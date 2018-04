Vegyész RC: A lehető leggyorsabban a fináléba

Miután veretlenül megnyerte az alapszakaszt, egyből bekerült az elődöntőbe a Vegyész RC Kazincbarcika élvonalbeli férfi röplabda csapata. Ezen eredménynek köszönhetően napokig várta riválisát az észak-borsodi együttes, az elődöntőbe kerülésért vívott ,,harcban” végül a Pénzügyőr 2-0-ás ­összesítéssel túljutott a Szolnoki RA alakulatán. A másik párosításban a Fino Kaposvár SE ugyanilyen arányban lépett túl a MAFC-BME-n, tehát a somogyiak a Kecskeméttel csapnak össze a ­másik elődöntőben.

Otthon, és idegenben is

– Hosszú ideje nem volt már mérkőzésünk, ami nem jó, hiszen a formánkkal nem volt probléma – mondta Daniel Oravec, a VRCK vezetőedzője. – Folyamatosan edzettünk, hosszú kihagyásaink nem voltak, csak a kötelező pihenőnapok. Szerencsére a játékosok egészségesek, fejben pihentek, az utóbbi napokban sikerül mindenkinek feltöltődnie. Figyeltük a Pénzügyőrt, igazából komolyabb erőfeszítés nélkül jutott be az elődöntőbe, a Szolnok nem tudta megszorítani. A budapestiek mindig is képesek voltak a meglepetésre, biztos vagyok benne, hogy most is erre készülnek, mi azonban szeretnénk a lehető leggyorsabban bejutni a fináléba. Itthon és idegenben is legyőztük a Pénzügyőrt az alapszakaszban, április 4-én pedig ismét ünnepelni szeretnénk együtt, szurkolóinkkal.

Két távozó

Toronyai Miklós, a barcikaiak rangidős játékosa az ­alábbiakat tette hozzá ehhez az össze­csapáshoz:

– A Pénzügyőr idén kicsit gyengébben szerepel, mint tavaly, de így is negyedik lett a Magyar Kupában, valamint simán bejutott a bajnoki elődöntőbe. Biztos vagyok benne, hogy az utolsó pontig harcolni fognak, de mi is így fogunk tenni. Tavaly éppen ők voltak azok, akik búcsúztattak minket a bajnokság ezen szakaszában, és bár az alapszakaszban kétszer is visszavágtunk nekik, most is győzelmekre készülünk. Mivel a nyáron távozott tőlük a feladójuk, Tóth András, a szezon közben pedig legjobb játékosuk, Bagics Balázs, még mindig keresik a legerősebb felállásukat. Nálunk van egy úgymond fix kezdőnk, de szerencsére hosszú a padunk, és ha valakinek nem megy, megvan, ki tud bemenni a helyére.

A találkozóra a belépés ­ingyenes. A mérkőzést a klub élőben közvetíti honlapján.

Az elődöntő programja

1. mérkőzés (április 4., szerda, 18.00, Kazincbarcika)

VRC Kazincbarcika – Pénzügyőr SE

2. mérkőzés (április 7., szombat, 17.00, Budapest)

Pénzügyőr SE – VRC Kazincbarcika

3. mérkőzés (április 10., kedd, 18.00, Kazincbarcika)

VRC Kazincbarcika – Pénzügyőr SE

4. mérkőzés, ha szükséges (április 13., péntek, 20.00, Budapest)

Pénzügyőr SE – VRC Kazincbarcika

5. mérkőzés, ha szükséges (április 15., vasárnap, 18.00, Kazincbarcika)

VRC Kazincbarcika – Pénzügyőr SE

