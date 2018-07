Vegyész RC: Megvan az új vezetőedző

A tavalyi évadban magyar bajnok és kupagyőztes, az új évadban a Bajnokok Ligája-sorozatban induló Vegyész RC Kazincbarcika férfi röplabdacsapatánál edzőt váltottak.

Az előző évadban a szlovákiai Daniel Oravec irányította a szakmai munkát a sárga-kékeknél, és bár marad a klubnál, mert ő lesz az utánpótlás szakmai irányítója, és a klubon belüli edzőképzést is vezeti, a felnőtt együttestől megválik.

Marek Kardosról

Honfitársa, Marek Kardos veszi át tőle a stafétát. A most 44 éves szakvezető Pozsonyban végezte felsőfokú tanulmányait, és szerzett doktori címet, 2002-ben pedig már a legmagasabb edzői képesítéssel rendelkezett. Pedig ekkor még aktív játékos volt, 2010-ig röplabdázott. A VKP Bratislavában kezdte karrierjét, öt bajnoki cím és három Szlovák Kupa-siker után állt légiósnak 1996-ban. Franciaországban és Ausztriában is játszott, de legnagyobb sikereit a lengyel Mostostal Kedzierzyn Kozle röplabdázójaként érte el. Amellett, hogy bajnokságot és Lengyel Kupát is nyert, a Bajnokok Ligájában sok nagy csatát megélt, 2002-ben negyedik, 2003-ban pedig harmadik lett csapatával a korábbi feladó. Profi karrierjét a szintén lengyel AZS Czestochowa játékosaként fejezte be.

Ennél az együttesnél kezdődött edzői karrierje, és a debütáló szezonjában a negyedik helyhez segítette a csapatot az erős lengyel bajnokságban, 2012-ben pedig a Challenge Kupát sikerült megnyerniük. Ezzel párhuzamosan 2013 és 2015 között a szlovák válogatott másodedzője is volt, majd 2015-ben a VKP Bystrina SPU Nitra vezetőedzőjének nevezték ki. Két bajnoki aranyérem (2016, 2017) mellett a Közép-európai Ligában is dobogóra vezette a nyitraiakat (2017). 2018-tól a Szlovák Röplabda Szövetség alelnöki pozícióját is betölti Marek Kardos, aki a szlovák mellett angolul, lengyelül, franciául, olaszul és oroszul is folyékonyan beszél.

A VRCK új vezetőedzőjének segítője Martin Dobias lesz, aki már három éve dolgozik együtt Marek Kardossal.

Az egyetlen út

„Azért választottam a VRCK-t, mert a klub hosszú távon a fiatal magyar játékosokra épít – nyilatkozta a szlovákiai szakember. – Ezen a téren sok tapasztalatom van Lengyelországból, és azt hiszem, ez az egyetlen út ahhoz, hogy Európában a legjobbak közé lehessen kerülni. Ehhez társul a Bajnokok Ligájában való részvétel lehetősége és a klub anyagi biztonsága is. A fiatalokra kiemelt figyelmet kell fordítanunk, hiszen ez lehet a jövő alapja.”

A VRC Kazincbarcika vezetése nem árulta el, hogy mennyi időre kötöttek szerződést Marek Kardossal.

ÉM

