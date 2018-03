Vegyész RC: Hárman maradtak a legutóbbiból

A háromszoros magyar bajnok, kétszeres Magyar Kupa-győztes Vegyész RC Kazincbarcika férfi ­röplabdacsapata szombaton 18.00-tól Érden, Magyar Kupa döntőt játszik. A sárga-kékek ellenfele a HÉP-Kecskeméti RC gárdája lesz. A két csapat ebben az évadban eddig két tétmérkőzést játszott egymás ellen: az élvonalbeli bajnokság alapszakaszában tavaly ­november 8-án, Kazincbarcikán 3:1-re nyert a Vegyész, az idén február 11-én, Kecskeméten pedig 3:2-re.

Tizenhárom éve

A borsodi csapat 11 év után játszik újra kupadöntőt, akkor ezüstérmesek lettek a Kaposvárral szemben, míg a barcikai gárda legutóbbi kupasikerét 2005. március 8-án, vagyis 13 éve jegyezte. Érdekesség, hogy abból a csapatból hárman most is a VRCK kötelékébe tartoznak: a jelenlegi szakvezető Daniel Oravec irányította azt az együttest is, Kárpáti Zoltán, a VRCK-t működtető gazdasági társaság jelenlegi ügyvezetője játékosként vette ki részét a sikerből, Toronyai Miklós pedig akkor is játékosként szerepelt a barcikaiaknál, ahogy most is.

– BCS –

Férfi röplabda: a VRCK eddigi MK-döntői

2002. március 13.:

Kométa Kaposvár SE – Vegyész RC Kazincbarcika 3:0 (Kazincbarcikán)

2003. március 13.:

Kométa Kaposvár SE – Vegyész RC Kazincbarcika 3:2 (Kaposváron)

2004. március 18.:

Vegyész RC Kazincbarcika – Kométa Kaposvár SE 3:2 (Kazincbarcikán)

2005. március 9.:

Vegyész RC Kazincbarcika – Kométa Kaposvár SE 3:0 (Kaposváron)

2006. április 11.:

Kométa Kaposvár SE – Vegyész RC Kazincbarcika 3:2 (Kazincbarcikán)

2007. április 6.:

Kométa Kaposvár SE – Vegyész RC Kazincbarcika 3:0 (Ajkán)

