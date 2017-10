Végre megépülhet az emődi „művház”

Utoljára talán a ’80-as években volt művelődési háza Emődnek. Akkoriban a református templom közelében működött az intézmény, ahol mozi is helyet kapott. A szomszédos épületben könyvtár volt, majd a két ház idővel összeépült, a mozi tönkrement, ezzel együtt pedig megszűnt az emődi művelődési ház. A kulturális rendezvényeknek – az utóbbi években – az iskola aulája adott otthont, illetve a szabadtéri programokat a városháza melletti parkban rendezték. A városi ranghoz méltó új művelődési ház megépítése forráshiány miatt hosszú évekig váratott magára. Mindezt Fekete Tibor, Emőd polgármestere mondta el lapunknak. Tavaly decemberben azonban a kormány 400 millió forint támogatást ítélt meg a művelődési ház megépítésére.

Fontos, hogy a művelődési ház tervezői is emődi kötődésűek.”­­­ Fekete Tibor

Patakkal kettéosztva

– Emőd központjában egy nagy kiterjedésű, jellemzően mély fekvésű zöldterület terül el, közepén a patakkal ketté­osztva – ismertette Fekete Tibor. – A terület északi, keleti oldalát a város fokozatosan, több lépcsőben urbanizálta: a városháza, a patak és a 3-as út közötti területen szép dísz­park és játszótér létesült. A patak túlpartja, a „Gátszög” területe egészen a legutóbbi időkig mezőgazdasági művelés alatt állt. A terület új művelődési ház felépítésére az ingatlan nyilvántartási rendezést követően alkalmassá vált.

Kétszázan voltak kíváncsiak

Az új művelődési ház terveit lakossági fórumon mutatták be az emődieknek. A polgármester szerint nem volt még arra példa, hogy ennyien részt vettek volna egy ilyen rendezvényen, csaknem kétszázan voltak kíváncsiak arra, milyen lesz az új intézmény. A polgármester fontosnak tartotta azt is elmondani, hogy a művelődési ház tervezői is emődi kötődésűek.

A tervekből látszik, az épület két fő részből áll: a belső magból, amely a ház lelke és a nagyterem is egyben, valamint a köré rajzolt kiszolgáló karéjból. Ez utóbbi természetes ívével az egykori patakmeder vonalát követve illeszkedik a terület természetes erővonalaihoz. Ez be is ágyazza az épületet a környezetébe. A park mély fekvésű középponti területe természetszerűleg adja a dísztó kialakításának későbbi lehetőségét, amelynek vizét a mellette futó patak tarthatja frissen.

Trapéz alakú színpad

Az emődi művelődési ház nagyterme a tervek szerint 300 néző befogadására lesz alkalmas színpadi előadásnál, míg bál esetében 160–170 emberrel számolnak. A nagyteremből közvetlenül ki lehet majd jutni a park felé néző széles teraszra. A színpad 50 négyzetméteres lesz, trapéz alakú, ami a nézőtér minden pontjáról jól látható. Az épületben kap helyet a könyvtár, amelyben 15–20 ezer kötetet lehet elhelyezni. A kétszintes könyvtárban internet, számítógép lesz, csoportos foglalkozásra alkalmas terek, kényelmes olvasósarok.

A tervek szerint jövő év decemberére elkészül Emőd új művelődési háza.

