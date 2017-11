Vegyész RC: fájó kranji diadal

A vendégként megvívott két torna – négy mérkőzés – után, hazai környezetben is bemutatkozott a nemzetközi MEVZA Kupában a Vegyész RC csapata. A borsodi sárga-kékek eddig ötven százalékos mérleggel rendelkeztek, két vereség után kétszer győzni tudtak, így érkeztek el a hazai fellépéshez, annak is az első állomásához. Pénteken este a sereghajtó Kranj együttesét látták vendégül a Don Bosco Sportközpontban.

Nem sikerült kihasználni

Az első néhány perc, labdamenet a vendégekről szólt, akik a hazaiakhoz képest frissebben szálltak be a találkozóba. Nagy előnyt így sem tudtak szerezni, de az első technikai időnél a szlovénok álltak jobban (6-8), sőt a lendületük a folytatásban is megmaradt. A borsodiak Szabóra játszották a támadásokat, ám erre a Kranj blokkja is készült, ezért nem sikerült kihasználni a barcikai ütő erényeit. 11-11-nél azonban sikerült utolérni a látogatókat, nem sokkal később pedig már a Vegyész állt jobban (15-13). A szlovén pontatlanságokat, hosszúra ütött labdákat azonban nem sikerült kihasználni, a soros kötelező pihenőnél csak egyetlen ponttal vezetett a Barcika. Szoros, izgalmas és kiélezett volt a találkozó, amelyen csak apró dolgok döntötték el a nyitó szettet. 22-22-nél még együtt voltak a felek, aztán Mészárost betakarták, lépéselőnybe került a Kranj együttese. Az első szettlabdával nem tudtak élni, de a Vegyész ezután is kényszerhelyzetben volt. A sárga-kékek azonban nagy csatában fordítani tudtak, és rövidítésben végül hozták a mérkőzés első szakaszát.

Jobban játszottak

A felszültség azonban nem múlt el egyik pillanatról a másikra. Az első játszma sikere nem szabadította fel a Vegyészt, ezért továbbra is akadozott a gépezet. A szlovénok rendre megtalálták a rést a barcikai sáncon, és blokkban is erősek voltak. Daniel Oravec azonban már úgy beszélgethetett a játékosaival, hogy 8-7-re a sárga-kékek vezettek. Jött azonban egy rossz sorozat, Milev outra szállt keresztlabdája után máris fordult a kocka, 9-12. A görcsösen játszó Vegyésznek tehát kapaszkodni kellett, hogy a felszabadult szlovénokat féken tudják tartani. Úgy tűnt, hogy ez nem sikerül, mert a játszma közepén három ponttal is megléptek. Oravec mester folyamatos cserékkel igyekezett frissíteni, de a hajrához érkezve így is nehéz helyzetben volt a Barcika (17-22). Innen pedig már nem volt visszaút, a Luzovec által vezetett szlovénok jobban játszottak, megérdemelten egyenlítettek.

© Fotó: Kozma István

A szakadék pedig tovább mélyült, amiből a vendéglátóknak valahogy ki kellett volna kecmeregni. Erre azonban semmi jel nem utalt, a meccs ezen szakaszában mélyen a tudása alatt teljesített a barcikai együttes. A szlovénok viszont szárnyaltak, önbizalommal telve játszottak, ráadásul minden váratlan megoldásuk bejött, (2-8). Nagy hátrányt cipeltek Mészárosék, hiszen sokáig négy-öt pontnál nem tudtak közelebb zárkózni a borsodiak. A hazai drukkerek abban bíztak, hogy a kedvencek elkapnak egy jó sorozatot, amivel ismét izgalmassá tudják tenni a találkozót. 10-12-nél éledeztek a remények, de ezután ismét egy rosszabb időszak következett, gyakorlatilag visszaállt a szett elején kialakult hátrány. Fogcsikorgatva küzdött a Vegyész, jöttek a hazai pontok, 17-17-nél ismét feszültség költözött a pályára. Pillanatok alatt megváltozott minden, de két kettős érintés miatt újfent bajba került a Barcika, olyannyira, hogy a Kranj 25-22-re hozta a szettet, amivel fordított.

A hajrá is elment

Valahogy nem úgy pattantak a labdák, ahogy kellett volna. Szabóék folyamatosan futottak az eredmény után, rendkívül hullámzó volt a játék. A fontos pillanatokban mindig jött egy hosszú ütés, vagy egy hálóba küldött nyitás. Így pedig nem lehetett csodálkozni azon, hogy a vendégek kihasználták az adódó lehetőséget, hozták a negyedik szettet, ezzel pedig a mérkőzést is. Vasárnap 16 órától a Vegyész az osztrák Waldviertel csapatával találkozik.

– ÉM-ME –

Jegyzőkönyv

Vegyész RC Kazincbarcika – OK Triglav Kranj (szlovén)

1:3 (27, -21, -22, -16)

Kazincbarcika, 300 néző. V.: Höger, Porvazník (szlovákok).

Vegyész RC: Páez, Juhász P., Banai, Szabó D., Milev, Mészáros D., Csere: Gebhardt N. (liberó), Kozsla, Toronyai, Blázsovics, Árva. Edző: Daniel Oravec.

OK Triglav Kranj: Luzovec, Bregant, Miha, Macek, Kök, Rezar. Csere: Toman (liberó), Beravs, Tucen. Edző: Sasa Rop.

Daniel Oravec: – Ilyen gyenge nyitó és fogadójátékkal nem lehetett más a vége. Gyenge teljesítményt nyújtottunk, de megyünk, küzdünk tovább.

Sasa Rop: – A MEVZA-ban ez az első győzelmünk, aminek nagyon örülünk. Jobban, tudatosabban játszottunk a hazaiaknál, bízom benne, hogy ezt a teljesítményt a folytatásban is meg tudjuk ismételni.

