Vegyész RC: A négyes döntőhöz kellene a siker

A hétközben szerdán nem kellett megerőltetnie magát a Magyar Kupa nyolcaddöntőjének visszavágóján a Vegyész RC Kazincbarcika élvonalbeli férfi röplabdacsapatának, másodszor is simán győztek a győriek ellen és jutottak tovább. A szombati hazai, osztrák Union Raiffeisen Waldviertellel szembeni Közép-Európa Kupa összecsapás azonban kissé nehezebbnek ígérkezik…

Ha a kötelezőt is

– Ha be akarunk kerülni a négyes döntőbe, akkor hazai pályán nyernünk kell a Wald­viertel ellen – jelentette ki Marek Kardos, a VRCK szakvezetője. – Jó csapat az osztrák, még akkor is, ha az eredményei nem feltétlen ezt tükrözik, de a Calcit Kamnikot és a Posojilnica Aich/Dobot is megszorította többé-kevésbé, míg az ACH Volley Ljubljanától már loptak is egy pontot. Úgy hiszem, hogy mi jobb csapat vagyunk. Ahogy az lenni szokott, idén is nagy volt a mozgás a Waldviertel keretében, melynek ezúttal is vannak remek légiósai. Nekünk azonban csak arra szabad figyelnünk, hogy nyerjünk ellenük, főleg hazai pályán, és várhatóan telt ház előtt. A szurkolóink fantasztikusak, a Kamnik elleni vereség után csak buzdítottak minket és az, hogy a Győr elleni szerdai kupameccsen is voltak nagyjából 400-an, elárulja, hogy mennyire szeretik ezt a sportágat és remélhetőleg a csapatot is. Voltak már bravúrjaink ebben a kupában, de ezek csak akkor érnek igazán sokat, ha most az úgymond kötelezőt is sikerül behúznunk. Nehéz mérkőzés lesz, ebben a sorozatban nincs ellenfél, de a győzelemért kell játszanunk.

Tíz órát ül

Martin Dobiast, a Vegyész szlovák statisztikusát, elemzőjét is megkérdeztük: – A mai modern röplabdában akár 20 százalékot is hozzá tud tenni egy csapat teljesítményéhez egy jó scout. Amikor Marek elvállalta a kazincbarcikai munkát, ragaszkodott a személyemhez, mert ennek a csapatnak, ismerve a távolabbi célokat, szüksége van a jó háttérre. Egy komolyabb, mint például a szombati mérkőzés előtt, nagyjából tíz órát ülök összesen a számítógép előtt, és elemzem az ellenfél játékát: melyik pozícióból hová ütnek a támadók, mikor és hogyan nyitnak ide vagy oda, illetve megpróbálom kideríteni az ellenfél feladójának a gondolkodását is. A legkomolyabb szinten minden játékos tud mindent, itt azonban jobban fel lehet készíteni a sportolókat egy összecsapásra. Zágrábban és Bleiburgban is sokat köszönhettünk a taktikának, persze, ehhez kellenek olyan játékosok is, akik végrehajtják az utasításokat. A mieink folyamatosan tanulnak, fejlődnek és most ez a legfontosabb.

ÉM-TM, MI

A férfi röplabda Közép-Európa Kupa állása

1. Vegyész RC Kazincbarcika 3 – 2 – 1 – – 8:5 7

2. ACH Volley Ljubljana (szlovén) 2 1 – 1 – – – 6:2 5

3. Calcit Volley Kamnik (szlovén) 3 – 1 1 – – 1 6:6 5

4. SK Posojilnica Aich/Dob (osztrák) 2 1 – – – 1 – 4:3 3

5. Union Raiffeisen Waldviertel (osztrák) 3 – – – 1 1 1 3:9 1

6. Mladost Zagreb (horvát) 1 – – – – 1 – 1:3 0

