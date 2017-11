Vegyész RC: A régi helyen, de ugyanúgy a három-nullás sikerért

Daniel Oravec, a barcikaiak szakvezetője előbb a hétközi, Kecskemét elleni rangadóról ejtett szót, amelyet megnyertek 3:1-re.

– Nem volt sima mérkőzés, hiszen a Kecskemét egy jó csapat, emellett pedig mi sokat hibáztunk. Összesen 37 ki nem kényszerített hibánk volt, több mint 20 nyitást rontottunk. Ez rengeteg, ennyi hibát nem engedhetünk meg magunknak, hiszen majdnem pontokat hullajtottunk hazai pályán. Persze, nem vagyunk könnyű helyzetben azzal, hogy havonta játsszuk a rangadókat. A Kecskemét ellen idegesen kezdtünk, nem is ismertem a játékosaimra.

– Az akarattal semmi probléma nem volt, de nem volt hangulattűz a pályán, ez csak a negyedik szettben jött meg.

– Akkor láttam a csapaton, hogy akar, ekkor láthatta a közönség is az igazi arcát a VRCK-nak. Szabó Dávid és Mészáros Dömötör végig jól játszottak: előbbi folyamatosan kérte a labdát, míg utóbbi fogadásban és támadásban is hatékony volt, és nagyon okosan, rutinosan oldotta meg a feladatait. Szerencsére sikerült itthon tartani a három pontot, és most már láttuk, milyen csapata van a Kecskemétnek, s már csak a Kaposvárral kell találkoznunk, hogy felmérjük az összes riválist. Annak örülök, hogy a kaposváriakkal egy héttel a hazai MEVZA Kupa után találkozunk, így három nívós összecsapást vívhatunk egyhuzamban.

A VRCK szombaton 17.30-tól a Pécsi TE-PEAC-ot látja vendégül, de mivel a Don Bosco Sportközpont foglalt, a régi helyen, az Irinyi tornacsarnokban.

– A Pécs ellen nem lehet más célunk, mint a győzelem három szettben – szögezte le Daniel Oravec. – Habár a baranyaiak veszélyesek lehetnek, hiszen két rutinos, ponterős szélső ütőjük, a 33 éves, korábbi kaposvári Yanier Cordies Salazar, valamint Horváth Balázs is van. Rájuk kell leginkább figyelnünk, és persze magunkra.

Megkedvelt poszt

Az 1987-es születésű Dudás Tamás 10 évesen, 1997-ben kezdte a röplabdázást a ,,vegyészvárosban”, 2007-ben került fel a felnőttekhez. Előtte a magyar junior válogatottban is szerepelt.

– Az elmúlt tíz esztendőben volt sok szép pillanatom a Vegyésszel – mondta lapunknak a VRCK egyik liberója. – Büszke vagyok a 2016-os bajnoki ezüstéremre, és arra, hogy pályára léphettem a MEV­ZA-ban, illetve a Challenge Kupában is. A nyáron új időszámítás kezdődött a klubnál, megerősödött a csapat, így a célok is változtak. Aranyérmet szeretnénk a bajnokságban, továbbá a Magyar Kupában, a Közép-Európa Ligában pedig, reményeink szerint, be tudjuk verekedni magunkat a legjobb négy közé.

Dudás Tamás több poszton is szerepelt pályafutása során, volt feladó, 4-es ütő, aztán lett belőle liberó.

– Feladni nagyon szerettem, de idővel a liberó szerepkört is megkedveltem – nyilatkozta a VRCK röpise. – Ketten vagyunk erre a posztra, mellettem még Gebhardt Áron. Kiegészítjük egymást, persze van egy egészséges rivalizálás, a pályára lépésünkről Daniel Oravec dönt. Áron ott tud lenni minden edzésen, én csak heti négyen, plusz a meccs, ugyanis egy szlovák cégnél vagyok kereskedelmi képviselő, ami jár elfoglaltsággal, utazással.

– ÉM-MI –

A férfi NB I állása

1. Vegyész RC Kazincbarcika 7 6 1 – – – – 21:1 21

2. FINO Kaposvár SE 6 5 1 – – – – 18:1 18

3. HÉP-Kecskeméti RC 7 5 – – 1 1 – 18:6 16

4. Pénzügyőr SE 6 3 – 1 – 1 1 13:8 11

5. Szolnoki RA 6 2 1 – – – 3 9:10 9

6. MÁV Előre SC 7 1 1 1 – – 4 9:15 8

7. MAFC-BME 6 1 1 – 1 1 2 9:13 7

8. Dunaferr SE 6 2 – – – – 4 6:12 6

9. Pécsi TE-PEAC 5 1 – 1 – – 3 6:11 5

10. Sümegi RE 6 – – – 1 1 4 3:18 1

11. Debreceni EAC 6 – – – – – 6 0:18 0

VISSZA A KEZDŐOLDALRA