos volt abból a szempontból is, hogy annak megnyerésével nagy lépést tesz, tehetett a „nullára” hozott siker felé a Barcika. 3-2-vel indult ez a felvonás, ám kevéssel később már VRCK-vezetést mutatott a tábla (5-7). A 11-10-es és a 13-11-es állás jelezte, még minden benne lehet ebben a meccsben. 16-12-nél némileg meglógott a Kassa, de 18-16-nál még semmi sem volt veszve. Mínusz négy pontnál (21-17) viszont már „időzött” Oravec edző. 22-20 is volt, aztán szervarontás, majd 24-22, az egyenlítéshez barcikai hiba is kellett. Már 50 perce ment a csata, majd ezt követően, a harmadik felvonásban 7-3-ra elhúzott a KDS. Akadozott a Barcikai gépezet, mindenképpen szükség volt arra, hogy a vezetőedző közbelépjen. Hatásosan támadott a Kassa (11-5), ugyanakkor a VRCK igyekezett és tudott is visszajönni (11-10). 13-13-tól minden indulhatott elölről, mígnem ekkor barcikai pillanatok voltak a pályán (14-16). Kicsi, de jó lépésekkel haladtak Banaiék (14-20), aki csak nyitott, nyitott… Ötpontos magyar előnnyel kezdődött a hajrá, ami elégnek bizonyult (20-25).

Koncentráltak voltak

Minden akarat megvolt Páezékban ahhoz, hogy ne kerüljön sor ötödik játszmára, hogy meglegyen a három pont. A negyedik szett ennek köszönhetően (is) kifejezetten jól alakult barcikai szempontból, hiszen 8-13 és 11-14 is volt az állás. A szlovákok annyira azért nem szakadtak le, még látótávolságon belül tartották magukat (13-16). Ide is, oda is estek a pontok, de a VRCK játékosai egy picivel többször örülhettek (15-20). 18-21-re feljött a Kassa, kellett a koncentráció, hogy ne legyen meglepetés. Ez elmaradt, Gebhardték megcsinálták, amit kitűztek maguk elé, és 104 perc alatt négy menetben hozták a győzelmet.

Jegyzőkönyv

KDS Sport Kosice (szlovák) – Vegyész RC Kazincbarcika

1:3 (-16, 22, -20, -19)

Zágráb, 50 néző. V.: Skudnik, Valentar (szlovének).

KDS Sport Kosice: Somplak, Jakubov, Pizúr, Lamanec, Smolej, Labik. Csere: Vitko (liberó), Balisin, Kopka, Kasperkevic, Tesarcik. Vezetőedző: Richard Vlkolinsky.

Vegyész RC Kazincbarcika: Páez, Milev, Banai, Szabó, Mészáros, Juhász. Csere: Gebhardt Á. (liberó), Dudás T. (liberó), Toronyai, Gebhardt N., Kozsla, Blázsovics, Árva. Vezetőedző: Daniel Oravec.

Richard Vlkolinsky: – Gratulálok a sikerhez a Vegyésznek, sajnos sokat hibáztunk, pedig voltak jó periódusaink.

Daniel Oravec: – Karácsony után az első mérkőzés… de csak nyertünk! Szerencsére a végén jobban koncentráltunk, sikerült legyőznünk egy jó Kassát. Holnap azonban ez kevés lesz a sikerhez, igyekszünk gyorsan kipihenni magunkat.

Csütörtöki eredmény:

Mladost Zagreb (horvát) – KDS Sport Kosice (szlovák) 3:0 (19, 23, 20).

A szombati program:

17.00: Mladost Zagreb (horvát) – Vegyész RC Kazincbarcika.

