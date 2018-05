Vegyész RC: A negyediken meglehet a mindent eldöntő negyedik

A férfi röplabda NB I-ben szombaton 17.30-tól Vegyész RC Kazincbarcika – Fino Kaposvár SE mérkőzést rendeznek. A két fél a rájátszásban az aranyéremért harcol, a három nyert találkozóig tartó párharcban a borsodi együttes vezet 2–1-re, köszönhetően a csütörtökön hazai környezetben elért három szettes sikerüknek. A versenykiírás szerint, a váltott pályaválasztói joggal zajló döntőben lesz, van egy bicsak, ugyanis az első és a harmadik összecsapás után a negyediket is a barcikai Don Bosco Sportközpontban rendezik meg. Azért, mert a kaposvári csapat termét erre a napra egy könnyű­zenei koncertre lefoglalták, emiatt a negyedik és ötödik találkozó pályaválasztói jogát felcserélték a csapatok. Más kérdés, hogy a Kaposvárra tervezett koncertet végül lemondták a szervezők, így akár ezt a meccset a somogyi megyeszékhelyen is játszhatnák, de mivel a csarnok csak nem sokkal ezelőtt vált szabaddá, a VRCK nem ment bele abba, hogy a korábban már meghirdetett szombati, barcikai meccset átvariálják. Vagyis ha lesz ötödik találkozó, akkor azt hétfőn 18.00-tól Kaposváron játsszák.

Öt, négy, három

Maradva a két csapat eddig lejátszott meccseinél: a barcikai első összecsapáson öt szettben a somogyi alakulat nyert, a folytatásban, Kaposváron négy játékrészben a Vegyész, tegnapelőtt este, a Don Bosco Sportközpontban három játszmában újra a borsodi csapat. Ez utóbbi találkozón összeszedett, ­magabiztos játékra voltak képesek a sárga-kékek, és ha ezt ma is folytatni tudják, akkor…

– Csütörtökön sikerült úgy kezdenünk a mérkőzést, ahogy azt hétfőn, Kaposváron befejeztük – mondta Daniel Oravec, a Vegyész RC Kazincbarcika vezetőedzője. – Jól nyitottunk, a fogadásunk rendben volt, támadásban is hatékonyak voltunk. Sok blokkot ezúttal sem tudtunk hozni, igaz Juhásznak összejött öt, azért összességében jól védekeztünk. Persze látjuk mindig, hogy hol hibáztunk, de jó csapat van a háló túloldalán, belefér egy-két elvesztett labdamenet. Nekünk a saját játékunkkal kell törődnünk, hogy az ugyanolyan legyen, mint az elmúlt két meccs nagy részében. Örülök, hogy Dudás jól szállt be a bemelegítés alatt megsérült Gebhardt Á. helyére liberó poszton, valamint a harmadik játékrészben Toronyai és Árva is hozzá tudott tenni a csapat játékához. Ezen az úton szeretnénk továbbmenni, hogy lezárjuk szombaton az aranycsatát.

Meccsről, meccsre

A barcikai csapatból az egyik legegyenletesebb teljesítményt Vlado Milev nyújtotta.

– Meccsről meccsre jobbak vagyunk, most már jóval kevesebb hibával játszunk – mondta a macedón játékos. – Nem igazán találtuk a döntő első mérkőzésén a ritmust, most azonban már sokkal előrébb tartunk, és remélem, hogy ezt a szintet sikerül szombaton is hozni. Egyre jobbak vagyunk, nemcsak egyénileg, hanem csapatként is. Emiatt van, hogy Dudás beállása egyáltalán nem volt hatással a teljesítményünkre. Fogadásban szolid volt, szépen megoldotta a feladatát, jól ment neki és a csapatnak is. A hangulat jó az öltözőben, ezért is bízom az újabb sikerben. De mivel a Fino korábban már megmutatta, hogy képes nyerni ellenünk, így továbbra sem dőlhetünk hátra. Mindkét csapat fáradt, szinte kétnaponta pályára lépünk, de nekünk talán annyi előnyünk van, hogy a Közép-európai Ligában és a felkészülési időszakokban is többször találkoztunk erős ellenfelekkel, így jobban bírhatjuk a nagyobb megterhelést. A szurkolókról csak pozitívan tudok beszélni, óriási motivációt jelentenek számunkra, ha tömött lelátó előtt játszhatunk.

2016, 2006

Két éve játszott döntőt legutóbb a Vegyész, viszont az utolsó bajnoki címüket 2006-ban szerezték (érdekesség, hogy mindkét alkalommal a Kaposvár volt az ellenfelük). A 18-szoros magyar bajnok somogyiak ellen, ha ma sikerül ma nyernie a barcikai gárdának, akkor negyedik élvonalbeli elsőségüket ünnepelhetik.

