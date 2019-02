Vegyész RC: A hazai feladó olvasása kulcs lesz

A Magyar Kupa döntő és bronzmérkőzés után folytatódik a honi élvonalbeli férfi röplabdabajnokság küzdelemsorozata. Az Extraligában a harmadik találkozóját vívja a Vegyész RC Kazincbarcika gárdája: a borsodiak az első meccsükön 3:0-ra verték a Debrecent idegenben, aztán nemrég ugyanilyen arányban veszítettek az LV Sport Pénzügy­őr otthonában, Budapesten.

A Kecskemét jó játékosokból áll, de mi úgy megyünk oda, hogy nyerni fogunk.” Vlado Milev

Kevés hibával

A VRCK szerdán 18 órától a Kecskeméti RC vendége lesz.

– Minden mérkőzésre felkészülünk alaposan: kielemezzük az ellenfél játékát, egyenként a játékosokat, hogy kinek mi az erőssége és a gyengéje – mondta Marek Kardos, a VRCK vezetőedzője. – Ennek ellenére mi a saját játékunkra fogunk készülni, azt szeretnénk tovább folytatni, ahogy tettük szombaton a Kaposvár ellen. Kevés hibával játszottunk, támadásban mindössze két hibát vétettünk, ami mutatja, rendben voltunk fejben, képesek voltunk koncentrálni. Voltak edzéseink szerencsére, ilyen egyszerű, ennek tudható be ez a javulás. Ráadásul a Kaposvár sem játszott rosszul, habár tényleg sok nyitást rontottak – tizennyolcat, a VRCK tízet. Az, hogy a Kecskemét megnyerte a Magyar Kupát szombaton, biztosan nagy lökést ad a fiatal csapatnak. Hullámzó teljesítményt nyújtanak sokszor, mert egyszer kiválóan játszanak, máskor gyengébben, de sok tehetséges játékosuk van. Az ütők be tudják fejezni a támadásokat, ráadásul jó százalékkal, éppen ezért számunkra a legfontosabb, hogy a feladójuk, Deliu Amarildo játékát sikeresen leolvassuk.

Meggyőzőek voltak

Az észak-borsodiak macedón játékosa, Vlado Milev ezeket jegyezte meg:

– Győzelmet várok Kecskeméten, máskülönben el sem utaznánk. Tisztában vagyunk a csapatunk erejével, és látjuk, hogy fejlődünk, ismét kezdjük magunkat felépíteni. Nagyon jól kezdődött számunkra az év, hiszen több hetet tudtunk együtt edzeni, és a lendületünk ki is tartott addig, amíg nem kellett hetente ezer vagy több kilométert utazni. A Kaposvár elleni kupamérkőzésen meggyőzőek voltunk, nyitásban és fogadásban egyértelműen az ellenfelünk fölé kerekedtünk, és lám, nem is volt problémánk. Mindig ezt hangsúlyozzuk, és talán már elcsépeltnek hangzik, de ez az igazság: nyitás és fogadás nélkül nincs játék. A pozitív fogadásainkból például egyetlen támadást sem rontottunk el szombaton, ami dicséri a blokkvédekezésünket is, valamint a mezőnymunkánkat. A Kecskemét jó játékosokból áll, de mi úgy megyünk oda, hogy nyerni fogunk, mert képesek vagyunk rá. Teljesen még nem jöttünk ki a gödörből, de szerdán kiderül, mennyire vagyunk kint belőle.

A Vegyész ma utazik Kecskemétre, Banai Máté nélkül, akinek derékproblémái vannak. Blázsovics Péter pedig megy visszérműtétre, őrá ezt követően két hétig nem számíthatnak.

ÉM-MI, TM

A férfi Extraliga állása

1. LV Sport Pénzügyőr SE 4 4 – – – – – 12:0 12

2. Fino Kaposvár SE 3 2 – – – – 1 6:3 6

3. Kecskeméti RC 3 1 1 – – – 1 6:4 6

4. Vegyész RC Kazincbarcika 2 1 – – – – 1 3:3 3

5. MAFC-BME 3 – 1 – – 1 1 4:7 3

6. Debreceni EAC 5 – – – – 1 4 1:15 0

