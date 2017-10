Vegyész RC: Elintézték a szlovák bajnokot

A Mladost Ribola Kastela elleni 3:0-s sikert követően a házigazda VKP Bystrina SPU Nitrával csapott össze a kazincbarcikai férfi-röplabdacsapat. A szlovák együttes előzőleg megnyerte hazája bajnokságát, úgyhogy nem várt könnyű feladat a venezuelai feladóval, Carlos Páezzel megerősödött Vegyészre.

Jobb koncentráció

Az első szettben 8-7-re, majd 10-8-ra is vezetett a házigazda, mire a borsodiak szakvezetője időt kért. Két jó barcikai nyitást követően 10-10, nem sokkal ezután pedig 13-13 lett az állás, mígnem Szabó D. vezetésével 14-16-ra alakult az eredmény. A nyitraiak összekapták magukat, és erőfeszítéseiket siker koronázta, olyannyira, hogy nem voltak messze a vezetéstől (23-20). Mészáros helyett Blázsovicsot küldte be a VRCK szakvezetője, és sikerült is egalizálni (23-23). A nagy adok-kapokban, 25-25-nél a Vegyész koncentrált jobban, és begyűjtötte a még szükséges két egységet.

A második felvonásban „bekezdett” a nyitrai együttes, aminek köszönhetően néhány ponttal a magyar vendégek előtt jártak (5-3, 7-4, 8-6). A VRCK próbált a szlovák élgárda nyomában maradni, de 12-9-nél mégis úgy látta jónak Daniel Oravec, ha mond egy-két tanácsot a játékosoknak. A házigazda azonban tartotta a fórt (16-11, 21-18), amikor ismét beavatkozott a barcikai szakvezető. Ez a lépés hatott, mert 21-nél beérte riválisát a Vegyész, és így egy nyílt végjáték bontakozhatott ki. Sáncban jót nyújtott ekkor a nyitrai együttes, ami elég volt az egyenlítéshez.

Ismét belenyúlt

A harmadik menet első szakaszában remekelt a Barcika (1-3, 2-5), mindez 2-6-nál időkérésre sarkallta Marek Kardost. Banai hasznos szervákkal jeleskedett, a Nyitrát Menner vitte, de az előnyből nem adott le a VRCK (7-11, 12-16). Blázsovics megint hozzátette, amit kellett, 20-23 után a hibázó hazai alakulatnak már nem volt esélye a visszazárkózásra.

A negyedik szettet a saját pályáján harcoló szlovák gárda indította jobban, ami 3-2-es, 6-4-es és 8-5-ös állásban jelent meg. Mészárost visszahozta Oravec mester Blázsovics helyére, ám 11-5-nél nem maradt más választása a kazincbarcikai edzőnek, hogy időt kérjen. 16-10, majd 19-15 állt az eredményjelzőn, 22-20-nál ismét „belenyúlt” a vendégek trénere, jól tette, mert csapata egyenlített (22-22, 24-24). Kemény csata bontakozott ki, a Nyitra nagyon akarta volna a folytatást, a Vegyész azonban nem: az utolsó poént Milev kezdte nyitással, a szlovákok csak úgy tudták azt fogadni, hogy a labda visszajött a magyar térfélre, Banai pedig lezárta a meccset egy ütéssel.

A Vegyész ezen sikerének köszönhetően feljött az 5. helyre a Közép-Európa Liga (MEVZA) táblázatán. A VRCK legközelebb hazai környezetben lép pályára a sorozatban, november 24–26. között a szlovén Kranj és az osztrák Waldviertel vendégeskedik Barcikán.

ÉM-GF, MI

Jegyzőkönyv

VKP Bystrina SPU Nitra (szlovák) – Vegyész RC Kazincbarcika

1:3 (-25, 23, -20, -29)

Nyitra, 200 néző. V: Miklosic, Seifried (szlovének).

VKP Bystrina SPU Nitra: Ogurcak, Hornik, REHÁK, MENNER, Kasper, Zatko. Csere: Malina (liberó), Hupka (liberó), Százvai, Wawrzynczyk, Macuha, Porubsky. Vezetőedző: Marek Kardos.

Vegyész RC: Páez, MILEV, BANAI, SZABÓ D., Mészáros, Juhász. Csere: Gebhardt Á. (liberó), Dudás (liberó), Kozsla, Toronyai, Blázsovics, Árva. Vezetődző: Daniel Oravec.

Marek Kardos: – Sok hibát vétettünk ezen a mérkőzésen, elsősorban ez vezetett a vereséghez. Védekezésben nem nyújtottuk azt a teljesítményt, amit kellett volna. Gratulálunk az ellenfélnek a győzelemhez.

Daniel Oravec: – Nagyon régen játszott ilyen hőfokú mérkőzést a Barcika, ez igazi röplabda volt! Végig harcoltunk, akartuk a győzelmet, és a végjátékokban sem remegtünk meg. Nagy győzelem ez a szlovák aranyérmes ellen.

