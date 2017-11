Vegyész RC: Maratoni csatában Vegyész siker

A férfi röplabda Közép-európai Liga 3. körében, a Kazincbarcikán megrendezett háromnapos torna utolsó felvonásán a Vegyész RC Kazincbarcika együttese az osztrák Union Raiffeisen Waldviertel csapata ellen meccselt a Don Bosco Sportközpontban. Mivel a sógorok együttese szombaton négy játszmában legyőzte a pénteken a VRCK-t szintén négy szettben felülmúló OK Triglav Kranj gárdáját, ez alapján nem sok jóra számíthatott a házigazda.

Osztrák ponttal indult a meccs, aztán jött egy fordítás, majd egyenlítés, egynél több ponttal először a Waldviertel ,,ment el” (3-5). 4-6 után egál lett a meccs, és az első technikai szünetnél – mert ebben a sorozatban, a bajnokikkal ellentétben ilyen is van – a VRCK állt jobban (8-7). Fej, fej mellett haladtak a csapatok, aztán amikor Szabó D. állt a nyitóhelyre, először jutott két pontos fórhoz a hazai gárda, Mészáros szélső ütését követően, majd az újabb nyitás után, amivel nem tudtak mit kezdeni a fekete mezesek, időt kérés miatt állt meg a játék (13-10). Nem sokkal később Mészáros labda behozatalai okoztak gondot az osztrákoknak, és hiába cseréltek, nem lett jobb a helyzet (16-11). A meccs 33. pontját Milev jegyezte egy jó sánccal (19-14), amikor pedig 21-15-re módosult az állás, egy veszett fejsze nyele után nyúló Waldviertel időkérés következett. Ám a pihenő után újabb barcikai pont jött, és innen már sima út vezetett a szett-győzelemig (25-16).

A második játszma elején is koncentráltabb volt a VRCK (3-0), de a negyedik menetnél a nagy igyekezetben egymásnak szaladt Gebhardt Á. és Mészáros, utóbbi pedig lent maradt a földön, megsérült, így új labdabehozatalt kellett elrendelniük a játékvezetőknek. Mészáros azonban folytatni tudta a meccset, és amikor 5-1 lett az állás, az osztrákok időt kértek. De ez sem használt, pontokat csak ki nem kényszerített hiba után tudtak jegyezni (8-3). Az első technikai idő viszont hasznukra volt (8-5), és a kispadról érkező frissítésekkel tartani tudták ezt a különbséget (12-9). A játszma második technikai szüneténél az ütésfogadásban jobb és a nyitásban erősebb Vegyész állt jobban (16-12). A hazaiak kezdőcsapatában nem volt gyenge pont, a lendületbe jött kék dresszeseket Smejkal edző időkéréssel próbálta fékezni (18-13). Össze is kapták magukat játékban, néhány villanással jelezték, hogy többet tudnak annál, mint addig mutattak, így 20-16-nál Oravec edző is szünetet kért. És ez is használt, innen Páez és Mészáros vezérletével begyűjtötték a szett sikert a barcikaiak (25-21).

A harmadik játékrész elején 1-3, 3-3 majd 4-6 és 6-6 is volt az állás, az első technikai időnél pedig 7-8. Eltűnőben volt a VRCK-ból az extra motiváció, 8-11-nél jött is a hazai időkérés, de a folytatásban két pontatlan megoldás következett (8-13). Aztán amikor kezdett jó útra térni a Vegyész, az osztrákok szüneteltettek (10-13), és az itteni különbséggel érkeztek el a második technikai időhöz (13-16). Viszont sehogy sem akart összeállni a VRCK előző két szettbeli remek játéka, így 16-20-nál másodszor is időt kért a hazaiak mestere. 17-22-nél hármat cserélt Oravec edző, 19-22-nél pedig Smejkal pauza volt műsoron, és ez elvitte az osztrákokat a részgyőzelemig (20-25).

A negyedik játszmát a VRCK-nál a kezdőcsapat nyitotta, és a Waldviertellel centiről centire együtt araszoltak, és a szett 22. pontjával lett két egység a pályaválasztó előnye (12-10). Amikor a következő ütést (is) bevitte Mészáros, osztrák időkérés következett, és 15-nél már egyenlő volt az állás. Aztán zsinórban három vendég pont érkezett, válaszul pedig Vegyész időkérés (15-18). Sokáig sehogy sem tudott két pontnál közelebb kerülni ellenfeléhez a VRCK, egészen addig, amíg Páez és Mászáros 21-24-ről, a sírból vissza nem hozta szettet (24-24). Ám Szabó D. bombája után egy elhibázott meccslabda jött, majd pedig három osztrák pont (25-27).

Így a döntés az ötödik játszmára maradt. Mindkét csapatnál megmutatkoztak a nagy csata fáradtságának jelei, több, mint két órányi játék után itt is ott is a jöttek a hibák, szép dolgokat csak elvétve láthattunk, a szív vitte a csapatokat. Ellépni egyik fél sem tudott a másiktól. 11-10-nél osztrák pauza volt, majd 13-13-nál Szabó D. verte le a parkettára a labdát, aztán nyitott egy outot (14-14). Utána Juhász gyilkolt le egy lasztit, majd Boff bombája ült. Aztán egy rossz vendég nyitás után megint Boff jött (16-16), és újra egy rossz osztrák nyitás, majd újra egyenlítés. Öt hazai meccslabda után a vendégeknek is jutott kettő, majd 19-19 után a maratoni csatának Mészáros és Szabó D. jó megoldása vetett véget (21-19).

Jegyzőkönyv

Vegyész RC Kazincbarcika – Union Raiffeisen Waldviertel (osztrák)

3:2 (16, 21, -20, -25, 19)

Kazincbarcika, 700 néző. V.: Höger, Porvazník (szlovákok).

Vegyész RC Kazincbarcika: Páez, Juhász, Banai, Szabó D., Milev, Mészáros. Csere: Gebhardt Á. (liberó), Toronyai, Dudás (liberó), Gebhardt N., Blázsovics. Vezetőedző: Daniel Oravec.

Union Raiffeisen Waldviertel: Peciakowski, Keller, Boff, Gabdullins, Plizga, Siwczyk. Csere: Tille (liberó), Berger, Bartos, Schober, Hahn. Vezetőedző: Zdenek Smejkal.

Daniel Oravec: – A jó első két szett után is ugyanolyan fegyelmezetten kellett volna játszani, az edzéseken tanultakat. Annak azért örülök, hogy a végén sikerült behúzni a győzelmet, de még sokat kell dolgozni.

Zdenek Smejkal: – Kicsit úgy éreztem, mintha ez lett volna az első meccsünk ebben a teremben, elveszettek voltunk. Aztán feljavult a játékunk, de a végén sok nyitást rontottunk, ennyit nem lehet hibázni.

A torna szombati mérkőzésén OK Triglav Kranj (szlovén) – Union Raiffeisen Waldviertel 1:3 (22, -16, -19, -23).

