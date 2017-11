Vegyész RC: Marad-e a száz százalék, győzelemben, szettben?

A férfi röplabda NB I 8. fordulójának keretében szerdán 17.30-tól Kazincbarcikán, a Don Bosco Szabadidőközpontban Vegyész RC Kazincbarcika – HÉP-Kecskeméti RC mérkőzést rendeznek. Mivel a hazai csapat eddig százszázalékos a bajnokságban, mi több, még szettet sem veszített, így a tabella éléről várhatja az ellenfele helyezése alapján rangadónak számító összecsapást. A vendég kecskemétiek jelenleg a harmadik helyen állnak, és az eddig lejátszott hat meccsükből mindössze egyet veszítettek el, még az 1. fordulóban szeptember végén maradtak alul 3:2-re a tavalyi ezüstérmes Pénzügyőr vendégeként.

– Nehéz helyzetben vagyunk abból a szempontból, hogy a magyar bajnokságban csak havonta játszunk ki-ki mérkőzéseket – mondta Daniel Oravec, a VRCK vezetőedzője. – A Pénzügyőrt sikerült magabiztosan legyőznünk, ezúttal viszont a Kecskeméttel nézünk farkasszemet. Hazai pályán nem lehet más a célunk, mint a győzelem. Meg kell mutatnunk ellenfelünknek, hogy ki az úr a háznál. A Közép-európai Ligában volt egy jól sikerült nyitrai fordulónk, az ott szerzett két győzelem csak növelte a játékosok étvágyát. Az edzéseken mindenki küzd, harcol, hiszen játszani szeretne a következő mérkőzésen, de sajnos egyszerre csak hatan lehetnek a pályán… A küzdőszellemmel minden rendben, az öltözőben a hangulat remek, és minden játékosom egészséges. Ellenfelünk a Pénzügyőr elleni 3:2-es vereségen kívül magabiztosan teljesített, ami jelzi, jó erőkből álló gárda. Számunkra hazai pályán viszont csak a győzelem elfogadható.

Arra a kérdésre, hogy ezt ezúttal is három szettben szeretnék-e elérni, a VRCK szakvezetője így felelt:

– Nem szabad hullámvölgybe kerülnünk, a nyitásainkat meg kell becsülnünk, védekezésben koncentráltnak kell lennünk. Minden labdamenetből mi akarunk győztesen kikerülni, de ez lehetetlen feladat. A három szettben való győzelem már reálisabb, de nem egyszerű, a Kecskemét jó csapat.

Daniel Oravecet az új játékosról, Carlos Páézról is kérdeztük. A venezuelai röplabdázóval kapcsolatban előbb azt mondta a szakvezető, hogy az ideérkezése óta minőségi munkákat tudnak végezni az edzéseken, hiszen most már két felnőtt korú feladójuk van, majd azt is mondta, hogy Páéz nemcsak feladásban, hanem blokkban és nyitásban is erős.

– Meglepett, hogy kezdtem Nyitrán és szinte végigjátszottam mind a két mérkőzést, de örültem a lehetőségnek – mondta Carlos Páéz. – Nagyon sokat kell még azonban dolgoznunk az ütőkkel, hogy összeszokjunk, de szerencsére kezdjük kiismerni egymást a pályán. Kezdem érteni, ki milyen labdát szeret ütni, milyen helyzetből, és az idő múlásával ez a kapcsolat csak erősödni fog. Mesélték a társak, hogy milyen sokat ért a horvát és a szlovák bajnok elleni győzelem, aminek a súlyával én is tisztában vagyok, hiszen korábban két évig játszottam Szlovákiában, de a Nyitra ellen csak most először voltam győztes csapat tagja.

A férfi NB I állása

1. Vegyész RC Kazincbarcika 6 6 – – – – – 18:0 18

2. FINO Kaposvár SE 6 5 1 – – – – 18:1 18

3. HÉP-Kecskeméti RC 6 5 – – 1 – – 17:3 16

4. Szolnoki RA 6 2 1 – – – 3 9:10 9

5. Pénzügyőr SE 5 2 – 1 – 1 1 10:8 8

6. MÁV Előre SC 7 1 1 1 – – 4 9:15 8

7. MAFC-BME 6 1 1 – 1 1 2 9:13 7

8. Dunaferr SE 5 2 – – – – 3 6:9 6

9. Pécsi TE-PEAC 5 1 – 1 – – 3 6:11 5

10. Sümegi RE 6 – – – 1 1 4 3:18 1

11. Debreceni EAC 6 – – – – – 6 0:18 0

