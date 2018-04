Vegyész RC: Bejuthatnak a döntőbe

A finálé kapujában áll a Vegyész RC Kazincbarcika élvonalbeli férfi röplabdacsapata, akik az egyik fél három sikeréig tartó elődöntőben 2–0-ra vezetnek azt követően, hogy a múlt héten megnyert hazai összecsapás (3:0) után a hétvégén idegenben is két vállra tudták fektetni a Pénzügyőrt (3:2). Bár, egyik csata sem volt könnyű, különösen a második, hiszen szombaton mindössze öt szettben győzött a VRCK Budapesten. A két alakulat ma 18 órától harmadszor találkozik, a kazincbarcikai Don Bosco Sportközpontban.

Keresik a formát

– A legfontosabb, hogy 2–0-ra vezetünk a párharcban mondta Daniel Oravec, a barcikaiak vezetőedzője. – Sem otthon, sem pedig idegenben nem játszottunk jól. Sőt! Budapesten négy szetten keresztül gyengén nyitottunk, egyedül az ötödik játszmában volt elfogadható a játékunk. A PSE terme alacsony, nagyon széles, emiatt van egy érdekes légköre, ami nekünk eddig nem igazán kedvezett. Ráadásul a hazaiak jól játszottak, kevés hibával, főleg a harmadik és a negyedik szettben. Mi még mindig keressük a formánkat, át kell lendülnünk ezen a ponton. Hazai pályán erre meglesz az esélyünk, a közönségünk támogatásával képesek lehetünk pontot tenni a párharc végére. Ez lesz egyébként a 30. meccsünk a szezonban a magyar porondon, amit szeretnénk szintén győzelemmel zárni.

Nem izgulnak

– Látszik a meccshiány, messze vagyunk a legjobb formánktól – közölte Banai Máté, a Vegyész RC Kazincbarcika 200 centiméter magas centere. – Ezt azonban mindenki láthatja, a helyszínen szurkolók és azok is, akik online követték a meccseinket. Az alapszakasz végén és a kupadöntőben remekül játszottunk, nagyon egyben voltunk, szinte minden összejött. Nem okozott problémát, ha 18-hoz vagy 20-hoz érve az ellenfél vezetett, mi akkor is át tudtuk venni az irányítást. Ez a közel háromhetes szünet nem jött jól, de persze igyekszünk átlendülni, hogy ismét a legjobb formánkban játsszunk. Mindezek ellenére most is hozzuk a meccseket, ami annak köszönhető, hogy nem izgulunk, nyugodtak vagyunk. Tudjuk, hogy van rajtunk teher, mivel minket tartanak a párharc esélyesének, és eddig ezzel is sikerült megbirkóznunk. Az edzéseken jó a hangulat, a pályán kívül is sok időt töltünk közösen, rengeteget beszélgetünk erről a párharcról. Maguk a tréningek könnyebbek, keményebb fizikai munkát most nem végzünk, a konditeremben is mindenki olyan izomcsoportot mozgat meg, ami jól esik, amiről úgy érzi, szüksége van rá. Bízunk az edzőnkben, magunkban, hogy a harmadik meccsen sikerül pontot tenni ennek a csatának a végére, és utána együtt ünnepelhetünk szurkolóinkkal.

ÉM-MI, TM

VRCK bajnoki múlt

Az elmúlt évek kazincbarcikai élvonalbeli bajnoki helyezései:

2010/2011: 4. hely

2011/2012: 3. hely

2012/2013: 5. hely

2013/2014: 6. hely

2014/2015: 3. hely

2015/2016: 2. hely

2016/2017: 3. hely

