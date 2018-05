Vegyész RC Kazincbarcika: Nagy bejelentések lesznek a bajnoknál

Tizenkét év, 2006 után nyert ismét bajnokságot (a negyediket) a hétvégén a Vegyész RC Kazincbarcika NB I-es férfi röplabdacsapata. A siker után óriási ünneplés volt a Don Bosco Sportközpontban, durrantak a pezsgősüvegek, mindenki boldog volt, közéjük tartozott Kárpáti Zoltán, az észak-borsodi klubot működtető gazdasági társaság egyik ügyvezetője is.

Van-e különbség abban a tekintetben két bajnoki cím között, hogy az adott csapat nagy izgalmak közepette nyeri meg az aranyérmet, vagy simán ,,lemossa” az ellenfelét? Mert a címvédő Kaposvár a finálé negyedik meccsén is nagyot küzdött…

Annyiban mindenképpen, hogy egy olyan csata, mint amilyet mi vívtunk most a Kaposvárral, nagyon jót tesz a magyar férfi röplabdának, a megítélésünknek. Nem mellékesen a siker is értékesebb, édesebb. Fantasztikus volt ez az utolsó meccs is, ellenfelünk nagyon jól játszott, mi egy kicsit kevésbé, ha az első szettben nem adjuk le a 6 pontos előnyünket, akkor lehet, hogy 3:0-ra győztünk volna, viszont azzal, hogy a nyitójátszma elúszott, egy óriási csata kerekedett ki, aminek leginkább a szurkolók örültek.

Azt már nem tudjuk meg, mi lett volna, ha szombaton másodszor is győz Kazincbarcikán a Kaposvár, és egyenlít…

Ez egyáltalán nem volt opció. Nyernünk kellett, nem volt mese.

Az egész találkozó alatt nagyon feszült volt, együtt élt a játékkal, a pályán kívül lévők közül talán ön akarta a legjobban a sikert.

Amikor elkezdődött ez a szezon, és bejelentettük a terveinket, akkor ezeket sokan szkeptikusan fogadták. Azt gondolták, hogy az, amit elmondtunk, az túl nagyratörő, nagyravágyó terv, túlságosan elrugaszkodunk a valóságtól. Viszont az első perctől tudatosan egy olyan csapat összeállításban, egy olyan struktúrában gondolkodtunk, ami – azt gondolom – predesztinált minket a sikerre. Megtartottuk a megfelelő egyensúlyt az idősebb és a fiatalabb játékosok között, olyan szakmai stábbal indultunk neki az évadnak, amelyik már bizonyított. Voltak, akik nevettek azon, kételkedtek abban, amikor kijelentettük, hogy Bajnokok Ligája mérkőzéseket szeretnénk Kazincbarcikára hozni, de mi hittünk, hiszünk ebben. Kitartóan dolgoztunk, az a legnagyobb előnyünk, hogy mi olyanok vagyunk, mint egy nagy család. Mindenkinek megvan a helye a hierarchiában, és mindenki azért dolgozott az első perctől kezdve, hogy ezt a pillanatot elérjük. Szóval megcsináltuk, és ide fogjuk hozni a BL-t ebbe a kis borsodi városba!

Nagy teher volt a csapaton az egész szezonban, hiszen az első sajtótájékoztatón, még tavaly nyáron úgy nyilatkozott: cél a kupa és a bajnokság megnyerése. Azért a klubvezetők többsége nem szokott így, kerek-perec fogalmazni…

Aki ismer engem, a filozófiámat, a filozófiánkat, az érti, értette, hogy ezt miért mondtam. Úgy gondolom, profi játékosokról beszélünk, profi környezetről, ezt a terhet egy profi közösségnek el kell bírnia, sőt, mindennek motiválnia kell a játékosokat, az egész csapatot. Az élet minden területén a munka a mérvadó, ebben hiszek a sportban is, a kitartásban, ami előbb vagy utóbb, de meghozza az eredményt.

Meglepte az az ajándék, a 3 millió forint, amit a meccs után a várostól kaptak?

Hogy őszinte legyek, nem. Ez egy Szitka Péter polgármester által felajánlott összeg volt, amit mi babonából nem szerettünk volna idejekorán megosztani a csapattal. Úgy gondoltuk, sokkal jobb, ha mindez meglepetésként jön az aranyérem mellé.

Még csak most fejeződött be a 2017/2018-as bajnokság, de nem lenne ügyvezető egy ügyvezető, ha már ebben a pillanatban nem gondolna a közeljövőre…

Nem árulok el nagy titkot ­azzal, hogy a csapat ­menedzsmentje már gondol­kodik a következő szezonon, beszélgetünk, tárgyalunk. Tavaly, amikor együtt elkezdtük, akkor kétéves ciklusban terveztünk, és akkor a játékosokkal egy plusz egyéves szerződést kötöttünk, tehát mindenki élő kontraktussal rendelkezik. Nyilván szeretnénk megerősíteni a csapatot, a stábot egyaránt, nagy bejelentésekre készülünk.

– Molnár István –

A bajnokcsapat

Játékosok: Árva Milán, Banai Máté, Blázsovics Péter, Budai Balázs, Carlos Páez (venezuelai), Dudás Tamás, Gebhardt Áron, Gebhardt Norbert, Juhász Péter, Kozsla Ádám, Mészáros Dömötör, Szabó Dávid, Toronyai Miklós, Vlado Milev (macedón).

Vezetőedző: Daniel Oravec.

Másodedző: Dudás András.

Gyúró: Balázs István.

Statisztikus: Kovács Zoltán.

Csapatorvos: dr. Rácz Zsigmond.

Csapatmenedzser: Tóth Milán.

Ügyvezető: Kárpáti László, Kárpáti Zoltán.

A férfi NB I (2017/2018) végeredménye

1. Vegyész RC Kazincbarcika

2. Fino Kaposvár

3. HÉP-Kecskeméti RC

4. Pénzügyőr SE

5. MAFC

6. Szolnok

7. Dunaferr

8. MÁV Előre

9. Pécsi TE PEAC

10. Sümeg

11. Debreceni EAC

