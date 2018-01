Végre lesz új óvoda Perén

Régi álom válik valóra Perén. A település 15 éve pályázik egy új óvoda építésére, de az erőfeszítéseknek csak most lett meg az eredménye. Egy TOP-os pályázaton több mint 153 milliárd 600 ezer forintot nyertek óvoda és bölcsőde építésére.

– A mostani óvodaépületünk több mint 100 éves. Tavaly tűzoltásként rendbe hoztuk a tetőt, kicseréltük az ablakokat és szigeteltünk is, de a falak rendkívül rossz állapotban vannak. Ezért nagyon örülünk az elnyert forrásnak. Az alapkőletételt december 15-én tartottuk. Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, Lakatos Tibor, az Európa Terv ügyvezetője, valamint jómagam raktuk le az alapkövet – mondta Blaskó István, Pere polgármestere. Megtudtuk azt is, az új óvoda ugyanúgy 25 fős lesz, mint a mostani, és kialakítanak egy 7 fős minibölcsődét is. Ez utóbbira szintén van igény, hiszen az elmúlt évben több gyermek is született a településen. Az építkezés épp ottjártunkkor kezdődött, és ha az időjárás is úgy akarja, akkor ez év végére elkészül az épület.

Felújítás, oktatás

A polgármester örömmel számolt be arról, hogy más pályázatokon is nyertek. EFOP-os forrásból felújítják a volt iskola épületét, hogy itt a szegénységben élő embereket oktathassák, nagyobb esélyt adva nekik a mindennapokhoz. Az iskola energetikai felújítását pedig egy MVH-s pályázat segítségével oldják majd meg. Ezenkívül több államtitkári ígéretet kapott a település. Ha ezek valóban teljesülnek, akkor hamarosan kezdődhet a telepfelszámolási program, valamint a „Csó­nakkal a Hernádon…” program megvalósítása.

