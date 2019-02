Vegyész RC: Nagyon vissza akarnak most vágni

A nemzetközi kupaszereplés (MEVZA) után hazai földön folytatja tovább idei szezonját a Vegyész RC Kazincbarcika férfi röplabda csapata. Az észak-borsodiak az Extraligában a második meccsüket vívják, vasárnap 17 órától a fővárosban az LV Sport Pénzügyőr vendégeként. A budapestiek az elmúlt hetekben okoztak kellemetlenségeket a vegyészvárosiaknak, ugyanis a Magyar Kupában elütötték őket a döntőbe jutástól.

Megérdemelt bejutás

– Az okokat természetesen tudjuk, hogy miért kaptunk ki a Pénzügyőrtől a Magyar Kupában – jelentette ki Marek Kardos, a VRCK szlovák vezetőedzője. – A legfőbb ok az volt, hogy mélyen tudásunk alatt játszottunk: kevés edzésünk volt a válogatott szünet miatt, és amikor végre egészséges volt majdnem a teljes keret, két-háromnaponta jöttek a mérkőzések. A fiúk azonban így is akarták, igyekezték kihozni a maximumot magukból, de így egyszerűen képtelenség formát időzíteni. Ez azonban nem von le semmit a Pénzügyőr érdeméből, hiszen kihozta magából a maximumot, kiváló egyéni teljesítményeknek köszönhetően mindkét kupameccset megnyerte ellenünk, így megérdemelten került a fináléba. Most azonban itt a visszavágás lehetősége, és szerencsére kezdünk jobb formába lendülni. A legutóbbi két KEK-meccsünkön harcosan és jól játszottunk, és az egyéni teljesítmények is javultak, de még így sem vagyunk a toppon. Szembetűnő Szabó Dávid javulása, aki 22 pontot szerzett Ausztriában, itthon pedig 16-ot egy BL-csoportkörös gárda, a Ljubljana ellen. Ha ő ilyen teljesítményt nyújt, magyar csapat ellen az összes mérkőzésünket megnyeri nekünk.

Sokat kell tanulni

Minekután a keddi, szlovének elleni hazai mérkőzéssel a Vegyész számára befejeződött a Közép-Európa Kupa 2018/2019-es sorozata, nem kerültek be a négyesdöntőbe, egy értékelésre kértük Tóth Milánt, a borsodiak csapatmenedzserét:

– Az idei MEVZA-sorozat végre rámutatott arra, hogy van keresnivalója magyar csapatnak a nemzetközi színtéren, de csak akkor, ha beáll a sorba és követi a nemzetközi vonalat. Rengeteget kell tanulniuk a magyar csapatoknak és a férfi válogatottnak is, hogy ismét felkapaszkodjon legalább az európai röplabdázás középmezőnyébe. A szezon elején nekünk ez sikerült: nyertünk a horvát és az osztrák bajnok otthonában, utóbbi ráadásul a KEK-címvédő is egyben, de idehaza az osztrák Waldviertel és a szlovén Kamnik ellen is jól teljesítettünk. A BL-ben pontot raboltunk a görög PAOK ellen, a CEV Kupában a cseh Kladnóval szemben pedig kétszer is vereséget szenvedtünk, de nem játszottunk alárendelt szerepet. Látni a fejlődést, és szerencsére azt is tudjuk, miben kell még javulni, a nagy formahanyatlásunk erre is rámutatott. Egy szellősebb versenynaptárral talán egy-két győzelmet még fel tudtunk volna mutatni a KEK-ben, főleg idehaza, a következő idényben természetesen ez lesz az egyik legfontosabb szempont.

MI

A tények: az Extraliga állása

1. LV Sport Pénzügyőr SE 2 2 0 0 0 0 0 6:0 6

2. Fino Kaposvár SE 3 2 0 0 0 0 1 6:3 6

3. Kecskeméti RC 3 1 1 0 0 0 1 6:4 6

4. Vegyész RC 1 1 0 0 0 0 0 3:0 3

5. MAFC-BME 2 0 0 0 0 1 1 1:6 0

6. Debreceni EAC 3 0 0 0 0 0 3 0:9 0

