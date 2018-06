Vegyész RC: A görög ezüstérmes az első fordulós ellenfél a BL-ben

Izgatottan várták a tegnapi napot, a délelőttöt a Vegyész RC Kazincbarcika NB I-es férfi röplabda csapatánál. Az előző szezonban a Magyar Kupát és a bajnokságot is megnyerő észak-borsodi együttes ugyanis beadta a nevezését a Bajnokok Ligájába, amely selejtezőjének párosítását pénteken készítették el Luxemburgban. A VRCK-t a „sors” a görög PAOK ­Thessaloniki mellé hozta, így a kék-sárgáknak a hellénekkel kell majd megküzdeniük a második körbe való jutásért.

Hol lesz?

A nemzetközi szövetségben az utóbbi napokban újradolgozták a programot, így a selejtező első fordulóját október 9–10-én, a visszavágót október 16–17-én rendezik, a másodikat október 23–24-én, illetve 30–31-én, míg a harmadik kört november 6–7-én, és 13-án. A Vegyész találkozójával kapcsolatban egyelőre annyi biztos, hogy a PAOK elleni csatában az első felvonás itthon lesz. Hogy hol, Kazincbarcikán, Miskolcon, vagy netán Nyíregyházán, az a nemzetközi szövetségen is múlik majd, ugyanis a feltételek elég komolyak (befogadóképesség minimum 2000 fő, belmagasság 9 méter). A visszavágót Szalonikiben, a 8500 fős SportArénában tartják meg. Az már most látszik, hogy a szurkolók részéről, mindkét oldalról igény mutatkozik az idegenbeli utazásra.

A PAOK története során eddig három alkalommal nyerte meg hazája pontvadászatát, 2015-ben, 2016-ban, és 2017-ben, míg az idei döntőben 3–0-s összesítéssel alulmaradt az Olympia­cosszal szemben, viszont a kupát megnyerte. A 2015/2016-os BL-sorozatban harmadikok lettek csoportjukban (1 győzelem/5 vereség), így nem jutottak tovább. Egy szezonnal később a selejtező második fordulójában elbuktak, a lengyel PGE Skra Belchatów kétszer is megverte őket, így a CEV Kupába kerültek át. A fekete-fehérek tavaly is ott voltak a csoportkörben, de szintén harmadikként zártak (2 győzelem/4 vereség), vagyis ismét nem kerültek a 12-be. A gárdánál mostanában jelentenek be új játékosokat, trénerük a hónap elején a román Sergiu Stancu lett. Amennyiben a VRCK kiverné a görög sztárgárdát, úgy a Ford Store Levoranta Sastamala (finn) – Istanbul BBSK (török) csata továbbjutójával küzdene a második fordulóban.

Edző rövidesen

A tényhez tartozik, hogy magyar csapat még sosem indult a Bajnokok Ligájában, viszont a PAOK nem ismeretlen a magyar röplabdabarátok előtt, ugyanis a CEV Kupában, 2007-ben a Kaposvár 2–0-s összesítéssel búcsúztatta a görögöket. Hogy a Barcika kinek a vezetésével indul neki a BL-nek, ennek a párharcnak, egyelőre nem tudni.

– Néhány héttel ezelőtt négy jelöltünk volt a kispadra, ez mostanára kettőre szűkült – mondta lapunknak Tóth Milán, a VRCK csapatmenedzsere. – Az egyikük személye nem titok: Daniel Oravec, akivel az előző szezonban megnyertük a bajnokságot és a kupát is. Ezzel együtt közel állunk ahhoz, hogy a keretünk is végleges legyen, mindkét ügy végére egy-két héten belül pont kerülhet.

Azon játékosok, akik Barcikán tartózkodnak, még mozgásban vannak, és a jövő héten még a juniorokkal fognak együtt tréningezni. Azt követően leáll a munka, folytatás, kezdés július végén, augusztus elején.

ÉM-MI

Párosítások

Férfi Röplabda Bajnokok Ligája

A selejtező 1. fordulójának párosítása

CV Teruel (spanyol) – Lindemans Aaalst (belga)

Viking TIF Bergen (norvég) – Chauomont VB 52 HM (francia)

Mladost Brcko (bosnyák) – Neftohimic 2010 Burgas (bolgár)

Mladost Zagreb (horvát) – Vojvodina NS Seme Novi Sad (szerb)

Vegyész RC Kazincbarcika – PAOK Thessaloniki (görög)

Ford Store Levoranta Sastamala (finn) – Istanbul BBSK (török)

Shakhtior Soligorsk (fehérorosz) – United Volleys Frankfurt (német)

Abiant Lycurgus Groningen (holland) – Posojilnica AICH/DOB (osztrák)

Kiemeltek

Sir Colussi Sicoma Perugia (olasz), Cucine Lube Civitanova (olasz), Azimut Modena (olasz), Zenit Kazan (orosz), Zenit Saint Petersburg (orosz), Dinamo Moscow (orosz), PGE Skra Belchatow (lengyel), Zaksa Kedzierzyn-Kozle (lengyel), Trefl Gdansk (lengyel), Halkbank Ankara (török), Arkas Izmir (török), Berlin Recycling Volleys (német), VfB Friedrichshafen (német), Greenyard Maaseik (belga), Knack Roeselare (belga), Tours VB (francia), Aich Volley Ljubljana (szlovén), CEZ Karlovarsko (cseh).

