Vegyész RC: Még edzésnek is gyenge volt

A férfi röplabda NB I 8. fordulójában a hét végén hazai összecsapás várt a kazincbarcikai férfi röplabda csapatra, amely százszázalékos teljesítménnyel vezeti a bajnokságot. A siker már a találkozó előtt biztos volt, ugyanis a nem túl acélos Pécs érkezett az Irinyi tornacsarnokba (az új létesítményt, a Don Bosco Sportközpontot ezúttal nem tudta használni az együttes), ráadásul a baranyaiaknál öt olyan röpis is hiányzott, akik jobbára a kezdő hatosban szoktak helyet kapni. A vendégek késve érkeztek a meccs helyszínére, kissé elnézték az irányt, így nem 17.30-kor kezdődött a mérkőzés, hanem 17.42-kor, a bemelegítés után.

A hazai edzőnek nem

A nézők is kíváncsian várták, hogy ezzel a hiányos PTE-vel mire megy a VRCK, hány pontot engedélyez majd nekik: nos, az első szett elején vezettek a látogatók (0-2, 3-5), de aztán 7-7 után, elsősorban Juhász ászértékű nyitásainak köszönhetően ellépett ellenfelétől a VRCK (12-7). 15-8-nál kérte első idejét a pécsi szakvezető, 19-9-nél a másodikat, a Vegyész fél gőzzel, mosolyogva is biztosan haladt és 18 perc alatt vezetést szerzett.

A második felvonás is úgy indult, hogy a Pécs mellé írtak be több pontot, ám itt már korábban, 3-3-nál megálljt parancsoltak a bajnoki címre hajtó házigazdák. Milev szervái vagy önmagukban értek egységet, vagy kevéssel a nyitás után, és hiába jöttek a vendég játékmegszakítások, 12-3-ra elhúzott a VRCK. Daniel Oravecnek nem kellett ilyen eszközhöz folyamodnia, nem is szólt semmit a szlovákiai szakvezető, tudta a csapat, hogy mi a teendő, és hogyan. Néha-néha pontokkal jelentkezett a Pécs (17-8), a borsodiaknak leginkább magukra kellett figyelniük, a koncentrációt nehezebb volt fenntartani, mint beütni a labdát a másik oldalra.

A második sor

A harmadik felvonásban annyi esélyt sem adott a sokkal jobb Vegyész a PTE-nek, mint előtte, a hazaiak minél hamarabb be akarták fejezni ezt a gyengécske ,,edzőmérkőzést” (7-1). Ekkor már az úgynevezett ,,második sor” volt a pályán a VRCK-nál, de legalább Kozsláék is megkapták a megfelelő játékidőt. A hazai mezek tiszták maradtak, nem kellett megizzadnia senkinek sem, minden úgy zajlott a pályán, ahogyan az várható volt. 15-6-nál már sokan az órájukat nézték a lelátón, és a téma az volt, hogy az igazi erőpróba a december 3-i, Fino Kaposvár elleni csata lesz – amely klub az elmúlt tizenegy kiírásból tízet megnyert, így a legutóbbit is.

– Molnár István –

Jegyzőkönyv

Vegyész RC Kazincbarcika vs. Pécsi TE-PEAC

3:0 (13, 11, 10)

Kazincbarcika, 250 néző. V.: Szabó P., Gyulai.

VRCK: Páez, Milev, Banai, Árva, Mészáros, Juhász. Csere: Dudás (liberó), Szabó D., Toronyai, Blázsovics, Budai, Kozsla. Vezetőedző: Daniel Oravec.

PTE-PEAC: Portik, Turcsics, Merkler, Szabó G., Várhalmi, Fodor. Csere: Pólics (liberó), Baji. Vezetőedző: Gyöngyösi Zoltán.

Daniel Oravec: – Egy könnyű edzés volt a mai mérkőzés. Örülök annak, hogy mindenkinek játéklehetőséget tudtam adni.

Gyöngyösi Zoltán: – A sztenderd kezdőcsapatunkból csak egy játékos tudott eljönni, többen ugyanis nem tudták vállalni a hét végi két meccset, hiszen vasárnap Debrecenben játszunk. Ebben az összeállításban kihoztuk, amit lehetett, próbáltunk sportemberekhez méltóan helytállni.

