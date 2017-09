Vegyes szülői tapasztalatok Miskolcon

Az iskolakezdés szeptemberben több szempontból sem egyszerű a gyerekeknek és a családoknak, ugyanakkor veszélyeket is rejt magában. A gyerekeknek nemcsak abba kell visszaszokniuk a nyári szünet után, hogy újra korán kell kelni, iskolába menni és tanulni, de újra meg kell szokni a nagy forgalmat és a körültekintő közlekedést is. Ilyenkor az autók száma is megnő, sokkal nagyobb a forgalom reggelenként és délutánonként, így gyakoribbak a figyelmetlenségből fakadó balesetek. Ezt felismerve a rendőrség, a polgárőrség és civil szervezetek is rendszeresen akciókat szerveznek szeptemberben, amelyhez már évek óta lapunk is csatlakozik.

Jók a figyelemfelkeltő akciók, szükség van rájuk.” Balla Gábor

Idén is kikerültek az első iskolai nap előtt figyelmeztető tábláink a forgalmas helyen lévő iskolákhoz, amellyel a közlekedésben résztvevők figyelmét hívjuk fel arra, hogy gyerekek léphetnek, futhatnak eléjük. Kíváncsiak voltunk, milyen a szülői tapasztalat majd két hét után, így kilátogattunk az egyik érintett iskolához, a Soltész Nagy Kálmán utcán található Miskolci Görögkatolikus Általános Iskolához. A délutáni csúcsban a nagy forgalom mellett a zebrát is sokan használják, főként hazaigyekvő gyerekek a szüleikkel. A legtöbb autós azonnal megáll, de azért van, aki türelmetlen.

– Nekünk vegyesek a tapasztalataink, van olyan autós, amelyik odafigyel, lassít, a zebra előtt azonnal megáll, de olyan is, akit nem érdekel a gyalogátkelő és nem ereszt át – mondja Gunya Réka. – Nagy a forgalom és oda kell figyelni, hiába beszélget el az ember a gyerekkel és figyelmezteti. Kellenek az ilyen iskolakezdési akciók, hogy mindenkit figyelmeztessenek – teszi hozzá.

Jobbak a tapasztalatai Balla Gábornak, aki a három gyermekével és feleségével igyekszik haza.

– Én úgy látom, hogy idén szeptemberben nincs különösebb gond, mindenki odafigyel egymásra. Beszélgetünk a gyerekekkel a helyes közlekedésről, de mivel bicajoznak is, így van már tapasztalatuk. De azért az iskolába vissza kell rázódni, ezért jók a figyelemfelkeltő akciók, szükség van rájuk.

Ismét vigyázunk a gyerekekre!

Az idei évnyitók előtt is megkezdődött hagyományos akciónk, mely során Miskolc legforgalmasabbnak ítélt pontjainál elhelyezkedő iskoláknál figyelemfelkeltő táblákat helyeztünk ki a gyerekek védelmében. A tanévkezdés miatt megváltozott forgalmi helyzet számtalan veszélyt rejt az iskolásokra. Erre figyelmeztet lapunk iskolakezdési akciója is. A táblákon a Vigyázz ránk! felirat és gyerekeket ábrázoló rajz található, amely az iskolák előtti úttesten mindkét irányban figyelmezteti az autósokat: hajtsanak lassabban és nagyobb figyelemmel, mert gyermekek léphetnek eléjük az úttestre. Az Észak-Magyarország ezzel igyekszik hozzájárulni a balesetek megelőzéséhez.

