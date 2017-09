Vegyész RC: Kettőről háromra lépne előre Oravec

A hétvégén elkezdi a 2017/2018-as szezont a Vegyész RC-Kazincbarcika férfi röplabdacsapata. Az együttesnél a vezetőedzői székben nem történt változás a nyáron, továbbra is a szlovákiai szakvezető, Daniel Oravec irányítja az észak-borsodi alakulatot. Egyértelmű volt, hogy marad? – kérdeztük először erről a szakmai munka irányítóját.

– Amikor februárban visszajöttem Barcikára, bajnok akartam lenni a csapattal, és bár közel voltunk a döntőbe kerüléshez, végül csak a harmadik helyért játszhattunk, ahol könnyedén szereztük meg az érmet. Sikerült megbeszélnünk az irányvonalat a vezetőséggel, eldöntöttük, felépítünk egy új csapatot, egy új klubot, ami nagy kihívás és rengeteg időt igényel.

Kiváló sportemberek

Az előző évadhoz képest jó pár változás történt a csapatban, hiszen hárman (Djordje Borovicanin, Nebojsa Januzovic, Kecskeméti Péter) eligazoltak, míg Bokor Elek és Surányi István az utánpótlásban kapott feladatot. Új szerzemény az angol-magyar feladó, Zachary Palánkai-Omoshebi, visszatért az ütő, Blázsovics Péter, Dunaújvárosból érkezett Gebhardt Áron (liberó) és Gebhardt Norbert (ütő), külföldről „futott be” a VRCK-hoz a 91-szeres válogatott ütő, Mészáros Dömötör, a 80-szoros macedón válogatott ütő, Vlado Milev, továbbá ismét hazai szerelésben röplabdázik az átló, Szabó Dávid.

– Sikerült Toronyai Miklós mellé még három másik tapasztalt játékost szerződtetni Mészáros Dömötör, Szabó Dávid és Vlado Milev személyében – kommentált Daniel Oravec. – Mindannyian kiváló sportemberek, nekik nemcsak az a dolguk, hogy eredményesen játsszanak, hanem az, hogy segítsék a fiatalokat is. Mellettük jöttek fiatalok is, és végül sikerült minden posztra legalább két játékost kiállítanunk, így megvan a harc a csapatba kerülésért. Megfelelő a létszám is, bőven lehet kik közül válogatni.

Össze kell szokniuk

Milyen játékot játszik a csapat, dominálni fog a bajnokságban? – kíváncsiak voltunk erre is.

– Egyelőre még a fizikai terhelésen volt a hangsúly, a labdás, technikai gyakorlatok eddig háttérben voltak – mondta a szlovák szakember. – Egy stabil alapjáték elengedhetetlen a sikeresség felé vezető úton, de természetesen szeretnénk szép, gyors röplabdát játszani. A keret azonban új, idő és türelem kell ahhoz, hogy összeálljanak a dolgok, össze kell szokniuk a játékosoknak. Hogy ez mire lesz elég, kiderül, de természetesen ott akarunk lenni a bajnokság végelszámolásánál, ahogy a MEVZA Kupában is sikeresebbek szeretnénk lenni. Viszont utóbbiban nagyon erősek a szlovákok, a szlovének és az osztrákok is, itthon pedig a Kaposvár, a Kecskemét és a Pénzügyőr is nagy álmokat szövöget.

Felvetettük azt is, hogy mennyire fogadták el a játékosok?

– Néhány játékossal már dolgoztam együtt korábban, ők ismernek engem, tudják, miben hiszek, mit akarok – hangsúlyozta Daniel Oravec. – Az újak is hamar megismertek, és senkire sem panaszkodhatok, mindenki hajt, keményen dolgozik. Vannak céljaink, de azok eléréseihez nem mindig könnyű az út, én és a csapattársak viszont segíthetünk annak elérésében. Van olyan fiatal, akinek újra kellett tanulnia egy technikai elemet, mert a rossz berögződés miatt helytelenül végezte. Most már viszont ki van javítva a hiba, lehet tovább építkezni. Emellett a profi szemlélet is fontos. Például a papíron gyengébb Debrecent vagy a Dunaferrt sem lehet könnyedén venni, maximálisan kell rájuk is koncentrálni. Alázat, fegyelem – ezek a legfontosabbak.

A tréner személyes ambícióiról is érdeklődtünk.

– Eddig két magyar bajnoki címet és két Magyar Kupa-sikert nyertem Kazincbarcikán, ezt az idény végén szeretném három-háromra módosítani – mondta egyszerűen Daniel Oravec.

Sokat gyengült

Daniel Oravecet arra is kértük, hogy hasonlítsa össze a VRCK jelenlegi keretét azokkal az állományokkal, melyekkel korábban Barcikán együtt dolgozott.

– Összehasonlítani nagyon nehéz, nem is igazán lehet. Amikor 2002 nyarán idejöttem, még erősebb volt a magyar bajnokság, több jó csapat is ott volt az élen. Ebben az időszakban a magyar röplabda sokkal elismertebb volt, a válogatottja kiváló volt, remek játékosokkal, akik csapatként mégsem tudtak jól szerepelni, de egyénekben kiemelkedőek voltak. Szóval, összehasonlítani nem tudnám, de az elmúlt tíz évben sokat gyengült a magyar bajnokság és a válogatott is. Remélem, hogy ezen sikerül változtatni itt, Kazincbarcikán is.

ÉM-TM

