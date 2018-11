Vegyész RC: Cseh gárda ellen a CEV Kupában

Ellenfélre várt kedden az élvonalbeli kazincbarcikai együttes: amint az ismert, Juhászék az első körben elbúcsúztak a Bajnokok Ligájától, ám a küzdelmeket folytathatják a CEV Kupában, a legjobb 32 között. A korábban megtartott sorsolás során a VRCK-nak az első fordulóra kihúzott cseh Kladno és a bolgár Montana párharcának győztese jutott, s ebben a csatában kedden rendezték meg a visszavágót – a csehek a november 6-án Bulgáriában megrendezett „odavágón” 3:0-ra nyertek, és kedden este, a hazai meccsüket is hozták 3:0-ra, így ők lesznek Szabó D.-ék ellenfelei. A tervek szerint a párharc első mérkőzését november 28-án, szerdán vívják a felek Kladnóban, míg a második összecsapás ideje december 6., csütörtök, 18:00, Don Bosco Sportközpont. Köztudott, a barcikaiak a saját BL-találkozójukat – a görög PAOK Szaloniki ellen – Nyíregyházára voltak kénytelenek vinni, bizonyos paraméterek hiánya miatt, azonban a CEV Kupára megfelelő a barcikai létesítmény.

Most is simábban

Azonban addig még vár egy-két meccs itthoni színtéren a Vegyész RC-re, az első ebben a sorban a Magyar Kupa negyeddöntőjének első felvonása ma 19:30-tól Budapesten, a MAFC-BME vendégeként.

– A legfontosabb célunk most az lesz, hogy egy magabiztos, háromszettes győzelmet arassunk, hogy a visszavágót kényelmes helyzetből várhassuk – jelentette ki Marek Kardos, a VRCK vezetőedzője. – Képes arra a csapat, hogy ezt a célt teljesítse. Amikor bajnokin nyertünk ellenük 3:1-re, a koncentráció hiánya miatt veszítettünk szettet, de ezúttal, ahogy a hazai bajnokin, most is simábban kell diadalmaskodnunk. Mi vagyunk a címvédők, ehhez méltón kell a négy közé bekerülnünk. A Pécs elleni eredménnyel a harmadik szettet leszámítva elégedett voltam, habár nyitást még mindig sokat rontottunk. Azok, akik vasárnap játszottak, jó eséllyel ismét a kezdőben kaphatnak helyet a MAFC ellen, hogy egy erősebb ellenfél ellen is játsszanak. Banai Máté még nem fog pályára lépni, most vírusfertőzés miatt nem számíthatok rá. Derékproblémája folyamatosan javul.

Jövő kedden

Árva Milán, a barcikaiak univerzálja az alábbiakat nyilatkozta:

– Jó volt ismét játszani egy teljes mérkőzést, de azért dolgozom az edzéseken, hogy minél több lehetőséget kapjak a nagyobb meccseken is. Nincs azonban könnyű dolgom, mert a csapattársaim is keményen edzenek, szerencsére egy egészséges harc van közöttünk, ami kifejezetten jó a csapatnak. Személy szerint tudom, miben kell még fejlődnöm, most leginkább fogadásban, hiszen Marek Kardos szélső ütőként számít rám. Az nem igazán zavar minket, hogy egyszer Közép-európai Kupa mérkőzést játszunk egy profi klubbal, majd magyar bajnokin lépünk pályára egy amatőr, egyetemistákból és dolgozókból álló csapat ellen. A lényeg, hogy ki kell adni magunkból a maximumot, ezt követeli meg az edzőnk, de a szurkolókat és magunkat sem szeretnénk cserben hagyni. Mindegy, ki az ellenfél, a tisztelet mindenkinek kijár. A MAFC ellen egy jó hangulatú mérkőzésre számítok, persze úgy, hogy magabiztos győzelmet aratunk. Ügyesek a fővárosiak, de ahogy az itthoni bajnokin, úgy a Magyar Kupa odavágóján is szeretnénk 3:0-val hazatérni.

Többször változott

A visszavágó időpontja már többször változott: november 21., szerdáról november 22., csütörtökre, ám a mostani állás szerint a barcikai mérkőzésre november 20-án, kedden, 17.30-tól kerül sor, a MAFC kérésére.

A további negyeddöntős Magyar Kupa párharcok: MÁV Előre SC – Fino Kaposvár, Szolnoki RK – Kecskeméti RC, Debreceni EAC – LV Sport Pénzügyőr.

