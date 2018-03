Vegyész RC: Kupagyőztes, kupagyőztes, kupagyőztes!

Magyar Kupa hétvégén rendeztek Érden, a múlt hét végén, ahol a 4 legjobb női és 4 legjobb férfi csapat mutatta meg magát. A szombati nap a férfiaké volt, a bronzmérkőzés után lépett pályára a Vegyész RC Kazincbarcika együttes, akik a HÉP-Kecskeméti RC ellen csaptak össze az aranyért. A kék-sárgák várták kedvezőbb előjelekkel a mérkőzést, hiszen ebben az évadban, hazai porondon, tétmeccsen még nem veszítettek, az élvonalbeli bajnokság mindkét meccsén legyőzték a kecskemétieket.

A meccs előtti bemelegítés során a barcikaiak közül néhányan még fociztak is, de aztán 40 perccel a kezdés előtt sportágat váltottak. Tizennégy sárga-kék és tizenegy kék-fehér játékos várta az ütközetet, valamint két lelkes szurkolótábor, akik közül a barcikaiak voltak létszámfölényben, és nem utolsósorban erősebbek decibelben.

Felpörögtek

Milev nyitásával kezdődött a meccs, de a VRCK sáncról lejövő labda után a KRC szerezte az első pontot. És a másodikat is, egy jó sánccal. Aztán az örökifjú Mészáros következett, előbb egy jó ütéssel, majd egy jó sánccal (2-2). A folytatásban a jobb sáncmunkával előrukkoló alföldi gárda újra lépéselőnyre tett szert (5-3), és ettől kezdve egy ideig arról szólt a meccs, hogy a VRCK próbálta utolérni őket. De ez nem nagyon akart összejönni, mert a kecskeméti csapat által a térfél közepére küldött labdák rendre zavart okoztak (12-9). Aztán amikor Mészáros állt a nyitóhelyre zsinórban három pontot hozott össze a Vegyész (12-12), de a vezetést nem sikerült átvenni, mert az ütő játékos belépett a pályára a nyitása közben. Nem egészen 15 perce játszottak a felek, amikor 15-15-nél Szabó D. vert be egy ászt, és ezzel a meccs folyamán először állt jobban a sötétkék mezes együttes. Válaszként kecskeméti időkérés következett. 17-17 után két kecskeméti hibából születettek borsodi pontok (17-19), és emiatt második idejét is kikérte Nedeljkovic edző. A Vegyész következő, 20. pontja után az ellenfél játékosai reklamálásba kezdtek, mondván Mészáros átnyúlt a háló felett, de a játékvezető ezt másképp látta. A ,,rontásból” a frissen beállt Kunert próbálta kihúzni csapatát (18-21), de ekkora Szabó D.-ék már magas fordulatszámon pörögtek (18-23). Viszont a szettnek még nem volt vége, így amikor 20-23-ra módosult az állás, Oravec edző pauzáztatott, és nem sokkal később akkor is, amikor az első játszmalabdát hárította a Kecskemét (21-24). Az okítás viszont használt, Juhász P. remek megoldásával a VRCK behúzta a részsikert.

Úgy kezdődött

A második szett is úgy kezdődött, mint az első, majd alföldi részről egy hálóba szervált labdával folytatódott. 2-2 után viszont az ütőerőben jobb VRCK gyártott pontokat (2-5), és mivel a sáncmunkája is rendben volt ekkoriban a borsodi gárdának, a Kecskeméttől annyira futotta, hogy próbált nem leszakadni (7-9). Amikor viszont Mészáros ütése padlót ért, KRC pauza jött (8-11). A szünet után ugyan a Hírös város csapatának pontja következett, de aztán barcikaiak (10-14). 12-16 után két figyelmetlenséget követően két pontra csökkent a csapatok közötti különbség, de a dobhártya szaggató szurkolótáborát maga mögött tudó sárga-kékek újra felpörögtek. 15-19-nél újabb kecskeméti időkérés következett, de ez sem használt. A VRCK részéről Gebhardt N. és Toronyai is pályára került egy-egy labdamenetre, miközben a Barcika masírozott a szettgyőzelem felé (19-23). Az első játszmalabdát Szabó D. nyitásból még a hálóba küldte, de pár másodperc múlva Banai pontot tett a játékrész végére.

A 2-2 megvolt

A harmadik menetben is megvolt a 2-2, ami után a kecskemétiek pillanatai következtek (5-3). 6-nál volt ismét egyenlő, majd 7-nél is, ezt követően Szabó D. szervája után átvette a vezetést a VRCK.

10-10 után a Barcika mozdult el két ponttal, a kecskemétiek pedig az időkérésbe kapaszkodtak. Ettől függetlenül három ponttal elment a borsodi alakulat, de nem sokkal később a Kecskemét egyenlített (15-15). Ezt követően Blázsovics is pályára került, és 16-15 után az addig legszorosabb játszma végjáték kezdett kibontakozni. 18-17-nél Vegyész pauza miatt szakadt meg a játék, majd egy Blázsovics pontot jegyezhettünk fel. 20-20-nál Szabó D. szerzett fontos pontot, a következő labdamenetnél pedig a háló is a VRCK-val volt (20-22). Jött is a kecskeméti pauza, majd a sáncukról a borsodiaknak jól lejövő labda után két alföldi egység. 22-23-nál Oravec edző kért szünetet, és a szélső ütő bombái közül Mészárosé ért térfelet (22-24). A meccslabdát pedig a kecskemétiek hozták össze a Vegyésznek, akik teljesen megérdemelten nyerték meg a csatát. Ugyanis Mészáros, Szabó D. és Milev szinte végig parádésan játszott, de Páez, Juhász P., Banai és Gebhardt Á. munkájával szemben sem lehetett minőségi kifogást emelni.

13 év után nyert ismét Magyar Kupa aranyérmet a Vegyész RC Kazincbarcika.

ÉM

Jegyzőkönyv

HÉP-Kecskeméti RC – Vegyész RC Kazincbarcika 0:3 (-21, -20, -22)

Érd, 1100 néző. V.: Bátkai-Katona, Adler, (Villás, Rácz).

HÉP-Kecskeméti RC: Török R., Kovács Z., Gacs, Krupánszki, Dávid Z., Petrovic. Csere: Deák (liberó), Kunert, Szabó M. Vezetőedző: Sasa Nedeljkovic.

Vegyész RC Kazincbarcika: Páez, Juhász P., Banai, Szabó D., Milev, Mészáros. Csere: Gebhardt Á. (liberó), Gebhardt N., Toronyai, Blázsovics. Vezetőedző: Daniel Oravec.

Sasa Nedeljkovic: – Sajnos, csak megszorítani tudtuk a Kazincbarcikát, a hosszabb kispadot nem tudtuk lelkesedéssel, fiatalos lendülettel kompenzálni. Gratulálok ellenfelünknek.

Daniel Oravec: – Azzal a léptünk pályára a döntőben, hogy mindenki a Barcikát tartotta a favoritnak, és ez nyomás az elején látszódott a csapaton. Amikor viszont sikerült csak a játékra összpontosítani, igazoltuk az előzetes várakozásokat. A hosszabb kispad, a rutin is mellettünk szólt, örülök, hogy sikerült ezt győzelemre váltani. Gratulálok a fiúknak, köszönjük a közönség támogatását.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA