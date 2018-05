Vegyész RC: Elúszott a pályaelőny

A zsúfolásig megtelt lelátó közönsége először Szabó Dávid sánca után tapsolhatott, majd Mészáros is elkezdte a pontok termelését. Szabó mértani pontos ütése után egy kicsit elszakadtak a hazaiak, a 6-3-as előny jó alapot jelenthetett volna a folytatásra nézve.

© Fotó: Ádám János

Kalmárék ugyanakkor szívósan tapadtak, a szett közepéhez közeledve azonban elszakadtak a sárga-kékek. 11-7 után néhány labda a hálóban kötött ki, egy szélső ütés pedig átcsorgott a hazai sáncon, de a különbség a folytatásban sem csökkent. A nyitójátszmában türelmesen, taktikusan röplabdázott a Kazincbarcika, a higgadt teljesítmény pedig sokat ért. A három-négypontos differencia tartósan megmaradt, ezért Milev hálóról átcsorgott nyitását követően, 19-15-nél Demeter György időt kért. Ez sem segített, Mészáros bravúrral ért el egy kósza labdát, a hajrában pedig a sárga-kékek már nem adták ki a kezükből az előnyt, így a lélektanilag is fontos első szettet simán hozták Oravec legényei.

Feltámadt a Fino

Banai remek megmozdulása és az ismét jól vizsgázó hazai sánc vezette fel a folytatást. A Kaposvár azonban valamit megcsillogtatott a tudásából, hiszen 4-2-re elléptek. Juhász centerből, Mészáros pedig szélről szerzett pontot, ezután viszont ismét vendég pillantok következtek. A barcikai közönség is rákezdett, mert érezhető volt, hogy kell a biztatás, 5-8. A hullámvölgyből azonban a borsodiak nem tudtak kimászni. Olykor a szerencse is a vendégek mellett volt, 8-12-nél ezért jött a barcikai pauza. Milev keresztütéseit rendre hárították a somogyiak, így a négypontos különbség, ami a szett végéig is kitartott.

Hengereltek, blokkoltak

Kezdődhetett minden elölről, Az öldöklő és rendkívül szoros küzdelem 4-4-ig tartott a harmadik játszmában, ezután söpört, hengerelt a Barcika. Minden sült hazai oldalon, ismét sokat változott a játék képe. A címvédő azért igyekezett, hogy legalább a különbségen csökkentetni tudjon, de a lendületbe került sárga-kékeket nem tudták lefékezni.

© Fotó: Ádám János

A Kaposvár azonban másodszor is az egyenlítésért harcolt. Tették mindezt eredménnyel, mert a simán elveszített szett után villámgyorsan rendezték a sorokat. A barcikai koncentráció viszont alábbhagyott, így Szabóéknak megint jelentős hátrányból, (8-15) kellett volna fordítani. Demeter György legénysége azonban kézben tartotta az irányítást, így jöhetett az ötödik felvonás.

A nagy hullámzás után jött a dráma. A legszorosabb szettben 9-6-ra ellépett a Barcika, innen azonban fordítottak a vendégek. Az első meccslabdát még sikerült hárítani, utána azonban Nagy P. nem kegyelmezett.

– ME –

