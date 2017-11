Vegyész RC: Kell a két siker a négy közé jutásért

Két tornát már letudott a Vegyész RC Kazincbarcika férfi röplabdacsapata az MEVZA-sorozat 2017/2018-as küzdelmeiben: előbb 3:0-ra kikaptak a szlovák Spartak Myjavától, illetve szintén 3:0-ra a szlovén ACH Volley Ljubljanától, aztán viszont nyertek két meccset, hiszen 3:0-ra verték a horvát Kastelát, és 3:1-re a szlovák Nitrát. Az észak-borsodiak a hét végén ,,saját” tornát rendeznek, a Don Bosco Sportközpontban pénteken 18 órától a szlovén OK Triglav Kranj, míg vasárnap 16 órától az osztrák Union Raiffeisen Waldviertel lesz az ellenfél.

Semmit nem jelent

Daniel Oravec, a VRCK vezetőedzője így kezdte a két összecsapás felvezetését:

– Szerencsére az előző tornánk jól sikerült, úgyhogy jó hangulatban várhattuk a mérkőzéseket – fogalmazott a szlovák szakember. – Mindenki egészséges, jól készültek a fiúk az edzéseken, nem lehet rájuk panasz. A múlt héten főleg fizikálisan volt megterhelő, erősebb edzéseket tartottunk, míg a héten a taktikai elemeket vettük át. Mindkét csapatról több videofelvételünk van, alaposan ki tudtuk őket elemezni. Az, hogy a tabella hátsó végén vannak most, semmit nem jelent, mert nem rossz csapatokról van szó, a nemzetközi kupában is ott vannak, egy pillanatra sem lehet őket félvállról venni. Ha a mi alapjátékunkkal nem lesz gond, és a taktikai utasításokat is betartjuk, úgy meglehet a pénteki és a vasárnapi győzelem is. Amikor Nyitrán voltunk, mindkét meccset meg akartuk nyerni, és sikerült is teljesíteni ezt a célt. Most már az a célunk, hogy odaérjünk az első négybe a végelszámoláskor, ehhez azonban a Kranj és a Waldviertel ellen is nyerni kell. Ráadásul itthon, egy remek közönség előtt játszunk, csak a győzelem lehet az elfogadható. A csapat játéka folyamatosan javul, de Carlos Páez más típusú feladó, mint Toronyai Miklós, az ütőknek és a feladónak is meg kell találnia az összhangot. Ehhez nem elég tíz edzés, több időre van szükség, de gyorsul a játékunk.

Ismerik az ellenfeleket

A VRCK egyik centere, Juhász Péter ezt nyilatkozta:

– Nem mondom azt, hogy meglepett minket a Nitra elleni siker, de nem mi voltunk az esélyesek – mondta. – A rosszul sikerült első torna után nagyon szerettünk volna bizonyítani, mert csak magunknak köszönhettük, hogy a Myjavától kikaptunk. A Kastela elleni siker megadta az alaphangot, és szerencsére jó pozícióból várhatjuk a folytatást. Szeretnénk most már, ha mi is ott lennénk a tabella elején, szeretnénk, ha velünk is számolnának, ezért mindkét meccsünket meg kell nyernünk. Az ellenfeleket ismerjük, edzőnk taktikailag tökéletesen felkészített bennünket. Ki kell adnunk magunkból a maximumot, és akkor tovább szövögethetjük álmainkat a négyes döntőről.

Később a rangadó

Az eredetileg december 3-ára kiírt Vegyész RC Kazincbarcika – Fino Kaposvár mérkőzés január 10-ére került át, mivel a rangadót az M4 Sport csatorna élőben fogja közvetíteni a Don Bosco Sportközpontból.

A MEVZA állása

1. SK Posojilnica Aich/Dob 5 3 – 2 – – – 15:4 13

2. ACH Volley Ljubljana 4 4 – – – – – 12:0 12

3. Calcit Volley Kamnik 4 3 1 – – – – 12:1 12

4. Mladost Zagreb 5 2 – 1 1 – 1 11:8 9

5. Vegyész RC Kazincbarcika 4 1 1 – – – 2 6:7 6

6. VKP Bystrina SPU Nitra 5 1 – 1 1 1 1 9:11 6

7. KDS Sport Kosice 5 – 1 1 – 1 2 7:12 5

8. Spartak Myjava 4 1 – – 1 – 2 5:9 4

9. Union Raiffeisen Waldviertel 5 1 – – – 1 3 4:12 3

10. Mladost Ribola Kastela 5 – 1 – – – 4 3:13 3

11. OK Triglav Kranj 4 – – – 2 1 1 5:12 2

