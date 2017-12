Vegyész RC: A kassaiak elleni sikerrel „melegíthetnének be”

A Vegyész RC Kazincbarcika férfi röplabdacsapata két egymást követő napon is pályára lép a Közép-európia Liga keretében, Zágrábban: pénteken 19.00-tól a szlovák KDS-sport Kosice, szombaton pedig 17.00-tól a házigazda, a horvát Mladost Zagreb ellen. Előbbi csapat a barcikaiak mögött áll a tabellán, utóbbi pedig előttük. Az eddig lejátszott meccsek alapján a Vegyésznek csekély esélye van arra, hogy az első négybe kerüljön, főként azért, mert az évad elején, a szeptember végi, a szlovákiai Myjaván lejátszott két meccsén kikapott, az egyik vereségét ráadásul a jelenlegi sereghajtótól, az akkori házigazdáktól szenvedték el.

A második tornán, októberben, Nyitrán két győzelmet gyűjtöttek be a sárga-kékek, ám a hazai rendezésű novemberi tornán az addig nyeretlen szlovén Kranjtól kikaptak, és hiába győzték két nappal később nagy csatában az osztrák Waldviertelt, a jelenlegi állás szerint bravúr győzelmekkel kerülhetnének be a legjobb négy közé. Ehhez ma a kassaiakat kellene amolyan belépőként két vállra fektetni, utána pedig horvát fővárosi csapatot. Ha ez a két siker összejönne, amelyek közül utóbbi bravúrnak számítana, még január végén is jó eredményeket kellene elérni a listavezető vendégeként Ausztriában, ahol az Aich/DOB mellett a szintén jól álló szlovén Kamnik vár a VRCK-ra.

– Volt négy nap szünetünk, de karácsony másnapjának délutánján már edzettünk – tudtuk meg Daniel Oravectől, a Vegyész RC Kazincbarcika vezetőedzőjétől, aki azt is elmondta, hogy a szerdai két tréning után, a tegnapi közös gyakorlást követően indultak útnak. – Sajnos egy hónapja nem tudtunk Mikasa-labdával készülni, mert a magyar bajnokságban Gálát használunk, de remélem, hogy ezt a kellemetlenséget ki fogjuk tudni küszöbölni. A támadásoknál, a feladásnál ez nem számít, viszont a lebegtetett, úgynevezett flott nyitásoknál igen, hiszen a labda ilyenkor máshogy viselkedik a levegőben. A srácok jó formában jöttek vissza a rövid pihenőről, látszik rajtuk, hogy éhesek a sikerre. Igyekeztünk a lehető legjobban kielemezni a Kassa és a Zágráb játékát, de előbb a kassaiakra készülünk, hiszen velük kezdünk. Ugyanaz lesz a tervünk, mint Nyitrán is volt, hogy meccsről meccsre haladjunk előre. Szeretnénk a Kassa ellen jó eredményt elérni, hogy utána a favorit ellen még nagyobb önbizalommal léphessünk pályára, akár egy újabb bravúrt bemutatva. De hangsúlyozom, semmit nem ér ez a terv, ha nem tudunk a Kassa ellen három pontot szerezni.

A nagyobb esély

Ezt a mostani Közép-európai Liga tornát a korábbi tervek szerint januárban rendezték volna meg, de mivel a házigazda klub időpont módosítást kezdeményezett, így változtatnia kellett a két ünnep közötti programján a barcikai gárdának (a VRCK előzetes tervei szerint két szlovák élcsapattal vettek volna részt felkészülési tornán a két ünnep között).

– Nem mondom, hogy örültünk az egy héttel előbbre került zágrábi tornának, hiszen november végén módosult a program, és már volt egy menetrendünk, felkészülési tornával – mondta Szabó Dávid, a Vegyész RC játékosa. – Jó azonban ismét labdát fogni, úgy, hogy tétmeccsre készülünk. Nehéz dolgunk lesz, ezt jól tudjuk, de szerencsére mindenki egészséges, így az edzéseken is nyugodtan készülhettünk. A Zágráb elleni mérkőzés lesz a nehezebb, hiszen remekül fogadnak, kiváló ütőik vannak, ez az idei teljesítményükből is jól látszik. Szeretnénk ismét győzelmekkel gazdagodni, erre a Kassa ellen van nagyobb esélyünk, őket a nyáron a hazai felkészülési tornánkon már legyőztük.

– ÉM-TM, BCS –

Röplabda: a férfi Közép-európai Liga állása

1. SK Posojilnica Aich/DOB (osztrák) 7 3 1 2 – – 1 18:8 16

2. ACH Volley Ljubljana (szlovén) 6 5 – – 1 – – 17:3 16

3. Calcit Volley Kamnik (szlovén) 6 4 1 – 1 – – 17:4 16

4. Mladost Zagreb (horvát) 7 3 – 2 1 – 1 17:10 14

5. VKP Bystrina SPU Nitra (szlovák) 6 2 – 1 1 1 1 12:11 9

6. Vegyész RC Kazincbarcika 6 1 1 1 – 1 2 10:12 8

7. Mladost Ribola Kastela (horvát) 8 – 2 1 – 1 4 10:19 8

8. UR Waldviertel (osztrák) 7 1 1 – 1 1 3 9:16 7

9. KDS-sport Kosice (szlovák) 6 – 1 1 – 1 3 7:15 5

10. OK Triglav Kranj (szlovén) 7 – 1 – 2 3 1 10:19 5

11. Spartak Myjava (szlovák) 6 1 – – 1 – 4 5:15 4

