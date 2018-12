Végre megépülhet a méltó hely a Kárpát-medence népviseleteinek Miskolcon

Jó fél évtizeddel ezelőtt a Győri kapuban található Lézerpont Látványtár volt Miskolc egyik nagy magán­­kiállítóhelye. A mintegy 600 négyzetméteres területen a közelmúlt tárgyi emlékei mellett a Kárpát-medence népviseletét bemutató gyűjteményt is meg lehetett tekinteni. A gyűjtő, az azóta elhunyt Barna György adományként Miskolc Megyei Jogú Város tulajdonába adta át a gyűjtemény.

Megállapodást kötöttek

Az átadás idején, 2013 végén a következőket mondta Barna György a várossal létrejött megállapodásról: „Csak azt kértem: őrizzék meg és megfelelő módon mutassák be. A szerződés szerint 10 évig folyamatosan látható lesz a kiállítás, 30 évig pedig nem bontják meg a gyűjteményt. Nem csak a kiállított viseleteket adtam át Miskolcnak, hanem a raktárban tárolt készletet is. Az áttelepítés és az elhelyezés is kockázatos kaland, mert a népviseletekkel bánni nem egyszerű. Az általunk kidolgozott és megvalósított bemutatási módszer bevált. Hét éve van nyitva a kiállítás, azonban a ruhákon semmilyen romlás nem látszik, és a vendégeknek is maradandó élmény a látvány.”

Nem készült el

Az akkor született elképzelések szerint a Herman Ottó Múzeum Görgey utcai központi épületéhez csatolt új szárnyban lel otthonra a Kárpát-medence népviseletét bemutató gyűjtemény. Az első határidő 2015. szeptember 30-a volt, azaz eddig kellett volna elkészülnie a kiállítóhelynek és eddig kellett volna a gyűjteménynek is elhagynia jelenlegi helyét. A szerződésben a határidő 120 nappal automatikusan meghosszabbítható, amivel az önkormányzat élt is, hiszen a módosított határ­idő sem volt tartható.

Újabb határidők

A város közgyűlése 2016-ban hozott határozatában 2018. december 31-ig hosszabbította meg a határidőt. Mára kiderült, hogy ez sem tartható, a decemberi közgyűlési ülésen a szerződésben foglaltak teljesítésének újabb határidejéül 2019. december 31-ét szabták meg.

Az egyelőre nem tudható, hogy tartható-e az újabb határ­idő, de az új szárny építéséről szóló pályázati molinó pár hónapja már kint van a múzeum falán, rajta a 700 millió forint körüli beruházási összeg. Úgy tudjuk, az építkezés jövő év elején el is kezdődhet, így mindenképpen egy újabb fontos lépés történt a látványtár megvalósulása felé.

A közgyűlés az ominózus 2016-os határozatában arról is döntött, hogy Barna György örökösei – a gyűjtemény tárolása és állagmegóvása fejében – havonta nettó 450 ezer forintot kapnak. A most elfogadott újabb módosító határozat ezt az összeget nettó 470 ezer forintra emelte fel.

Szaniszló Bálint

