Vegyész RC: Három, de nagyon szoros szettben

A Vegyész RC-Kazincbarcika Magyar Kupa-győzelme kapcsán ünnepi körítéssel és remek hangulatban indult a két együttes bajnoki elődöntője. A találkozó előtt a szurkolók a csapatot, a klub pedig azokat a partnereket köszöntötte, akik év közben sokat tettek a Vegyész sikeréért.

Csak a hajrában

A koncentrációra azonban nagy szükség volt, mert a fővárosiak igyekeztek megkeseríteni a Barcika életét. A kezdeti két-hárompontos előny után a Pénzügyőr fordított, 8-9-nél ezért Daniel Oravec időt kért. Izgalmas, szoros volt már az első szett is, amelyben pillanatonként változott a helyzet. Egyik fél sem tudott nagyobb előnyt szerezni, ezért minden nyitásnak, feladásnak, vagy pontos ütésnek nagy jelentősége volt. Illetve lett volna, mert barcikai oldalon bosszantóan sok hiba akadt, a hazaiak rengeteg ajándékpontot adtak az ellenfélnek. 20-18-as Vegyész-előnnyel érkeztek a hajrához, ezután néhány jó megoldás elég volt ahhoz, hogy a nyitójátszmát megnyerjék a sárga-kékek. Nem könnyedén, de Mészáros bombája lezárta a meccs nyitó szakaszát.

Egymás hibáiból

Az alap tehát megvolt, Milev ász nyitása pedig a további lendületet is megadta. A Pénzügyőr azonban szívósan tapadt. A vendégek semmi extrát nem nyújtottak, viszont amit tudnak, azt igyekeztek a pályán is megmutatni. Ennek pedig az lett az eredménye, hogy az Oravec-csapat egy pillanatig sem jutott levegőhöz. Mészáros és Szabó egy-egy villanása mutatta, hogy több van a hazaiakban, de továbbra is inkább a másik hibáiból éltek a csapatok. Lassan folyt, csordogált az elődöntő, a végjáték azonban ismét kedvezően alakult. Nem volt nagy roham, sem szédületes labdamenetek, csupán egy picivel ismét jobb volt a Vegyész, ami meghozta az újabb részsikert.

Három hazai ponttal – és vendég időkéréssel – indult a harmadik felvonás, ami az addigiak ismeretében akár komoly előny is lehetett volna. A gyorsan megszerzett fórt a Barcika igyekezett megtartani, amihez Szabó jó megoldásai is kellettek. A Pénzügyőr sánca azonban jól működött, így 6-6-nál ismét együtt volt a két csapat. 15-15-nél is ez volt a helyzet, borítékolható volt, hogy ismét a hajrára marad a döntés. A szükséges pici előnyt ismét sikerült megtartani, ami elég volt a játszma, ezzel együtt pedig a mérkőzés megnyeréséhez is.

ÉM-ME

Jegyzőkönyv

Vegyész RC-Kazincbarcika – Pénzügyőr SE 3:0 (22, 21, 21)

Kazincbarcika, 300 néző. V.: Tillman Gy., Szabó P.

Vegyész RC: PÁEZ, SZABÓ D., Milev, Banai, Juhász P., Mészáros. Csere: Gebhardt Á. (liberó). Toronyai, Gebhardt N., Kozsla. Edző: Daniel Oravec.

Pénzügyőr SE: Kecskeméti, Jánossy, Rása, ROZGONYI, Kiss D., Kovács Cs. Csere: Manoogian (liberó), Takács, Gallo, Szalai Sz., Kiss N. Edző: Weczera Csaba.

Daniel Oravec: – A kupadöntő óta nem játszottunk, ez pedig nagyon hiányzott. Mindenki akart, talán kicsit görcsösek is voltunk. A rájátszásban viszont az eredmény számít, ezt pedig hoztuk, amiért gratulálok a csapatnak.

Weczera Csaba: – Mindig a végjátékban vétettünk kiküszöbölhető hibákat, ezeket pedig a Vegyész kihasználta. Szombaton szeretnénk hazai pályán javítani.

Az egyik fél három nyert mérkőzéséig tartó párharc állása: 1-0 a Vegyész RC javára.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA