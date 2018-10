Vegyész: A visszavágó nehezebb lesz

Első alkalommal játszott Bajnokok Ligája-­meccset a magyar férfiröplabda-együttes: tegnapelőtt a bajnoki címvédő Vegyész RC Kazincbarcika alakulata a görög PAOK Szaloniki csapatát fogadta a nyíregyházi Continental Arénában a selejtező 1. fordulójának első mérkőzésén, amely színvonalas játékot követően 3:2-es vendégsikerrel zárult. A közönség érthetően elégedetten távozott a csarnokból, a vegyészvárosból nagy számban ellátogató nézők percekig tapsolták Szabó Dávidékat.

Más szint

– Ha valaki azt mondja nekem a mérkőzés előtt, hogy nyerünk két szettet a PAOK ellen, akkor elfogadtam volna, ugyanis egy nagyon erős ellenfélről van szó – mondta a 14 pontig jutó Blázsovics Péter. – Úgy érzem, taktikailag sikerült jól felkészülni belőlük, aminek köszönhetően egy remek meccset tudtunk velük játszani. Az első szett viszonylag könnyen elment, de azért ez mégiscsak egy más szint, más közeg, más erősségű ellenfél. Ekkor volt bennünk egy kis stressz, vétettünk pár hibát, de a későbbiekben ezeket ki tudjuk javítani. Úgy gondolom, összességében a nyitásfogadással nem volt gondunk, az ütésekkel sem, viszont párszor nem voltunk türelmesek, többször siettünk, hogy meglegyen a pont, és ez nem mindig sült el jól.

Most kicsit még csüggedünk, de nagyon jó mérkőzést sikerült játszanunk, és ugyancsak sikerült meglepnünk ellenfelünket.” Marek Kardos

A görög sztárgárda rendszeres résztvevője a nemzetközi kupáknak, például negyedszer startolt el a Bajnokok Ligájában, így aztán akár gondolhatták azt is, hogy könnyen meglesz a győzelem egy olyan magyar csapat ellen, amelyről előtte sosem hallottak.

Egyenrangú partnerként

– A pályán belül abszolút nem érződött, hogy lebecsülnének minket, teljesen egyenrangú partnerként kezeltek bennünket, de egy BL-ben ezt nem is lehet másként csinálni – tette hozzá Blázsovics Péter, akinek azt is felvetettük, hogy vélhetően a VRCK jobban kielemezte a PAOK-ot, mint a görögök őket, legalábbis mintha ez jött volna le a látottakból… – Szerintem ők is felkészültek, amennyire csak tudtak. Most már megvan az élő tapasztalat is, biztos, hogy a Szalonikiben sorra kerülő visszavágó még nehezebb lesz számunkra. Természetesen ugyanúgy bele fogjuk tenni minden erőnket ott is, mint itthon, s ha tudunk majd, akkor nyerünk. Szeretném megköszönni, hogy rengeteg barcikai szurkoló eljött bennünket buzdítani, de a helyiek is kitettek magukért. Jólesett a drukkolás az egész csapatnak.

Nagyon megtisztelő

A 23 esztendős szélső ütő a 2014/2015-ös szezonban erősítette már a VRCK-t, majd a következő idényt Sümegen kezdte meg, de be már nem fejezte. Akkori távozásában szerepet játszott sérült válla, amit végül megműtöttek, ezalatt az idő alatt pedig tanulmányaira összpontosított leginkább. Hogy akkor gondolta-e, hogy valaha Bajnokok Ligája-találkozót fog vívni? Megkérdeztük.

– Egyáltalán nem fordult meg a fejemben, hogy ilyen nívós kupában, ilyen társakkal fogok még játszani – vallotta be Blázsovics Péter. – Amikor visszaigazoltam Barcikára, az volt a cél, hogy megnyerjük a bajnokságot és a kupát, s hogyha ez megvan, akkor nevezünk a BL-re. Nagyon megtisztelő számomra, hogy ilyen fiatalon megadatott a Bajnokok Ligájában röplabdázni, köszönöm mindenkinek, aki ezt lehetővé tette. Hálás vagyok Marek Kardosnak azért, hogy most kezdhettem, amennyiben a visszavágón is pályára lépek, akkor lesz két BL-mérkőzés a hátam mögött, de nagyon remélem, hogy ez nem egy végszám, s lesz még lehetőségem nekem, de a többieknek is ennek a növelésére.

Molnár István

Emlékeztető

Vegyész RC Kazincbarcika – PAOK Szaloniki (görög) 2:3 (-18, 25, 28, -19, -13)

Nyíregyháza, 800 néző. V.: Ovuka (bosnyák), Tanase (román).

VRCK: Páez 2, Németh 18, Juhász 10, Szabó 18, Blázsovics 14, Banai 18. Csere: Gebhardt Á. (liberó), Toronyai, Milev 2, Macko. Vezetőedző: Marek Kardos.

PAOK: Safranovic 14, Marquez 13, Djuric 27, Gorcaniuk 20, Takuridis 13, Filippov 3.

Csere: Konstantinidis (liberó), Efraimidis (liberó), Gacic, Okolic 5, Butos. Vezetőedző: Sergiu Stancu.

Marek Kardos: – Sajnálom a végét, mert mi hibáztunk kettőt, aminek köszönhetően végül a PAOK nyert. Most kicsit csüggedünk, de egy jó mérkőzést sikerült játszanunk, és sikerült meglepnünk ellenfelünket. Szurkolóinknak pedig köszönjük a biztatást, fantasztikusak voltak.

Sergiu Stancu: – Számítottunk rá, hogy ilyen szoros lesz a mérkőzés, hiszen rutinos játékosai vannak a VRCK-nak. Jól kezdtünk, aztán sokat hibáztunk, segítettünk mi is a jól küzdő ellenfelünknek, de a végén szerencsére mi koncentráltunk jobban.

