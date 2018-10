Vegyész RC: Az első hazain a Pénzügyőr ellen

A legtöbb honi élvonalbeli férfi-röplabdacsapat csak ezen a hétvégén kezdi meg a bajnoki évadot, miközben a Vegyész RC Kazincbarcika együttese a csütörtöki napon már a második NB I-es találkozóját játssza. A sárga-kékek hazai környezetben, Kazincbarcikán, a Don Bosco Sportközpontban 20.00-tól a Pénzügyőr SE gárdáját fogadják.

Az összecsapás azért kezdődik ilyen későn, mert a meccset az M4sport televízió élőben közvetíti, és azért rendezik meg most az alapból a jövő hétvégére kiírt találkozót, hogy a Vegyésznek legyen lehetősége jól felkészülni a görög PAOK elleni Bajnokok Ligája-összecsapásokra, amelyeket október 8-án, Nyíregyházán és október 17-én, Szalonikiben rendeznek meg

– Jó hangulatban készültünk a mostani mérkőzésre, szeretnénk ezt fenntartani hétfőig, amikor Bajnokok Ligája-mérkőzést játszunk Nyíregyházán – mondta Marek Kardos, a Vegyész RC Kazincbarcika vezetőedzője. – A múlt vasárnapi, zágrábi Közép-európai Kupa-győzelem után hétfőn Pécsett, a bajnokin is sikerült koncentráltan játszanunk, és örülünk a két nyert meccsnek, de a Pénzügyőr ellen is a győzelem a cél. Ez lesz az első mérkőzésünk hazai pályán, éppen ezért szeretnénk kiszolgálni a közönséget. Ellenfelünkről néztünk videókat, igyekeztünk a lehető legjobban felkészülni belőlük, de sok mindent még nem tudunk róluk, hiszen tétmeccset ők még nem játszottak. Azonban úgy gondolom, hogy hazai pályán nekünk a saját játékunkra kell összpontosítanunk, és ha elvégezzük a feladatot, akkor megkönnyíthetjük a magunk dolgát.

Arra a kérdésre, hogy mit szól ahhoz, hogy Kazincbarcikán a sportszerető emberek nagy várakozással tekintetnek az évad elé, így felelt a szlovák tréner:

– Nem titok, engem nagyon megleptek a szurkolók a Don Bosco Kupán, amikor dobolva, hangosan biztattak minket. A városban nagyon szeretik a röplabdát, ami pazar, éppen ezért bízom abban, hogy sokan kilátogatnak csütörtökön a sportközpontba.

A VRCK játékosa, Németh Szabolcs szerint nem volt meglepetés a vasárnapi zágrábi győzelmük:

– Akik nem látnak minket nap mint nap dolgozni, csak azoknak volt meglepetés a zágrábi sikerünk. Az edzők, játékosok számítottak erre, hiszen keményen készültünk, és még úgy is sikerült ez a bravúr, hogy a légiósaink nem léphettek pályára. Megmutattuk, hogy bárki képes beállni és jó teljesítményt nyújtani, plusz csapatként funkcionáltunk, és ez volt a kulcs, emiatt tudtuk uralni a játékot. A végjátékokban élesek, nyugodtak tudtunk maradni, és talán ez eddig a magyar csapatokra nem volt jellemző nemzetközi szinten. Fizikálisan jól állunk, ezért is bírtuk a végét.

A 2 méter magas szélső ütő a csapata előtt álló feladatokról is szót ejtett:

– Nekünk a magyar bajnokságban és a Magyar Kupában kell a legjobb formánkat nyújtanunk, hiszen a címvédés a célunk, ez azonban sokkal nehezebb lesz, mint az előző idényben. Még nem vagyunk csúcsformában, azt hétfőre időzítjük, ennek megfelelően készülünk a héten is. Egy bajnokságban ugyanis még lehet javítani, a Bajnokok Ligájában azonban erre már nem lesz lehetőség. Annak örülök, hogy Pécsett is koncentráltak maradtunk, természetesen ez a célunk a Pénzügyőr ellen is. Tüzesen, harcosan, jól játszva szeretnénk debütálni az idényben szurkolóink előtt.

