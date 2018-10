Vegyész-RC Kazincbarcika – Remek bemutatkozás a KEK-ben

Az évad első meccse nem hazai bajnoki (vagy kupa) összecsapás volt a barcikai férfi alakulat számára, hanem a férfi Közép-európai Kupa 1. fordulójában a horvát Mladost Zagreb elleni csata, mégpedig idegenben. A VRCK-nál tétmérkőzésen debütált a kispadon a nyáron érkezett szlovákiai szakvezető, Marek Kardos, aki honfitársát, Daniel Oravecet váltotta.

Harminchárom perc

Az összecsapáson nem jelölte a kezdőbe a légiósokat (a venezuelai Páezt, a macedón Milevet és a szlovák Mackot) a tréner. Az első szettben folyamatosan melegedtek be a csapatok, és 8–10 után 14–14 lett az állás. Ezután összekapart egy kis fórt a Zagreb (18–15), de a Vegyész perceken belül visszajött a felvonásba (19–18, 20–19, 21–20). A házigazda két újabb pontot hozott, és 23–20-nál, illetve 24–21-nél már közel voltak a részsikerhez. Az észak-borsodiak azonban szívósan harcoltak, küzdöttek, kiegyenlítettek (24–24, 25–25), és aztán az övék lett az utolsó momentum, 33 perc alatt vezetéshez jutottak (27–29).

Hullámzó játék

A második játszma 5–5-tel indult és a továbbiakban is egymás mellett haladtak a csapatok (9–10). A VRCK igyekezett megcsinálni a pontjait, meg volt a motiváció, és nyilván pluszt adott az első felvonás megnyerése. 11–14-nél meglépett némelyest a magyar alakulat, ám a hullámzó játék közepette ismét szoros lett a mérkőzés, ez a menet (17–18). 21–21-nél még kérdéses volt ki nyer, és a két gárda ismét elment a végletekig (26–26) – de megint a VRCK pakolta bele magát jobban (27–29).

A harmadik játszmában a horvátok vezetgettek (4–3, 8–6, 11–8, 13–10), de még semmi sem veszett el a Vegyésznek. 18–14-nél már kissé távolodott a 3:0-s sikertől a Barcika, amely viszont produkált egy nagyon jó szakaszt (20–18). 22–21-nél megint kezdődhetett a ,,Ki bírja jobban idegekkel?” kezdetű játék, a csapatok másolták az előző felvonásokat (23–23). A befejezés most más lett, a házigazda szépített.

Bírták idegekkel

4–1-gyel startolt a negyedik játszma, de gyorsan, egy jó sorozattal fordított a VRCK (5–7). 7–10 is volt az állás, és ezt az előnyüket tudták tartani Szabóék (14–17). Olyannyira, hogy már nem is adták ki a kezdeményezést a kezükből, és 123 perc alatt megnyerték az összecsapást. A VRCK ma este is pályára lép, a férfi élvonal első fordulójában, 18.30-tól a Pécsi TE-PEAC vendégeként.

ÉM-MI

Jegyzőkönyv

Mladost Zagreb (horvát) – Vegyész RC Kazincbarcika 1:3 (-27, -27, 24, -16)

Zágráb, 100 néző. V.: Miklosic, Isajlovic.

Zagreb: Krnic, Marelic, Mihalj, Nikacevic, Sedlacek, Dukic. Csere: Sarcevic (liberó), Sabljak, Mitrasinovic, Bakonji. Vezetőedző: Radovan Malevic.

VRCK: Toronyai, Németh, Banai, Szabó, Blázsovics, Juhász. Csere: Gebhardt Á. (liberó), Árva. Edző: Marek Kardos.

Radovan Malevic: – Sajnos, elveszítettük az első két játszmát, és hiába nyertük meg a harmadikat, már nem volt elég erőnk visszajönni egy jó csapat ellen.

Marek Kardos: – Taktikailag felkészültek voltunk, alaposan kielemeztük a zágrábiakat, és egyben nem féltünk támadásban sem. A mérkőzés második felében fejben is nyugodtak tudtunk maradni, aminek köszönhetően megnyertük az összecsapást.

