Vegyész RC: Játszma elment, de pont nem

A MAFC-BME vendége volt a hétvégén a Vegyész RC Kazincbarcika a férfi élvonalban.

Kettő-nullás vezetés

Az első szett első szakasza szoros volt (3-2, 6-8, 9-9), érezhetően egy olyan fővárosi gárda lépett pályára, amely meg szerette volna lepni nagynevű riválisát. 12-16-hoz érve, egy remek kettes blokkot követően koncentráltabb lett a borsodi együttes, innentől kezdve már csak elvétve születtek budapesti pontok (15-22). Hiába kért időt a MAFC jelenlegi vezetőedzője, a korábbi Vegyész-feladó, Schildkraut Krisztián, ezt a játszmát hozta a jobb erőkből álló Barcika.

A második felvonásban folyamatosan váltogatta egymást liberóban Gebhardt Á., illetőleg Dudás, de megkapta a lehetőséget a játékra Árva is, aki egy remek keresztütéssel mutatkozott be. 5-9 után a MAFC feljött 13-14-re, de ezen a ponton a VRCK, Szabó D. vezetésével nem hagyta átlendülni a pályaválasztót. A magyar Bajnokok Ligája-résztvevő vezetett több egységgel (15-20, 18-23), és kérdés nem volt, hogy ezen menetet is megnyeri.

Szépítő hazaiak

A látottak alapján úgy nézett ki, hogy miként az előző két meccse, úgy ez a mérkőzés is 3:0-s barcikai sikert hoz. A fővárosiak megint jól kezdték a szettet, mivel egy-két elemben feljavultak (6-4), de Szabóék tudták, mi a dolguk, sorban hozták a pontokat (6-7,9-12, 13-18). Ebben a szakaszban kissé leálltak a látogatók, a MAFC keményen dolgozott, olyannyira, hogy 21-21-nél már nyílt lett a csata. Kétszer is időt kért Marek Kardos, érkezett a küzdőtérre Blázsovics és Páez is, de a lelkes hazaiak szépítettek, nem érdemtelenül.

A negyedik játszmában beindult a VRCK (1-5, 4-10, 9-17), s ugyan a budapestiek akarásával nem volt gond, az látszódott, hogy a felpörgött és a maga játékát biztosabban nyújtó Kazincbarcikát még egyszer már nem tudják meglepni. Nem is lepték, a Vegyész 103 perc alatt győzött, s ha szettet veszített is, pontot továbbra sem, vagyis maradt százszázalékos.

ÉM-MI

