Vegyész RC: Két győri fellépés között egy bleiburgi meccs

Elég egyhangú napok elé néz a Vegyész RC Kazincbarcika férfi röplabdacsapata, ugyanis mától vasárnap estig csak utazás és mérkőzések lesznek a programban, utóbbiból egymás után három is.

Köszönik a partnerséget

– Költséghatékonyság miatt döntöttünk úgy, hogy egyszerre lejátsszuk ezt a három mérkőzést, de természetesen a vezetőedző véleményét is kikértük a döntéshozatal előtt – mondta Tóth Milán csapatmenedzser. – A keretünknek ezt a háromnapos terhelést el kell bírnia, jóllehet nem ideális, de nem szabad problémát okoznia. Ha most nem tudnánk le egyben, akkor hét közben kellene buszba ülni, de így, egyben, olcsóbban megússzuk. Tiszteljük a győrieket, de ha mondjuk a Kaposvárral kellene játszanunk, máshogy alakítottuk volna a programunkat. A Pécsnek, a Győrnek és a Székesfehérvárnak ezúton is köszönjük, hogy partnerek voltak az időpont-változtatásokban.

Két BL-meccs között

Marek Kardos vezetőedző az alábbiakat mondta:

– A Győrt nem igazán ismerjük, de láttunk róluk két videót. Egy újonc csapatról van szó, amely hazai pályán akár veszélyes is lehet, hiszen vannak ügyes játékosai. Ugyanakkor az mindkét csapat számára egyértelmű, más célokért küzdenek. A hazaiak gondolom szeretnének szoros szetteket játszani, talán nyerni is. Mi ezt tiszteljük bennük, éppen ezért készülünk kiadni magunkból a maximumot. Sűrű a program, kicsit fáradtak a játékosok, de mentálisan rendben vannak. Most szükség is van erre, hiszen két győri meccs között szombaton annak a Posojilnica Aich/Dobnak leszünk a vendégei, amely címvédő a Közép-európai Kupában. Kielemeztük a bleiburgiakat, tudjuk, hogy mik az erősségeik, és hogy hol

vannak a gyenge pontjaink. Ha sikerül pihenten érkezni a találkozóra, és tudjuk nyújtani azt a játékot, amit idehaza a Kamnik ellen, akkor bármi megtörténhet.

Ellenfelünk két BL-meccs között fogad minket, nyilvánvalóan készülnek a Frankfurt elleni visszavágóra.” Marek Kardos

De komolyan kell venniük bennünket is, ha nem akarnak pontot, pontokat hullajtani. Nehéz meccs lesz, de igyekszünk megörvendeztetni a szurkolóinkat.

Szettveszteség nélkül

Blázsovics Péter, a VRCK játékosa ezeket nyilatkozta:

– Hosszú, fárasztó hétvége vár ránk, de profik vagyunk, szóval nem panaszkodunk. Mivel három mérkőzést játszunk három nap alatt, edzőnk mindenkire számít, és nagyjából már össze is állt a fejében, hogy ki mikor kap lehetőséget – amit persze nem árulhatok el. A Győr ellen egyértelmű a célunk: szettveszteség nélkül lehozni a meccseket. A Posojilnica már keményebb falat, de ott is nyerni akarunk, mert az eddigi két nemzetközi meccsünkön egyaránt szereztünk pontot, és ezt a sorozatot szeretnénk folytatni. A Posojilnica fogadása zavarba hozható, ehhez azonban keményen kell nyitnunk. Azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy szombati ellenfelünk a sorozat címvédője, szóval egy-két gyengébb meccséből messzemenő következtetéseket nem szabad levonnunk.

ÉM-MI,TM

A hétvégi program

Október 26., péntek, 18.00

Magyar Kupa nyolcaddöntő, 1. mérkőzés: Wellis SZESE Győr – VRC Kazincbarcika

Október 27., szombat, 19.00

Közép-Európa Kupa, 3. forduló: Posojilnica Aich/Dob – VRC Kazincbarcika

Október 28., vasárnap, 17.00

NB I alapszakasz, A csoport, 4. forduló: Wellis SZESE Győr – VRC Kazincbarcika

