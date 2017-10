Vegyész RC: Megvan az évad első nemzetközi sikere

A férfi röplabda Közép-európai Liga 2. fordulójának keretében, a szlovákiai Nyitrán lépett pályára pénteken a Vegyész RC Kazincbarcika csapata. A háromnapos torna csütörtöki nyitómeccsét a házigazda VKP Bystrina SPU Nitra nyerte 3:0 (23, 26, 18)-ra a horvát Mladost Ribola Kastela ellen, és utóbbi együttes ellen meccseltek a borsodiak, akik azzal indultak csatába, hogy a sorozat keretében lejátszott harmadik találkozójukon megszerzik az első győzelmüket.

Barcikai nyitással és horvát ponttal kezdődött a meccs, az első technikai időig felváltva szerezték a pontokat a csapatok (8-7). Aztán a VRCK új venezuelai játékosa, Páez jó sánca után a nyitóhelyre állhatott, és remek labdáival nem tudnak mit kezdeni a Kastela játékosai, így 13-7-nél egy időkérésnél próbáltak valamit kitalálni. Ez részben sikerült, összekapták magukat, 14-9-ről 15-13-ra jöttek fel. Innen egy Vegyész pont következett, majd időkérés, 18-13-nál pedig újabb pauza, ezúttal a Kastela részéről, Szabó D. remek nyitásai után. Nem sokkal később Mészáros került a nyitóhelyre, és ő is remekelt, Juhásszal vitték a csapatot (22-15). A horvát gárda két szépítő pontja után Oravec edző kért időt, majd újra Páez került a nyitóhelyre, és ez, valamint, Szabó D. jó blokkja pontot tett a szett végére.

A második játszmában jól kezdtek a horvátok, 1-4-nél jött a barcikai pauza, és egy pontra jött fel a VRCK (5-6). Ekkoriban főleg a szélekről voltak eredményesek a támadások, de aztán a Mladost ütői is odatették magukat (6-8). Innentől felváltva estek a pontok, 11-nél lett egyenlő az állás, szép röplabdát láthatott ezekben a percekben a gyér közönség. A második technikai időnél is a horvátok álltak jobban (14-16), de a folytatás jól alakult a Vegyész számára, Milev nyitásai után 19-18-ra alakult az állás. Erre horvát időkérés volt a válasz, és a visszatérés után sikerült is egyenlíteniük. Toronyai és Szabó D. hozott össze két pontot ekkor, de erre az ellenfélnek még volt válasza (21-21). Innen felváltva esett 1-1 találat, majd Mészáros következett, aki a nyitóhelyre állt, és ezekből a labdákból háromszor egymás után pontot csinált a VRCK, és ezzel a szettet is hozta.

Fej, fej mellett haladtak a csapatok a harmadik játékrészben, főleg szélről szerezték a pontokat, ebben a szakaszban kevés volt a centertámadás. Az első technikai időnél horvát előnyt jegyezhettünk fel (7-8), majd Banai jó nyitását, és Juhász blokkját követően 11-9-re már a VRCK vezetett. Ekkor időt kért a Mladost, de Banai csak nyitott, csak nyitott, volt olyan akció is, amiből úgy csinált pontot a Barcika, hogy Páez a mellel kivédett labdát Szabó D.-nek tette fel, aki ezt beverte. A második technikai szünetnél, 16-9 után Szabó D. villanásaival lett 18-11, és hiába kért időt a Mladost. Milev bombájával 22-14-re módosult az állás, aztán Mészáros és Cáez szerzett pontot. 24-16-nél cserélt a VRCK: Milev helyett Blázsovics érkezett, és az utolsó utolsó kivédekezett labdát, neki adták fel, így ő szerezte a meccs utolsó pontját.

A Vegyész RC Kazincbarcika szombaton is ugyanitt játszik meccset, 16.00-tól a házigazda VKP Bystrina SPU Nitra lesz az ellenfelük.

ÉM-BCS

Jegyzőkönyv: Férfi röplabda Közép-európai Liga, 2. forduló

Vegyész RC Kazincbarcika – Mladost Ribola Kastela (horvát) 3:0 (18, 22, 16)

Nyitra, 100 néző. V.: Seifried, Miklosic (szlovénok).

Vegyész RC Kazincbarcika: PÁEZ, JUHÁSZ P., Milev, SZABÓ D., MÉSZÁROS, Banai. Csere: Gebhardt Á. (liberó), Dudás (liberó), Kozsla, Toronyai, Blázsovics. Vezetőedző: Daniel Oravec.

Mladost Ribola Kastela: Giljanovic, Visic, Peric, Ruiz, Norman, SESTAN. Csere: Pervan (liberó), Kulusic, Glaurdic, Scerbakov. Vezetőedző: Ivan Rancic.

Daniel Oravec: – Örülünk a győzelemnek, az első játszmában jó nyitásoknak és nyitásfogadásoknak köszönhetően kerültünk lélektani előnybe, a szett megnyerésével. De a mérkőzés összképét nézve, minden tekintetben jobbak voltunk, és megérdemelten nyertünk. A második meccsen, a házigazdák ellen biztosan nehezebb dolgunk lesz.

Ivan Rancic: – Gratulálok a Kazincbarcikának a győzelemhez, ők hibáztak kevesebbet.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA