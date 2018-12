Vegyész RC: Az eddigi legnehezebb mérkőzés

A héten három mérkőzést is játszik a Vegyész RC Kazincbarcika élvonalbeli férfi röplabdacsapata. A sort szerdán külföldön kezdik, ugyanis a MEVZA Kupa 5. fordulójában, 20 órától az ACH Volley Ljubljana vendégei lesznek Szabó Dávidék. A sorozatot négy kör után éppen a jelenlegi házigazda vezeti, 9 ponttal, míg a VRCK 7 egységgel a harmadik. A barcikaiak hazafelé jövet csütörtökön Székesfehérváron lépnek pályára, a férfi NB I alapszakasz, A-csoport utolsó, 10. fordulójában a helyi MÁV Előre SC-vel csapnak össze, 18 órától. A hetet majd hazai környezetben zárja Marek Kardos vezetőedző együttese, amely vasárnap 18 órától, ismét a MEVZA Kupa keretében, a horvát Mladost Zagrebbel csap össze.

Kiváló az ellenfél

A barcikaiak szakvezetője az első meccsről beszélt felvezetőjében.

– Nehéz felkészülni a ­Ljubljanára, hiszen folyamatosan rotálja a szakmai stáb a csapatot – nyilatkozta Marek Kardos. – A bajnokságban jól szerepelnek, ahogy a MEVZA Kupát is vezetik kilenc ponttal, ráadásul ott vannak a Bajnokok Ligája főtábláján is. Évek óta kiváló csapatuk van, kisebb hullámvölgyekkel, de a klub rendkívül profi, mindig magasan képzett szakemberek dolgoznak a csapat körül. Habár nekem jó barátom a jelenlegi vezetőedző, Andrej Urnaut, együtt játszottunk Franciaországban, de nem tudom, milyen elképzeléssel fognak ellenünk pályára lépni. Lesz a hétvégén ugyanis egy bajnokijuk, majd 18-án BL-meccsük. Talán ellenünk készülnek a legjobban, hiszen hét pontunk van, tehát jelen állás szerint veszélyt jelentünk rájuk, de az is lehet, hogy a bajnoki számít nekik. Ami minket illet, esély mindig van a győzelemre, és bár Zágrábban és Bleiburgban is nyertünk már, Ljubljanában lesz talán az eddigi legnehezebb dolgunk.

Nem esélytelenek

Lubos Macko, a Vegyész centere az alábbiakat fűzte hozzá:

– Sokan gondolhatják, hogy félig üres a pohár, mert két győzelem mellett van két vereségünk a MEVZA-ban, míg a Bajnokok Ligájából és a CEV Kupától is búcsúztunk, én azonban máshogy látom. Szerintem félig tele van, mert rengeteg tapasztalatot gyűjtöttünk, és mindkét sorozatban szereztünk legalább pontot is. A Közép-európai Kupában kell ezeket a tapasztalatokat kamatoztatni, de tudjuk, hogy nem feltétlen a Ljubljana ellen. Szerintem messze ők a sorozat favoritjai, de a másik szlovén együttes, a Kamnik szerintem ezt másképp gondolja. Utóbbitól Kazincbarcikán sikerült egy pontot lopnunk, a címvédőt idegenben vertük meg, szóval a „narancssárga sárkányok” ellen sem vagyunk esélytelenek. Egy biztos, bravúr lenne a pontszerzés.

NB I A-csoportjának utolsó, csütörtöki meccsének már nem lesz tétje, mivel a VRCK biztosan csoportelsőként jutott az Extraligába – ugyanis ezután kettéválik a két csoport mezőnye –, míg a MÁV Előre az NB I Ligában folytatja tovább az évadot.

