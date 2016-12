Vegyész RC-Kazincbarcika: A második is 0:3, kiesés

A 16 közé jutásért zajló párharc első csatáját december 8-án hazai környezetben 3:0-ra elveszítette a tavalyi magyar bajnoki ezüstérmes, így csak a tisztes helytállás reményében utazhatott a barcikai küldöttség (amelyben nem volt benne Bokor Elek, Kovács Zoltán és Surányi István) Ceské Budejovicébe. Borsodi szurkolók is voltak a helyi csarnokban a kezdéskor, szám szerint tízen, akik kedd éjszaka indultak útnak.

Fogadásban akadozott

Kicsit könnyelműen kezdtek a csehek, de lehetett úgy is fogalmazni, hogy a VRCK volt harcos, ugyanis Banai kettő, Árva egy blokkot osztott ki rögtön a meccs elején. A hazaiak egalizáltak, majd a vezetést is átvették, így ők voltak előnyben (8-5) az első technikai szünetnél. Árvát üttette Toronyai több alkalommal is, de a fiatal átló próbálkozásait hatástalanította a Budejovice, Toma Sándor vezetőedző időt is kért (11-6).

Gevert ezúttal is elemében volt, Toma két ponttal később ismét magához hívta játékosait, ami be is jött, a chilei átló ugyanis szervát rontott. Fogadásban akadozott a vendégek gépezete, nyitásokat is rontottak (16-9), a csapatok között egy hatpontos szakadék „keletkezett”. Michalek szervájával meggyűlt Dudás baja, Toronyai már nem tudta kiszedni a hálóból, 23 perc alatt a hazaiaké lett az első szett (25-16).

Szorosan indult a második felvonás: szép pontok itt is, ott is, Januzovic „kenése” külön dicséretet érdemelt (4-4). Banait a hálóban látták a bírók, ami a nyolcadik hazai poént jelentette (8-5). Ekkor nem játszott rosszul a Vegyész, a Ceske Budejovice sem, de a csehek azért jobbak a borsodi alakulatnál, és ezt folyamatosan érzékeltették is.

Borovicanin elveszítette a csatáját Habrral szemben, majd támadásból éppen a cseh feladó blokkjáról szerzett pontot (10-6). Néhány labdamenettel később Toma-edző időt kért, fiai kicsit beragadtak, sokat hibáztak ütésben. Igaz, könnyű dolguk nem is volt, a csehek minimum két blokkot mindig képesek voltak felrakni (16-8). A nyitások adta lehetőségekkel nem éltek Januzovicék, és amikor tízre nőtt a hazai előny, a vendégtréner kikérte második idejét is (20-10). Egy rövid feladást Borovicanin már nem tudott megoldani, de később Toronyai javította hibáját, pontot szerzett a bejátszás után. Budai Januzovic helyére érkezett a hajrában, de segíteni már ő sem tudott csapatán (25-12).

Hálóról lecsorgó

Ahogy az előző játszmákban, úgy a harmadikban is a Vegyész szerezte az első pontot, aztán igyekeznie kellett, hogy ellenfele nyomában tudjon maradni. Kuliha blokk nélkül bevágta a hatosról, majd Hackworth pillanatai következtek: az amerikai átló előbb leszögelte a játékszert két méterre, majd Juhász blokkjáról szerzett pontot (5-3).

8-4-et mutatott az eredményjelző a kötelező egyperceshez érve, majd visszatérve a pályára több állásban is beragadt a VRCK. Toma próbált időkérésekkel és cserével variálni, de a második technikainál tízre nőtt a Ceske Budejovice előnye (16-8). Borovicanin támadásból és nyitásból is szerzett egy-egy pontot, majd Kozsla szervált egy ászt (18-13). Januzovic nem talált rést a blokkon, ellenben Gulyással, Borovicanin pedig kiütötte arról (21-16). Dudás sokadik bravúrját mutatta már be mezőnyben, hogy aztán Árva négyre olvassza a hazaiak fórját, Jan Svoboda időt is kért. A játékvezető odaadta a 24. pontot a Jihostrojnak, az utolsó pont pedig egy hálóról lecsorgó nyitásból született (25-19).

– Molnár István –

Jegyzőkönyv

Jihostroj Ceské Budejovice (cseh) – Vegyész RC-Kazincbarcika

3:0 (16, 12, 19)

Ceské Budejovice, 500 néző. V.: Makowski (lengyel), Ayata (török).

Jihostroj Ceské Budejovice: Michalek, Gevert, Mach, Habr, Fila, Sobotka. Csere: Krystof (liberó), Hackworth, Kuliha, Todua, Cervinka. Vezetőedző: Jan Svoboda.

Vegyész RC-Kazincbarcika: Toronyai, Borovicanin, Banai, Árva, Januzovic, Juhász. Csere: Dudás (liberó), Budai, Kozsla, Gulyás. Vezetőedző: Toma Sándor.

Jan Svoboda: – Ez egy teszt volt a számunkra, hogy hazai pályán kiszolgáljuk a közönségünket. Sokkal jobban játszottunk, mint két héttel korábban, és főleg a jó nyitásainknak köszönhettük a sikert.

Toma Sándor: – Az első két szettben a nyitásfogadásunk nem működött pontosan, hiába tudtunk extrákat hozni. Nagy nyomás alatt tartott minket ellenfelünk, de voltak olyan periódusai a meccsnek, amikor meg tudtuk mutatni erényeinket. Örülök, hogy a cserék jól szálltak be. Ehhez a szinthez még nem nőttünk fel, de dolgozunk tovább.

Továbbjutott: a Jihostroj Ceské Budejovice, kettős győzelemmel, 6:0-val.

